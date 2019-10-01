После разгрома в Париже "Реал" снова был в шаге от провала. В матче 2-го тура группового этапа Лиги чемпионов "королевский клуб" принимал "Брюгге" на родном стадионе "Сантьяго Бернабеу". Встреча, казалось, станет легкой прогулкой для подопечных Зинедина Зидана.

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«Реал» спасся от поражения от «Брюгге» в ЛЧ

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Политика Украина возобновила импорт электроэнергии из России Украина 1 октября возобновила поставки электроэнергии из России, сообщают «Украинские новости» со ссылкой на пресс-службу «Укрэнерго».

Происшествия Суд арестовал замглавы «Аэрофлота» по делу о мошенничестве Басманный суд Москвы в среду арестовал заместителя генерального директора по правовым и имущественным вопросам «Аэрофлота» Владимира Александрова, сообщает «РИА Новости».

Шоу-бизнес Гуф признался, что восемь раз лежал в психбольнице Обострения случались у рэпера как раз перед днем рождения. Гуф дал откровенное интервью Ксении Собчак.

Экономика Что изменится в российских законах с 1 октября 2019 года С 1 октября запланировано повышение зарплат работникам бюджетной сферы, не затронутым майскими указами, не менее чем на 4,3%. Это персонал детских садов (нянечки), юристы, бухгалтеры, технические работники и социальные психологи, а также военные, сотрудники органов внутренних дел, уголовно-исполнительной системы, служащие национальной гвардии.

Армия и оружие Танк Leopard 2 не смог преодолеть преграду на учениях в Швеции На кадрах видно, как состоящий на вооружении скандинавской страны танк Leopard 2 не может преодолеть холм.

Общество Россиянин подал в суд на Apple за «доведение до гомосексуализма» Пресненский районный суд Москвы принял на рассмотрение иск местного жителя, который обвинил компанию Apple в «доведении до гомосексуализма» и потребовал выплатить ему миллион рублей компенсации за «нравственные страдания и душевный вред», сообщает «Говорит Москва».

Происшествия Командиру сгоревшего в Шереметьево SSJ-100 предъявили обвинение По версии следствия, 5 мая этого года Евдокимов после возвращения самолета в аэропорт вылета "осуществил грубую посадку на взлетно-посадочную полосу аэропорта Шереметьево".

Политика «Извращенцев повыбирали»: Депутат мастурбировал прямо на заседании Рады «Извращенцев повыбирали»; «То он эспандер положил в карман и качнул»; «Больные люди»; «Ну наконец-то хоть один человек в Верховной раде Украины занимается действительно нужным делом», — комментируют пользователи соцсетей действия Кивы.

Культура Умер чешский эстрадный исполнитель Карел Готт Чешский эстрадный исполнитель Карел Готт умер в возрасте 80 лет. Об этом журналистам сообщила его продюсер Анета Штолцова.

Армия и оружие Бывший стратег Пентагона рассказал об опасности России для США Бывший стратег Пентагона Терри Томпсон заявил, что США могут утратить авторитет на мировой арене и прекратить существовать, если не осознают, что Россия "является самой большой опасностью для их национальной безопасности", пишет РИА Новости.

Происшествия Известного грузинского бандита с боем ликвидировали на Украине Национальная полиция Украины в ходе спецоперации в Киевской области ликвидировала гражданина Грузии, осужденного на родине за тяжкие преступления.

Армия и оружие Найдены доказательства высадки «Летучего отряда Кадырова» в Норвегии 27 сентября норвежские СМИ сообщили, что на территории архипелага Шпицберген и на материковой части Норвегии заметили бойцов российского спецназа, действующих под видом штатских.

Гаджеты Huawei закрыла лазейку для установки сервисов Google на Mate 30 Pro В сети появилась информация о том, что данный работавший еще накануне метод обхода более не доступен — веб-сайт с приложением, позволявшим установить сервисы Google на Huawei Mate 30 и Mate 30 Pro на данный момент не работает.

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Спорт Шубенков вышел в финал в беге на 110 м с барьерами на чемпионате мира Россиянин Сергей Шубенков пробился в финал в беге на 110 метров с барьерами на чемпионате мира по легкой атлетике.

Политика Украина подписала в Минске «формулу Штайнмайера» По сообщению ТАСС со ссылкой на источники, близкие к минскому переговорному процессу, украинская делегация во вторник пошла на компромисс и на очередном заседании контактной группы по урегулированию военного конфликта на востоке Украины, подписала «формулу Штайнмайера».

Экономика «Библио-глобус» расторг сделку с обанкротившейся Thomas Cook Туроператор «Библио-глобус» с 1 октября 2019 г. расторг договор купли-продажи доли с британской компанией Thomas Cook Group, сообщил российский туроператор.

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Происшествия Родители с друзьями изнасиловали дочь под Брянском В Брянской области родители вместе со своими друзьями изнасиловали своего ребенка. Об этом сообщает РИА "Новости".

Авто Новые BMW X5 M и X6 M показали официально Спортивное подразделение BMW M расширило свой модельный ряд двумя новыми кроссоверами — X5 M и X6 M, а также их особыми версиями с приставкой Competition.

Общество Российские актёры записали ролик о фигурантах «московского дела» Российский суд объединил все эти истории жестокостью наказания, посчитав, что средний срок лишения свободы для фигурантов "московского дела" должен составить 3-4 года.

Политика Хантсман заявил об «окне возможностей» для Москвы и Киева Посол США в России Джон Хантсман считает, что для Москвы и Киева открывается «окно возможностей» из-за позитивных сдвигов в отношениях двух стран.

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Политика Путин присвоил Чемезову звание Героя России По словам сотрудника аппарата правительства, Сергей Чемезов удостоен этого звания по совокупности заслуг, в том числе за развитие военно-технического сотрудничества с другими странами и успехи возглавляемой им госкорпорации.