Лига чемпионов
Газета.Ru«Реал» спасся от поражения от «Брюгге» в ЛЧ
|9′
Деннис Бонавентуре
|39′
Деннис Бонавентуре
Тибо Куртуа
Альфонс Ареоля
|46′
Начо Фернандес
Марсело
|46′
Серхио Рамос
|55′
Лукас Васкес Иглесиас
Винисиус Жуниор
|67′
|69′
Симон Миньоле
|71′
Деннис Бонавентуре
Лоис Опенда
|77′
Лоис Опенда
|78′
Руд Вормер
|84′
Руд Вормер
Каземиро
|85′
|87′
Лоис Опенда
Дион Колс
Эден Азар
|90′+2′
|90′+2′
Перси Тау
Сибе Схрейверс
|73%
|Владение мячом
|27%
|90%
|Процент точных передач
|66%
|13
|Удары в сторону ворот
|3
|6
|Удары в створ ворот
|4
|2
|Сейвы вратарём
|4
|2
|Офсайды
|4
|14
|Угловые
|1
|12
|Отборы
|9
|7
|Фолы
|15
|1
|Желтые карточки
|4
|–
|Красные карточки
|1
Реал
Расстановка 4‑3‑3
1
Ареола
2
Карвахаль
5
Варан
4
Рамос
12
Марсело
8
Кроос
14
Каземиро
10
Модрич
25
Жуниор
9
Бензема
7
Азар
88
Миньоле
77
Мата
44
Мехеле
17
Дели
2
Соболь
25
Вормер
26
Ритс
20
Ванакен
11
Диатта
21
Колс
16
Схрейверс
Брюгге
Расстановка 4‑3‑3
После разгрома в Париже "Реал" снова был в шаге от провала. В матче 2-го тура группового этапа Лиги чемпионов "королевский клуб" принимал "Брюгге" на родном стадионе "Сантьяго Бернабеу". Встреча, казалось, станет легкой прогулкой для подопечных Зинедина Зидана.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Деннис повторил достижение Месси. Такие смешные голы «Реал» еще не пропускал!
Спорт день за днем06:37
Автоматически обработано 7016 источников, обновлено в 15:28, Ашберн
Политика
Украина возобновила импорт электроэнергии из России
Украина 1 октября возобновила поставки электроэнергии из России, сообщают «Украинские новости» со ссылкой на пресс-службу «Укрэнерго».
Коммерсантъ 13:55
Происшествия
Суд арестовал замглавы «Аэрофлота» по делу о мошенничестве
Басманный суд Москвы в среду арестовал заместителя генерального директора по правовым и имущественным вопросам «Аэрофлота» Владимира Александрова, сообщает «РИА Новости».
РБК 12:27
Шоу-бизнес
Гуф признался, что восемь раз лежал в психбольнице
Обострения случались у рэпера как раз перед днем рождения. Гуф дал откровенное интервью Ксении Собчак.
Lisa.ru 13:30
Экономика
Что изменится в российских законах с 1 октября 2019 года
С 1 октября запланировано повышение зарплат работникам бюджетной сферы, не затронутым майскими указами, не менее чем на 4,3%. Это персонал детских садов (нянечки), юристы, бухгалтеры, технические работники и социальные психологи, а также военные, сотрудники органов внутренних дел, уголовно-исполнительной системы, служащие национальной гвардии.
РБК 30 сентября в 01:01
Армия и оружие
Танк Leopard 2 не смог преодолеть преграду на учениях в Швеции
На кадрах видно, как состоящий на вооружении скандинавской страны танк Leopard 2 не может преодолеть холм.
Дни24 вчера в 06:12
Политика
Лавров рассказал о подписании «формулы Штайнмайера» на разных листах
Вчера в Минске участники контактной группы, включая Донецк и Луганск, подписали «формулу Штайнмайера».
Известия 08:57
Общество
Россиянин подал в суд на Apple за «доведение до гомосексуализма»
Пресненский районный суд Москвы принял на рассмотрение иск местного жителя, который обвинил компанию Apple в «доведении до гомосексуализма» и потребовал выплатить ему миллион рублей компенсации за «нравственные страдания и душевный вред», сообщает «Говорит Москва».
Lenta.ru 06:54
Происшествия
Командиру сгоревшего в Шереметьево SSJ-100 предъявили обвинение
По версии следствия, 5 мая этого года Евдокимов после возвращения самолета в аэропорт вылета "осуществил грубую посадку на взлетно-посадочную полосу аэропорта Шереметьево".
Интерфакс 10:30
Политика
«Извращенцев повыбирали»: Депутат мастурбировал прямо на заседании Рады
«Извращенцев повыбирали»; «То он эспандер положил в карман и качнул»; «Больные люди»; «Ну наконец-то хоть один человек в Верховной раде Украины занимается действительно нужным делом», — комментируют пользователи соцсетей действия Кивы.
Rusvesna.su 14:40
Культура
Умер чешский эстрадный исполнитель Карел Готт
Чешский эстрадный исполнитель Карел Готт умер в возрасте 80 лет. Об этом журналистам сообщила его продюсер Анета Штолцова.
ТАСС 04:51
Армия и оружие
Бывший стратег Пентагона рассказал об опасности России для США
Бывший стратег Пентагона Терри Томпсон заявил, что США могут утратить авторитет на мировой арене и прекратить существовать, если не осознают, что Россия "является самой большой опасностью для их национальной безопасности", пишет РИА Новости.
Народные новости вчера в 20:13
Происшествия
Известного грузинского бандита с боем ликвидировали на Украине
Национальная полиция Украины в ходе спецоперации в Киевской области ликвидировала гражданина Грузии, осужденного на родине за тяжкие преступления.
Lenta.ru 12:04
Армия и оружие
Найдены доказательства высадки «Летучего отряда Кадырова» в Норвегии
27 сентября норвежские СМИ сообщили, что на территории архипелага Шпицберген и на материковой части Норвегии заметили бойцов российского спецназа, действующих под видом штатских.
Lenta.ru 06:49
Гаджеты
Huawei закрыла лазейку для установки сервисов Google на Mate 30 Pro
В сети появилась информация о том, что данный работавший еще накануне метод обхода более не доступен — веб-сайт с приложением, позволявшим установить сервисы Google на Huawei Mate 30 и Mate 30 Pro на данный момент не работает.
Ferra 05:14
Экономика
Как пенсионная реформа коснётся военных пенсионеров
Пенсионная реформа подразумевает поэтапное повышение пенсионного возраста до 65 лет для мужчин и 60 - для женщин.
ТИА 02:34
Спорт
Шубенков вышел в финал в беге на 110 м с барьерами на чемпионате мира
Россиянин Сергей Шубенков пробился в финал в беге на 110 метров с барьерами на чемпионате мира по легкой атлетике.
ТАСС 13:16
Политика
Украина подписала в Минске «формулу Штайнмайера»
По сообщению ТАСС со ссылкой на источники, близкие к минскому переговорному процессу, украинская делегация во вторник пошла на компромисс и на очередном заседании контактной группы по урегулированию военного конфликта на востоке Украины, подписала «формулу Штайнмайера».
Военное дело вчера в 11:06
Экономика
«Библио-глобус» расторг сделку с обанкротившейся Thomas Cook
Туроператор «Библио-глобус» с 1 октября 2019 г. расторг договор купли-продажи доли с британской компанией Thomas Cook Group, сообщил российский туроператор.
Ведомости 13:21
Космос
Россия в два раза сократит число пилотируемых запусков к МКС
Россия в 2020 году вдвое сократит число пилотируемых запусков к Международной космической станции.
Вечерняя Москва 30 сентября в 20:03
Происшествия
Родители с друзьями изнасиловали дочь под Брянском
В Брянской области родители вместе со своими друзьями изнасиловали своего ребенка. Об этом сообщает РИА "Новости".
Газета.Ru 09:52
Авто
Новые BMW X5 M и X6 M показали официально
Спортивное подразделение BMW M расширило свой модельный ряд двумя новыми кроссоверами — X5 M и X6 M, а также их особыми версиями с приставкой Competition.
32CARS.ru вчера в 23:52
Общество
Российские актёры записали ролик о фигурантах «московского дела»
Российский суд объединил все эти истории жестокостью наказания, посчитав, что средний срок лишения свободы для фигурантов "московского дела" должен составить 3-4 года.
КузПресс 13:49
Культура
Программа «60 минут» получила премию ТЭФИ
РИА Новости 14:31
Политика
Хантсман заявил об «окне возможностей» для Москвы и Киева
Посол США в России Джон Хантсман считает, что для Москвы и Киева открывается «окно возможностей» из-за позитивных сдвигов в отношениях двух стран.
RT на русском 15:13
Политика
В ООН ответили на предложение России о переносе организации из США
Перенос Первого комитета Генассамблеи ООН с территории США должен происходить по решению стран — членов международной организации, заявил 2 октября официальный представитель генсека ООН Стефан Дюжаррик.
REGNUM 14:12
Экономика
Минфин ужесточает налогообложение для богатых россиян
Минфин ужесточает налогообложение для состоятельных россиян.
Газета.Ru вчера в 05:49
Политика
Новак не исключил строительства «Северного потока-2» в обход Дании
«Понятно, что есть и другие разные варианты в случае отсутствия такого разрешения — просто этот проект будет несколько дороже и несколько по времени будет дольше реализован», — заявил Новак.
РБК 04:45
Политика
Путин заявил, что не против публикации переговоров с Трампом
Президент России Владимир Путин заявил, что не будет против, если его разговор с американским лидером Дональдом Трампом будет опубликован.
iReactor 08:34
Политика
Путин присвоил Чемезову звание Героя России
По словам сотрудника аппарата правительства, Сергей Чемезов удостоен этого звания по совокупности заслуг, в том числе за развитие военно-технического сотрудничества с другими странами и успехи возглавляемой им госкорпорации.
RuNews24.ru 07:03
Спорт
Олимпийский чемпион призвал отстранить всех российских спортсменов
Олимпийский чемпион по биатлону Себастьян Самуэльссон призвал отстранить всех российских спортсменов от участия в международных соревнованиях.
РБК 12:49