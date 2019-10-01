Мадридский "Реал" сыграл вничью с бельгийским "Брюгге" в матче 2-го тура группового этапа Лиги чемпионов. Встреча проходила в Мадриде и завершилась со счетом 2:2.

Спорт день за днем

«Реал» спасся от поражения от «Брюгге» в матче Лиги чемпионов

Спорт день за днем

Происшествия Командиру сгоревшего в Шереметьево SSJ-100 предъявили обвинение Вечером 5 мая выполнявший рейс SU 1492 из Москвы в Мурманск Superjet-100 компании "Аэрофлот", экипаж которого возглавлял Евдокимов, вернулся в аэропорт "Шереметьево", совершил аварийную посадку в 18:32 и загорелся.

Политика Путин оценил выступление Греты Тунберг Российский президент Владимир Путин заявил, что не разделяет восторги по поводу выступления шведской эко-активистки Греты Тунберг.

Наука Женский оргазм появился в процессе эволюции К счастью, новые эксперименты над кроликами приоткрыли тайны женского оргазма. Для этого ученым понадобились антидепрессанты.

Политика В ЛНР и ДНР призвали Зеленского не диктовать им условия Лидеры самопровозглашённых Луганской и Донецкой народных республик Леонид Пасечник и Денис Пушилин, комментируя согласование в Минске формулы Штайнмайера, призвали президента Украины Владимира Зеленского не диктовать им условия и согласовывать с ЛНР и ДНР закон об особом статусе Донбасса.

Политика Путин предупредил Зеленского о «тяжелом наследии» Перед президентом Украины Владимиром Зеленским стоят «большие вызовы», так как предыдущее руководство страны оставило ему «тяжелое наследие».

Экономика Что изменится в российских законах с 1 октября 2019 года С 1 октября вступает в силу постановление правительства, запрещающее использование открытого огня на балконах и лоджиях квартир.

Финансы На Украине после затяжного пике подорожал доллар Национальный банк Украины на сегодня, 1 октября, установил официальный курс гривны к доллару на уровне 24,2 грн, к евро — на уровне 26,35 грн. Таким образом, впервые за последние дни доллар подорожал после длительного падения, но все равно находится на минимуме с января 2016 года, передает корреспондент ИА REGNUM.

Культура ТЭФИ-2019 завоевали Борис Корчевников и Регина Тодоренко Телеведущая Регина Тодоренко стала победителем телевизионной премии ТЭФИ в номинации "Ведущий утренней программы".

Здоровье Врач назвала продукты, которые следует исключить из рациона Терапевт-эндокринолог Национального медицинского исследовательского центра эндокринологии Минздрава России Фатима Дзгоева в беседе с RT дала советы по правильному питанию.

Наука Опровергнута связь рака с мясом Согласно заключению панели экспертов WCRF/AICR, регулярное употребление переработанного мяса и красного мяса в больших количествах повышает риск колоректального рака.

Общество Россиянин подал в суд на Apple за «доведение до гомосексуализма» Пресненский районный суд Москвы принял на рассмотрение иск местного жителя, который обвинил компанию Apple в «доведении до гомосексуализма» и потребовал выплатить ему миллион рублей компенсации за «нравственные страдания и душевный вред», сообщает «Говорит Москва».

Культура В Москве началось прощание с Марком Захаровым В Москве началось прощание с режиссером и худруком «Ленкома» Марком Захаровым. У входа в театр с утра собираются почитатели его таланта.

Армия и оружие Эрдоган заявил, что Турция может внезапно начать операцию в Сирии Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил во вторник о возможности внезапно начать операцию к востоку от реки Евфрат в Сирии по созданию там зоны безопасности.

Шоу-бизнес Мария Миронова стала мамой в 46 лет Актриса родила малыша от своего молодого возлюбленного, которого долгое время скрывала от прессы. Об этом стало известно 30 сентября.

Шоу-бизнес Нино Нинидзе и дочь Максима Виторгана исполнили «Седую ночь» в дуэте У Полины и Нино вполне неплохо получилось исполнить знаменитую «Седую ночь», тем более, что их выступление получилось полностью импровизированный.

Здоровье Росздравнадзор отозвал из обращения препарат от язвы желудка «Зантак» Препарат от язвы желудка «Зантак» отзывают из обращения в связи опасностью содержащегося в нем вещества ранитидина, сообщили в Росздравнадзоре.

Теннис Хачанов и Рублев вышли в полуфинал турнира в Пекине Российские теннисисты Карен Хачанов/Андрей Рублев вышли в полуфинал турнира в Пекине.

Здоровье Врачи из онкоцентра Блохина заявили о существовании графика увольнений Заместитель директора Института детской онкологии Михаил Рыков подтвердил РБК, что Варфоломеева заставляла врачей писать заявления об увольнении.

Происшествия Посетительница зоопарка ради танца забралась в вольер со львами Посетительница зоопарка в Нью-Йорке пробралась в вольер со львами и станцевала перед изумленным хищником.

Политика Путин объяснил необходимость ухода России от доллара Россия никогда не ставила перед собой задачу уйти от доллара в качестве платежного инструмента, однако страна вынуждена себя обезопасить.

Политика Путин напомнил о целях строительства «Северного потока-2» По словам Путина, Россия обеспечивает бесперебойные, стабильные поставки газа в Европу и продолжает реализацию крупных инфраструктурных проектов, среди которых – газопровод «Северный поток» и «Турецкий поток».