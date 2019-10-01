Лига чемпионов

Газета.RuГазета.Ru«Реал» спасся от поражения от «Брюгге» в матче Лиги чемпионов

Реал — Брюгге
2 – 2
Матч завершён
Лига чемпионов, Групповой этап, вчера
Стадион «Сантьяго Бернабеу»
9′
Деннис Бонавентуре
39′
Деннис Бонавентуре
Тибо Куртуа
Альфонс Ареоля
46′
Начо Фернандес
Марсело
46′
Серхио Рамос
55′
Лукас Васкес Иглесиас
Винисиус Жуниор
67′
69′
Симон Миньоле
71′
Деннис Бонавентуре
Лоис Опенда
77′
Лоис Опенда
78′
Руд Вормер
84′
Руд Вормер
Каземиро
85′
87′
Лоис Опенда
Дион Колс
Эден Азар
90′+2′
90′+2′
Перси Тау
Сибе Схрейверс
Мадридский "Реал" сыграл вничью с бельгийским "Брюгге" в матче 2-го тура группового этапа Лиги чемпионов. Встреча проходила в Мадриде и завершилась со счетом 2:2.
Читать в источнике
Комментировать1

Подробнее о событии

Форвард «Брюгге» сделает 2 татуировки в честь его дубля в ворота «Реала»

Газета.Ru08:32

Эммануэль Деннис: «Всегда был фанатом Роналду и очень расстроился, когда он покинул «Реал».»

Спорт-Экспресс09:21

Деннис о праздновании гола в стиле Роналду: «Хотел показать „Реалу“, что им чего-то не хватает»

Sports.ru08:07

Футболист «Брюгге» пообещал сделать татуировку в честь дубля в ворота «Реала»

RT на русском06:14

Деннис повторил достижение Месси. Такие смешные голы «Реал» еще не пропускал!

Спорт день за днем06:37

Форвард «Брюгге» обещал сделать татуировку, если забьёт «Реалу», и оформил дубль

Чемпионат05:11

«Сделаю татуировку, если забью «Реалу». Нападающий «Брюгге» наиграл на две новых тату

Sport24.ru05:00
Показать все источники
Автоматически обработано 7016 источников, обновлено в 11:00, Ашберн
Происшествия

Командиру сгоревшего в Шереметьево SSJ-100 предъявили обвинение

Вечером 5 мая выполнявший рейс SU 1492 из Москвы в Мурманск Superjet-100 компании "Аэрофлот", экипаж которого возглавлял Евдокимов, вернулся в аэропорт "Шереметьево", совершил аварийную посадку в 18:32 и загорелся.
Интерфакс 10:30
Политика

Путин оценил выступление Греты Тунберг

Российский президент Владимир Путин заявил, что не разделяет восторги по поводу выступления шведской эко-активистки Греты Тунберг.
Газета.Ru 08:59
Наука

Женский оргазм появился в процессе эволюции

К счастью, новые эксперименты над кроликами приоткрыли тайны женского оргазма. Для этого ученым понадобились антидепрессанты.
SciencePop вчера в 11:56
Космос

«Роскосмос» сократит вдвое число пилотируемых запусков к МКС

Политика Сегодня 30 сентября в 19:51
Политика

В ЛНР и ДНР призвали Зеленского не диктовать им условия

Лидеры самопровозглашённых Луганской и Донецкой народных республик Леонид Пасечник и Денис Пушилин, комментируя согласование в Минске формулы Штайнмайера, призвали президента Украины Владимира Зеленского не диктовать им условия и согласовывать с ЛНР и ДНР закон об особом статусе Донбасса.
RT на русском 04:52
Политика

Путин предупредил Зеленского о «тяжелом наследии»

Перед президентом Украины Владимиром Зеленским стоят «большие вызовы», так как предыдущее руководство страны оставило ему «тяжелое наследие».
Известия 09:45
Общество

В России выпустили уникальный «Доброшрифт», созданный детьми с ДЦП

ТАСС 08:42
Экономика

Что изменится в российских законах с 1 октября 2019 года

С 1 октября вступает в силу постановление правительства, запрещающее использование открытого огня на балконах и лоджиях квартир.
РБК 30 сентября в 01:01
Финансы

На Украине после затяжного пике подорожал доллар

Национальный банк Украины на сегодня, 1 октября, установил официальный курс гривны к доллару на уровне 24,2 грн, к евро — на уровне 26,35 грн. Таким образом, впервые за последние дни доллар подорожал после длительного падения, но все равно находится на минимуме с января 2016 года, передает корреспондент ИА REGNUM.
REGNUM вчера в 02:33
Культура

ТЭФИ-2019 завоевали Борис Корчевников и Регина Тодоренко

Телеведущая Регина Тодоренко стала победителем телевизионной премии ТЭФИ в номинации "Ведущий утренней программы".
Газета.Ru 09:14
Политика

Партия Зеленского опровергла подписание «формулы Штайнмайера»

Партия "Слуга народа" опровергла информацию о подписании "формулы Штайнмайера".
Деловое.ТВ 05:56
Здоровье

Врач назвала продукты, которые следует исключить из рациона

Терапевт-эндокринолог Национального медицинского исследовательского центра эндокринологии Минздрава России Фатима Дзгоева в беседе с RT дала советы по правильному питанию.
РИА Новости 09:37
Наука

Опровергнута связь рака с мясом

Согласно заключению панели экспертов WCRF/AICR, регулярное употребление переработанного мяса и красного мяса в больших количествах повышает риск колоректального рака.
Lenta.ru вчера в 10:48
Общество

Россиянин подал в суд на Apple за «доведение до гомосексуализма»

Пресненский районный суд Москвы принял на рассмотрение иск местного жителя, который обвинил компанию Apple в «доведении до гомосексуализма» и потребовал выплатить ему миллион рублей компенсации за «нравственные страдания и душевный вред», сообщает «Говорит Москва».
Lenta.ru 06:54
Культура

В Москве началось прощание с Марком Захаровым

В Москве началось прощание с режиссером и худруком «Ленкома» Марком Захаровым. У входа в театр с утра собираются почитатели его таланта.
Телепрограмма вчера в 02:09
Армия и оружие

Эрдоган заявил, что Турция может внезапно начать операцию в Сирии

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил во вторник о возможности внезапно начать операцию к востоку от реки Евфрат в Сирии по созданию там зоны безопасности.
ТАСС вчера в 10:00
Театры

Волчек попросила труппу «Современника» найти ей помощника

ТАСС вчера в 10:11
Кино

Warner Bros. ищет актера на роль молодого Нео в новой «Матрице»

Кинокомпания Warner Bros. ищет актера, который исполнит роль молодого Нео в четвертой части «Матрицы».
REGNUM 08:55
Шоу-бизнес

Мария Миронова стала мамой в 46 лет

Актриса родила малыша от своего молодого возлюбленного, которого долгое время скрывала от прессы. Об этом стало известно 30 сентября.
Gazeta.SPb 30 сентября в 20:01
Шоу-бизнес

Нино Нинидзе и дочь Максима Виторгана исполнили «Седую ночь» в дуэте

У Полины и Нино вполне неплохо получилось исполнить знаменитую «Седую ночь», тем более, что их выступление получилось полностью импровизированный.
Bimru.ru 09:20
Культура

Скончался грузинский композитор Гия Канчели

Союзное Вече 05:00
Здоровье

Росздравнадзор отозвал из обращения препарат от язвы желудка «Зантак»

Препарат от язвы желудка «Зантак» отзывают из обращения в связи опасностью содержащегося в нем вещества ранитидина, сообщили в Росздравнадзоре.
Коммерсантъ 09:06
Культура

Малахов попросил прощения на киргизском языке в «Прямом эфире»

ФедералПресс 00:46
Теннис

Хачанов и Рублев вышли в полуфинал турнира в Пекине

Российские теннисисты Карен Хачанов/Андрей Рублев вышли в полуфинал турнира в Пекине.
Спорт-Экспресс 09:11
Здоровье

Врачи из онкоцентра Блохина заявили о существовании графика увольнений

Заместитель директора Института детской онкологии Михаил Рыков подтвердил РБК, что Варфоломеева заставляла врачей писать заявления об увольнении.
РБК 10:28
Происшествия

Посетительница зоопарка ради танца забралась в вольер со львами

Посетительница зоопарка в Нью-Йорке пробралась в вольер со львами и станцевала перед изумленным хищником.
Вести.Ru 08:21
Политика

Путин объяснил необходимость ухода России от доллара

Россия никогда не ставила перед собой задачу уйти от доллара в качестве платежного инструмента, однако страна вынуждена себя обезопасить.
Lenta.ru 08:22
Политика

Путин напомнил о целях строительства «Северного потока-2»

По словам Путина, Россия обеспечивает бесперебойные, стабильные поставки газа в Европу и продолжает реализацию крупных инфраструктурных проектов, среди которых – газопровод «Северный поток» и «Турецкий поток».
ПолитРоссия 07:27
Футбол

Эксперт: «Если в „Спартаке“ Тедеско понадобится указать на дверь кому-то из футболистов, рука у него не дрогнет»

Если в «Спартаке» Тедеско понадобится указать на дверь кому-то из футболистов, рука у него не дрогнет.
Матч ТВ 09:56
Наука

Физики построили микроволновый диод

Физики из Китая и Канады построили простой, но эффективный «диод» для микроволн, который свободно пропускает волны в одном направлении и в тысячу раз ослабляет обратные волны.
N+1 23 сентября в 02:01
Как работают Яндекс.Новости?
Лига чемпионов УЕФАБольше новостей по теме
Главное