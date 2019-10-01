Мадридский "Реал" сыграл вничью с бельгийским "Брюгге" в матче 2-го тура группового этапа Лиги чемпионов. Встреча проходила в Мадриде и завершилась со счетом 2:2.

«Реал» спасся от поражения от «Брюгге» в матче Лиги чемпионов

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