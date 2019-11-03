«Реал» на своем поле принимал «Бетис» в рамках 12-го тура чемпионата Испании. Встреча завершилась вничью со счетом 0:0. На 9-й минуте матча арбитр встречи при помощи системы видеоповтора VAR отменил взятие ворот гостей.

«Реал» сыграл вничью с «Бетисом» и не смог обойти «Барселону»

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