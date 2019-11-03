Футбол

Матч ТВМатч ТВ«Реал» сыграл вничью с «Бетисом» и не смог обойти «Барселону»

Реал — Бетис
0 – 0
Матч завершён
Чемпионат Испании, сегодня
Стадион «Сантьяго Бернабеу»
11′
Марк Бартра
Каземиро
39′
64′
Хоэль Роблес
Родриго
Винисиус Жуниор
65′
74′
Лорен Морон
Борха Иглесиас
74′
Зухаир Феддаль
Ферлан Менди
80′
Карим Бензема
Лука Йович
83′
85′
Андрес Гуардадо
90′+4′
Алехандро Морено Лопера
Антонио Барраган
90′+6′
Набиль Фекир
Исмаэль Гутьеррес
«Реал» на своем поле принимал «Бетис» в рамках 12-го тура чемпионата Испании. Встреча завершилась вничью со счетом 0:0. На 9-й минуте матча арбитр встречи при помощи системы видеоповтора VAR отменил взятие ворот гостей.
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