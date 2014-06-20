Португальский футбольный клуб «Брюге» и испанский «Реал» сыграли вничью во втором матче группового этапа Лиги чемпионов. Встреча завершилась со счётом 2:2. В «Брюгге» отметился Эммануэль Бонавентуре Деннис, оформивший дубль в ворота соперников на 9-й и 39-й минутах.

«Реал» сыграл вничью с «Брюгге», уступая два мяча после первого тайма

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