Футбол
REGNUM«Реал» упустил очки, сыграв вничью с «Бетисом» в Примере
|11′
Марк Бартра
Каземиро
|39′
|64′
Хоэль Роблес
Родриго
Винисиус Жуниор
|65′
|74′
Лорен Морон
Борха Иглесиас
|74′
Зухаир Феддаль
Ферлан Менди
|80′
Карим Бензема
Лука Йович
|83′
|85′
Андрес Гуардадо
|90′+4′
Алехандро Морено Лопера
Антонио Барраган
|90′+6′
Набиль Фекир
Исмаэль Гутьеррес
|66%
|Владение мячом
|34%
|86%
|Процент точных передач
|77%
|9
|Удары в сторону ворот
|3
|7
|Удары в створ ворот
|3
|3
|Сейвы вратарём
|7
|1
|Офсайды
|–
|9
|Угловые
|4
|7
|Отборы
|5
|11
|Фолы
|17
|2
|Желтые карточки
|4
|–
|Красные карточки
|–
Реал
Расстановка 4‑3‑3
13
Куртуа
2
Карвахаль
5
Варан
4
Рамос
23
Менди
8
Кроос
14
Каземиро
10
Модрич
25
Жуниор
18
Йович
7
Азар
1
Роблес
23
Манди
4
Феддаль
12
Решел
22
Апаресидо
18
Гуардадо
5
Бартра
19
Барраган
37
Гутьеррес
9
Иглесиас
10
Каналес
Бетис
Расстановка 3‑4‑3
Футбольный мадридский клуб «Реал» и команда «Бетис» из Севильи разошлись миром в матче двенадцатого тура испанской Примеры. Игра состоялась на поле мадридского стадиона «Сантьяго Бернабеу» и закончилась с ничейным счетом 0:0.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
«Реал» упустил возможность возглавить таблицу Примеры, сыграв вничью с «Бетисом»
Чемпионатвчера в 17:58
Автоматически обработано 7077 источников, обновлено в 01:49, Ашберн
Автоспорт
Валттери Боттас выиграл квалификацию Гран-при США 2019
Происшествия
Пожар произошел на складе в подмосковном Жуковском
Склад загорелся в городском округе Жуковский в Московской области. Площадь пожара составила 3,5 тысячи квадратных метров.
Происшествия
В Находке возобновили поиски моряка с танкера «Залив Америка»
Активная фаза поисков моряка танкера "Залив Америка", где прогремел взрыв, возобновлена, сообщил РИА Новости представитель аварийно-спасательного подразделения порта Находка.
Общество
Захарова осудила осквернение мемориала маршалу Жукову в Одессе
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова прокомментировала осквернение мемориала маршалу Советского Союза Георгию Жукову в Одессе.
Политика
«Сказочные молодцы» лишают Украину транзита газа, заявил Соловьев
Украину пытаются лишить транзита газа, заявил телеведущий Владимир Соловьев в своем телеграм-канале.
Единоборства
Президент США Дональд Трамп посетил турнир UFC 244
Глава США Дональд Трамп приехал в Нью-Йорк на турнир UFC 244 с участием Хорхе Масвидала и Нейта Диаса.
Здоровье
Ученые вычислили самый опасный возраст для мужчин и женщин
Политика
WP рассказал о ненависти Трампа к Украине с первых дней президентства
Президент США Дональд Трамп испытывал "неукротимую ненависть" к Украине с первых дней пребывания в Белом доме, пишет Washington Post со ссылкой на действующих и бывших сотрудников администрации американского лидера.
Политика
Стало известно о побеге Бабченко с Украины
Общество
В Москву идет аномальное субтропическое тепло
На следующей неделе в Москву опять придет тепло — жителей столичного региона и всей Центральной России ожидают температура +13 градусов и слабые дожди, рассказали в центре погоды "Фобос".
Политика
Норвежский политик заявила о важности снятия санкций с России
Во время празднования 75-летнего юбилея освобождения Восточного Финнмарка в Норвегии прошла двухдневная конференция с Россией, в ходе которой политик заявила о важности снятия санкций с Москвы.
Происшествия
Бастрыкин проконтролирует дело об убийстве главы ингушского центра «Э»
Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин возьмет дело об убийстве начальника Центра противодействия экстремизму (ЦПЭ) МВД Ингушетии Ибрагима Эльджаркиева под личный контроль.
Общество
Командиры расстрелявшего солдат срочника нарушили приказ Шойгу
Интернет
Разблокировка по отпечатку появилась в WhatsApp на Android
WhatsApp объявил о появлении долгожданной функции в Android-версии мессенджера. Разработчики добавили блокировку с помощью отпечатка пальца.
Футбол
Хусаинов раскритиковал судейство Вилкова в матче «Зенита» против ЦСКА
Бывший арбитр ФИФА Сергей Хусаинов заявил, что Михаил Вилков, главный судья матча между "Зенитом" и московским ЦСКА, который прошел в Петербурге, должен был удалить нападающего петербуржцев Сердара Азмуна, сообщает ТАСС.
Технологии
Apple запустила свою стриминговую платформу
Американская компания Apple запустила собственную стриминговую платформу Apple TV+. Об этом сообщатся на официальном сайте корпорации.
Футбол
«Ливерпуль» и «Манчестер Сити» вырвали победы, «Арсенал» потерял очки
«Манчестер Сити» проиграл первый тайм «Саутгемптону», но ближе к концу встречи вырвал победу благодаря голам Серхио Агуэро и Кайла Уокера - 2:1.
Политика
Власти Дрездена объявили «нацистскую чрезвычайную ситуацию»
Муниципальный совет города Дрездена одобрил резолюцию о "нацистской чрезвычайной ситуации", сообщает CNN.
Гаджеты
Redmi представил дешевый 40-дюймовый смарт-телевизор
Здоровье
Астраханская область одной из первых выполнит поручение президента
Накануне же губернатор Астраханской области Игорь Бабушкин совместно с министром здравоохранения и главами врачебных учреждений и организаций региона обсудили дальнейшую работу в этом направлении.
Общество
Пятеро россиян удостоены японского ордена Восходящего солнца
Армия и оружие
На Украине предложили создать ракеты для ударов по российским АЭС
Наука
Подружившиеся в лаборатории обыкновенные вампиры остались друзьями и на воле
Немецкие и американские биологи выяснили, что особи обыкновенного вампира (Desmodus rotundus) могут формировать прочные социальные связи, которые не разрушаются даже при смене окружающих условий и не требуют взаимной выгоды.
Политика
Путин предостерег о дефиците квалифицированных кадров в России
Проблема подготовки квалифицированных кадров для России стоит крайне остро.
Экономика
Госдолг США превысил рекордные $23 трлн
По данным американского Минфина (pdf.), на 31 октября государственный долг США превысил рекордную отметку в $23 трлн.
Общество
Верховный суд ликвидировал движение «За права человека» Пономарева
В феврале движение правозащитника Льва Пономарева «За права человека» было включено в реестр иностранных агентов.
Общество
Кондитеры из Москвы поставляли снаряжение боевикам в Сирию
ИА «Ореанда-Новости» Уроженцы Азербайджана Расим Бахшиев и Эльшада Ягубова поставляли снаряжение сирийским боевикам и параллельно пекли пахлаву в Москве, об этом сообщает «Коммерсантъ».
Футбол
«Зенит» и ЦСКА не выявили победителя – 1:1
На 54-й минуте Бийол подвел ЦСКА, получив второе предупреждение, и покинул поле.
Финансы
Рубль укрепился к доллару
По данным Мосбиржи, утром 1 ноября рубль укрепился к доллару, но упал по отношению к евро.
Футбол