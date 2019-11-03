Футбольный мадридский клуб «Реал» и команда «Бетис» из Севильи разошлись миром в матче двенадцатого тура испанской Примеры. Игра состоялась на поле мадридского стадиона «Сантьяго Бернабеу» и закончилась с ничейным счетом 0:0.

«Реал» упустил очки, сыграв вничью с «Бетисом» в Примере

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