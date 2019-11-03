Футбол

REGNUMREGNUM«Реал» упустил очки, сыграв вничью с «Бетисом» в Примере

Реал — Бетис
0 – 0
Матч завершён
Чемпионат Испании, вчера
Стадион «Сантьяго Бернабеу»
11′
Марк Бартра
Каземиро
39′
64′
Хоэль Роблес
Родриго
Винисиус Жуниор
65′
74′
Лорен Морон
Борха Иглесиас
74′
Зухаир Феддаль
Ферлан Менди
80′
Карим Бензема
Лука Йович
83′
85′
Андрес Гуардадо
90′+4′
Алехандро Морено Лопера
Антонио Барраган
90′+6′
Набиль Фекир
Исмаэль Гутьеррес
Футбольный мадридский клуб «Реал» и команда «Бетис» из Севильи разошлись миром в матче двенадцатого тура испанской Примеры. Игра состоялась на поле мадридского стадиона «Сантьяго Бернабеу» и закончилась с ничейным счетом 0:0.
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