Футболисты мадридского "Реала" на своем поле сыграли вничью с французским "ПСЖ" в матче пятого тура группового этапа Лиги чемпионов. Встреча, прошедшая во вторник в Мадриде, завершилась со счетом 2:2.

«Реал» сыграл вничью с «ПСЖ» в матче Лиги чемпионов

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