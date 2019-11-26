Лига чемпионов

РИА НовостиРИА Новости«Реал» сыграл вничью с «ПСЖ» в матче Лиги чемпионов

Футболисты мадридского "Реала" на своем поле сыграли вничью с французским "ПСЖ" в матче пятого тура группового этапа Лиги чемпионов. Встреча, прошедшая во вторник в Мадриде, завершилась со счетом 2:2.
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Следственные органы возбудили уголовное дело по статье о покушении на убийство общеопасным способом и по статье о незаконном приобретении и ношении взрывчатых веществ, сообщили в пресс-службе СУ СКР по региону.
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Двое военнослужащих выплатят Минобороны РФ 31 млн рублей за случайный запуск авиационной управляемой ракеты Х-29ТД в ангаре своей части в Крыму, сообщает «Коммерсант».
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Дональда Трампа пригласили на слушания по его импичменту 4 декабря.
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Президент России Владимир Путин и глава Украины Владимир Зеленский обсудили передачу Киеву трех военных кораблей, которые были задержаны в Керченском проливе и вопросы по транзиту газа.
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Заболевают раком чаще всего с первой группой крови

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Четыре страны обратились к России из-за Азовского моря

Главы МИД Украины, Эстонии, Швеции и Литвы выступили с призывом к России уважать территориальную целостность Украины и позволить ее кораблям беспрепятственно проходить в Азовском море.
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Президент Санкт-Петербургского государственного университета (СПбГУ), почетный профессор вуза, почетный президент Российской академии образования Людмила Вербицкая скончалась в Петербурге на 84-м году жизни.
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