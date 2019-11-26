Лига чемпионов
РИА Новости«Реал» сыграл вничью с «ПСЖ» в матче Лиги чемпионов
Футболисты мадридского "Реала" на своем поле сыграли вничью с французским "ПСЖ" в матче пятого тура группового этапа Лиги чемпионов. Встреча, прошедшая во вторник в Мадриде, завершилась со счетом 2:2.
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"Ученик 7 класса школы №3 в поселке Хороль принес в баночке ртуть и раздавал шарики всем желающим", - рассказали в ведомстве.
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Apple устранила проблемы с отображением принадлежности Крыма на картах на своих устройствах, а затем и исправила ошибку в приложении "Погода".
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Политика
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Из сектора Газа запустили ракету по Израилю
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В Петербурге началась церемония прощания с президентом СПбГУ Вербицкой
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Арифметика проста: если вы получаете 20 тысяч рублей в месяц, то ваш бонус – два балла в год (менее 200 рублей прибавки к будущей пенсии).