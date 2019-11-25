Встреча в Мадриде закончилась со счетом 2:2. На дубль в исполнении Карима Бензема парижане в последнюю десятиминутку матча ответили точными попадаиями Килиана Мбаппе и Пабло Сарабии. "Реал" с восемью очками идет вторым в турнирной таблице группы А. "ПСЖ" (13) - первый.

«Реал» упустил победу в матче с «ПСЖ»

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