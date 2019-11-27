Мадридский «Реал» сыграл вничью с французским ПСЖ в матче пятого группового раунда Лиги чемпионов. Встреча завершилась со счётом 2:2. «Реал» вёл в счёте с разницей в два мяча после того, как дублем отметился нападающий Карим Бензема.

«Реал» упустил победу в матче с ПСЖ

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