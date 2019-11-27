Лига чемпионов

REGNUMREGNUM«Реал» упустил победу в матче с ПСЖ

Мадридский «Реал» сыграл вничью с французским ПСЖ в матче пятого группового раунда Лиги чемпионов. Встреча завершилась со счётом 2:2. «Реал» вёл в счёте с разницей в два мяча после того, как дублем отметился нападающий Карим Бензема.
Читать в источнике
Комментировать

Подробнее о событии

«Реал» — «ПСЖ» — 2:2. Видеообзор матча Лиги чемпионов

Sport24.ruвчера в 19:45

«ПСЖ» вырвал ничью у «Реал», забив дважды за 2 минуты

Спорт-Экспрессвчера в 16:55

«Реал» упустил победу над «ПСЖ», ведя 2:0, и потерял шансы выиграть группу

Sports.ruвчера в 09:12

«Реал» и «ПСЖ» дали огня: дубль Бензема, спасение Парижа за 2 минуты и возвращение Неймара. Видео

Матч ТВвчера в 14:45

«Реал» упустил победу в матче с «ПСЖ», ведя со счётом 2:0

Чемпионатвчера в 16:54

Битва дня на «Сантьяго Бернабеу» в видеообзоре матча «Реал» - «ПСЖ»

Sport.ruвчера в 18:00

Неймар не выйдет в стартовом составе «ПСЖ» против «Реала»

Sportbox.RUвчера в 09:28
Показать все источники
Автоматически обработано 7070 источников, обновлено в 06:59, Вашингтон
Киберспорт

Void Spirit добавлен в клиент игры

Dota2.ru вчера в 13:04
Политика

Лавров о «нормандском саммите»: Киеву нужны прямые переговоры с Донбассом

Как сообщало ИА REGNUM, 25 ноября президент Украины позвонил главе Российского государства Владимиру Путину, чтобы обсудить с ним предстоящую встречу в «нормандском формате».
REGNUM 05:53
Транспорт

Путин открыл скоростную трассу М-11

Президент России Владимир Путин принял участие в открытии автодороги М-11 "Москва-Санкт-Петербург".
Российская газета 06:40
Авто

Китайский Geely совместно с Volvo построили новый кроссовер

Суббренд Lynk & Co, являющийся совместным предприятием шведской Volvo и китайского Geely, планирует вывести на рынок новый паркетник под индексом «05».
SpeedMe вчера в 11:39
Экономика

Зарплаты россиян не позволят накопить на пенсию

Российские экономисты пришли к выводу, что граждане, получающие менее ста тысяч рублей в год вряд ли могут рассчитывать на получение пенсии после выхода на заслуженный отдых.
Deita.ru вчера в 03:45
Общество

Суд Швеции отказал по апелляции «Газпрома» в споре с «Нафтогазом»

Апелляционный суд в Швеции отказался удовлетворить апелляцию «Газпрома» в споре с украинским концерном «Нафтогаз», сообщает Т АСС. Исполнительный директор «Нафтогаза» Юрий Витренко в «Фейсбуке» назвал это решение «полной победой».
BFM.ru 05:26
Общество

Путин приехал проститься с президентом СПбГУ Вербицкой

Президент РФ Владимир Путин приехал попрощаться с президентом Петербургского государственного университета Людмилой Вербицкой, с которой их связывали добрые, дружеские отношения, передаёт корреспондент РИА Новости.
РИА Новости 05:22
Армия и оружие

Россия показала США гиперзвуковой ракетный комплекс «Авангард»

«На территории РФ американской инспекционной группе проведен показ ракетного комплекса «Авангард» с гиперзвуковым планирующим крылатым блоком», — уточнили в министерстве.
Известия вчера в 07:41
Спорт

Пойманный на кровяном допинге Хауке: Чувствовалось, что российские лыжники принимают допинг

Чувствовалось, что российские лыжники принимают допинг.
Нева Спорт 25 ноября в 04:57
Происшествия

Число пострадавших в ДТП с автобусом в Иркутской области выросло до 12

ТАСС 06:02
Происшествия

В Новосибирске полиция нашла подростков, избивавших сверстников

РИА Новости 06:22
Фигурное катание

Французская фигуристка назвала Туктамышеву потрясающей женщиной

Французская фигуристка Маэ Беренис Мейте поделилась впечатлениями от видео с четверным прыжком чемпионки мира и Европы Елизаветы Туктамышевой.
Газета.Ru 05:49
Спорт

МОК прокомментировал рекомендации WADA об отстранении России

Ранее WADA рекомендовало отстранить Россию от участия в международных соревнованиях на четыре года.
RuNews24.ru вчера в 14:58
Футбол

Левандовски стал лучшим бомбардиром «Баварии» в Лиге чемпионов

Форвард Баварии Роберт Левандовски вышел на первое по голам за клуб в матчах Лиги чемпионов.
Советский спорт 01:30
Экономика

Орешкин заявил о страхе бизнеса наращивать прибыль

Орешкин отметил, что мотивация предприятий для повышения производительности — это в том числе вопрос отношения к бизнесу и прибыли.
РБК 03:48
Армия и оружие

Британские аналитики предрекли поражение в случае войны с Россией

Британские эксперты призвали правительство пересмотреть свои обязательства в рамках Конвенции по кассетным боеприпасам, чтобы иметь возможность противостоять России, если между странами будет конфликт.
Газета.Ru 06:06
Политика

Госдума: Apple признала Крым российским

Apple устранила проблемы с отображением принадлежности Крыма на картах на своих устройствах, а затем и исправила ошибку в приложении "Погода".
Российская газета 03:57
Спорт

Ласицкене исключили из числа участниц турнира в Глазго

RT на русском 06:17
Происшествия

Суд вернул в прокуратуру дело участника июльских протестов в Москве

Тверской районный суд Москвы вернул в прокуратуру дело Самариддина Раджабова, обвиняемого в угрозе насилия в отношении представителя власти на акции 27 июля в столице.
Ведомости 06:48
Общество

В Госдуме предложили сократить новогодние праздники

Предложение по сокращению продолжительности новогодних праздников поступило от председателя комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослава Нилова.
Mockva.ru вчера в 08:09
Кино

Назван фильм, который имеет больше всего шансов на «Оскар» в 2020 году

Аналитики сайта Gold Derby, который занимается составлением прогнозов в сфере развлечений, подсчитали, какие шансы на "Оскар" имеют успешные фильмы этого года, а также режиссеры и исполнители главных ролей.
РИА Новости 05:10
Политика

Главы МИД четырёх стран призвали Россию уважать суверенитет Украины

Министры иностранных дел Украины, Эстонии, Швеции и Литвы призвали Россию не препятствовать проходу украинских кораблей к портам в Азовском море и уважать территориальную целостность этой страны.
REGNUM вчера в 17:06
Политика

Миллер рассказал о препятствии для транзита газа через Украину

Глава «Газпрома» Алексей Миллер, говоря об итогах встречи с президентом РФ Владимиром Путиным, рассказал о препятствии для транзита российского голубого топлива через территорию Украины.
Пятый канал вчера в 14:27
Происшествия

В кабинете гинеколога в Одесском онкодиспансере установили камеру и продавали видео на порносайты

В ходе досудебного следствия выяснилось, что в кабинете врача находилась скрытая камера, которая фиксировала на камеру проведение женщинам процедуры УЗИ.
Rusvesna.su 04:22
Происшествия

Подозреваемого в убийстве 17-летней девушки в Приморье задержали

Позже следователи задержали 24-летнего мужчину, которого подозревают в ее убийстве.
Телеканал 360° 00:35
Футбол

КДК оштрафовал «Спартак» за оскорбления фанатов в адрес Дзюбы

Контрольно-дисциплинарный комитет Российского футбольного союза (КДК РФС) оштрафовал московский «Спартак» за оскорбительные выкрики фанатов в адрес Артёма Дзюбы во время матча 17-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) с екатеринбургским «Уралом».
RT на русском 06:49
Общество

Число открытых вакансий в России превысило 1,1 млн

Второй квартал 2019 года стал рекордным по числу вакансий, открытых российскими предприятиями, передают 27 ноября «Известия» со ссылкой на данные Росстата.
REGNUM вчера в 22:01
Армия и оружие

Российские бомбардировщики пролетели у берегов Японии и Южной Кореи

Lenta.ru 05:11
Общество

Представитель Дерипаски опроверг лишение бизнесмена гражданства Кипра

Власти Кипра не сообщали Олегу Дерипаске о решении лишить его гражданства, рассказал РБК представитель бизнесмена.
РБК 06:51
Происшествия

МВД проверит данные об изнасиловании в Сочи следователя перед суицидом

РБК 25 ноября в 15:19
Как работают Яндекс.Новости?
Лига чемпионов УЕФАБольше новостей по теме
Главное