Лига чемпионов
ProstoProSport«Реал» пробился в плей-офф Лиги чемпионов
Мадридский «Реал» досрочно вышел в четвертьфинал Лиги чемпионов. Об этом стало известно во вторник после завершения матча пятого тура группового этапа между «Галатасараем» и «Брюгге».
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«Манчестер Сити» и «Тоттенхэм» вышли в плей-офф Лиги чемпионов. Результаты группового этапа
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