Лига чемпионов

ProstoProSportProstoProSport«Реал» пробился в плей-офф Лиги чемпионов

Мадридский «Реал» досрочно вышел в четвертьфинал Лиги чемпионов. Об этом стало известно во вторник после завершения матча пятого тура группового этапа между «Галатасараем» и «Брюгге».
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