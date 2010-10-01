Мадридский «Реал» досрочно вышел в четвертьфинал Лиги чемпионов. Об этом стало известно во вторник после завершения матча пятого тура группового этапа между «Галатасараем» и «Брюгге».

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