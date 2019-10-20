Мадридский «Реал» на выезде проиграл «Мальорке» 19 октября в матче 9-го тура чемпионата Испании по футболу. Единственный гол в матче на 7-й минуте забил игрок «Мальорки» Жуниор Лаго. «Реал» завершал игру в меньшинстве — на 75-й минуте Альваро Одриосола получил вторую желтую карточку в матче.

«Реал» неожиданно потерпел поражение в игре против «Мальорки»

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