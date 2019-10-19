«Сливочные» доигрывали встречу в меньшинстве, поскольку на 74-й минуте вторую желтую карточку получил Альваро Одриосола. В турнирной таблице Примеры «Реал» занимает второе место (18 очков), а «Мальорка» — 14-е (10 очков).

Хоккей «Лос-Анджелес» победил «Калгари», Ковальчук забил в большинстве «Лос-Анджелес» в домашнем матче регулярного чемпионата НХЛ обыграл «Калгари» — 4:1. Самым результативным игроком встречи стал Джефф Картер, набравший 2 (1+1) очка.

Политика Федотова на посту главы СПЧ сменит Фадеев Глава Совета по правам человека (СПЧ) Михаил Федотов уйдет в отставку, так как в сентябре ему исполнилось 70 лет (предельный возраст пребывания на госслужбе), рассказала ТАСС член СПЧ Ева Меркачева.

Энергетика «Нафтогаз» направит «Газпрому» иск на $11 млрд Украинская нефтегазовая компания «Нафтогаз» намерена потребовать от «Газпрома» компенсацию в размере 11 миллиардов долларов.

Общество Российские банки обяжут проверять клиентов по номеру телефона Российский кабмин предложил обязать банки проверять клиентов по номеру телефона.

Политика Трамп признался в симпатии к России Трамп напомнил, что экс-госсекретарь назвала члена Палаты представителей от штата Гавайи Тулси Габбард "фавориткой России", а бывшего кандидата в президенты США от партии "зеленых" Джилл Стайн "российским агентом".

Происшествия При пожаре на складе на западе Москвы обрушилась кровля Из-за пожара площадью 500 кв. м. на складе на западе Москвы произошло частичное обрушение кровли.

Общество Названа опасность кормления бродячих собак Голубев отметил, что, как бы ни было жаль бездомное животное, лучшей помощью будет устройство собаки в приют, где волонтеры обеспечат ей тепло и уход.

Политика Путин подписал указ о создании новой «Военно-строительной компании» Президент России Владимир Путин подписал указ о создании в Москве публично-правовой организации «Военно-строительная компании».

Футбол Карпин сравнил матч против «Зенита» с избиением младенца Главный тренер "Ростова" Валерий Карпин поделился впечатлениями после матча с "Зенитом" в 13-м туре Российской премьер-лиги (РПЛ).

Кино Тарантино отказался переделывать «Однажды в Голливуде» для Китая Режиссер кинокартины "Однажды в Голливуде" Квентин Тарантино заявил, что не будет переделывать сцены из фильма по требованию Китаю.

Общество В ПФР рассказали, как выйти на пенсию раньше срока При отсутствии возможности трудоустройства россияне предпенсионного возраста могут выйти на пенсию досрочно, пишет "Российская газета".

Общество В Гидрометцентре объяснили аномальность осени в центре России Аномально теплую погоду в центральной части России вызвал антициклон, который продолжит доминировать на европейской территории страны в ближайшие дни.

Политика Украинцев и белорусов признают носителями русского языка без экзамена В настоящий момент иностранные граждане или лица без гражданства могут быть признаны носителями русского языка, если они или их родственники по прямой восходящей линии постоянно проживают или ранее постоянно проживали на территории Российской Федерации либо на территории, относившейся к Российской империи или СССР, в пределах Государственной границы РФ.

Единоборства Макгрегор и Нурмагомедов устроили перепалку в Twitter Ирландский боец Конор Макгрегор и чемпион UFC Хабиб Нурмагомедов устроили словесную перепалку в социальной сети Twitter.

Религия Русская церковь готовит стоп-лист, который может разорить Грецию После заседания Архиерейского собора Элладской православной церкви 12 октября, где ряд епископов признали украинских раскольников, в православном мире стали рассуждать о жестком ответе Московского патриархата.

Здоровье Врач рассказала о простых способах резко «похорошеть» По словам диетолога Елены Раликовой, вывести лишнюю жидкость из организма помогут разгрузочные дни.

Футбол «Бавария» упустила победу над «Аугсбургом» В Аугсбурге 19 октября на стадионе «ВВК Арена» между командами «Аугсбург» и «Бавария» был разыгран матч в рамках 8-го тура Бундеслиги сезона 2019/20.

Технологии В сети появилось возможное фото PlayStation 5 для разработчиков В сеть утекла фотография PlayStation 5 для разработчиков, которую ранее нигде не публиковали.

Шоу-бизнес Леди Гага упала со сцены во время танца с фанатом Известная певица, исполнительница популярных хитов, Леди Гага упала со сцены во время своего концерта Enigma.

Происшествия В Турции погибла пятилетняя девочка из России Пятилетняя девочка из России погибла на турецком курорте Кемер, сообщает издание DHA.

Происшествия Один полицейский убил другого в Нальчике Как рассказал собеседник агентства, конфликт между двумя слушателями в институте произошел накануне вечером, они подрались, их развели, но потом драка продолжилась, и когда их разняли, полицейский из Карелии был мертв.

Футбол «Витесс» под руководством Слуцкого установил исторический рекорд клуба Нидерландский "Витесс", главным тренером которого является российский специалист Леонид Слуцкий, установил клубный исторический рекорд, сообщает gelderlander.nl.

Политика Конгресс США потребовал признать «Азов» террористической организацией Конгрессмены США потребовали включить украинский нацбатальон "Азов" в список террористических организаций, передает ФАН.

Армия и оружие Турция пригрозила Сирии войной в случае защиты курдов армией страны Появление сирийской армии в районах, которые оставили силы США, для защиты курдских отрядов народной самообороны будет считаться объявлением войны Турции, заявил в субботу РИА Новости советник турецкого президента Ясин Актай.