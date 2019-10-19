Футбол
LiveSport.ru«Реал» в меньшинстве уступил «Мальорке»
Лаго Джуниор
|7′
|19′
Альваро Одриосола
Хоан Састре
|30′
Хоан Састре
Лумор Агбеньену
|46′
Алейш Фебас
Такефуса Кубо
|59′
|66′
Иско
Родриго
|66′
Лука Йович
Федерико Вальверде
|74′
Альваро Одриосола
Лаго Джуниор
Александар Трайковски
|80′
|81′
Винисиус Жуниор
Браим Диас
Иддрису Баба
|90′+5′
|35%
|Владение мячом
|65%
|75%
|Процент точных передач
|88%
|2
|Удары в сторону ворот
|8
|1
|Удары в створ ворот
|3
|3
|Сейвы вратарём
|–
|5
|Офсайды
|2
|4
|Угловые
|4
|14
|Отборы
|11
|20
|Фолы
|15
|2
|Желтые карточки
|2
|–
|Красные карточки
|1
Мальорка
Расстановка 4‑4‑2
1
Рейна
3
Агбеньену
24
Вальент
21
Раильо
15
Гамес
26
Кубо
12
Баба
8
Севилья
14
Родригес
22
Будимир
17
Трайковски
13
Куртуа
19
Одриосола
3
Милитао
4
Рамос
12
Марсело
16
Родригес
14
Каземиро
27
Родриго
15
Вальверде
9
Бензема
21
Диас
Реал
Расстановка 4‑3‑3
«Сливочные» доигрывали встречу в меньшинстве, поскольку на 74-й минуте вторую желтую карточку получил Альваро Одриосола. В турнирной таблице Примеры «Реал» занимает второе место (18 очков), а «Мальорка» — 14-е (10 очков).
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