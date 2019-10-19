Футбол

LiveSport.ruLiveSport.ru«Реал» в меньшинстве уступил «Мальорке»

Мальорка — Реал
1 – 0
Матч завершён
Чемпионат Испании, вчера
Стадион «Иберостар»
Лаго Джуниор
7′
19′
Альваро Одриосола
Хоан Састре
30′
Хоан Састре
Лумор Агбеньену
46′
Алейш Фебас
Такефуса Кубо
59′
66′
Иско
Родриго
66′
Лука Йович
Федерико Вальверде
74′
Альваро Одриосола
Лаго Джуниор
Александар Трайковски
80′
81′
Винисиус Жуниор
Браим Диас
Иддрису Баба
90′+5′
«Сливочные» доигрывали встречу в меньшинстве, поскольку на 74-й минуте вторую желтую карточку получил Альваро Одриосола. В турнирной таблице Примеры «Реал» занимает второе место (18 очков), а «Мальорка» — 14-е (10 очков).
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