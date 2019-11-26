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РИА НовостиРИА Новости«Реал» сыграл вничью с «ПСЖ» в матче Лиги чемпионов

Футболисты мадридского "Реала" на своем поле сыграли вничью с французским "ПСЖ" в матче пятого тура группового этапа Лиги чемпионов. Встреча, прошедшая во вторник в Мадриде, завершилась со счетом 2:2.
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