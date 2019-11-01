Мадридский "Реал" вышел в плей-офф Лиги чемпионов, так как в матче 5-го тура группового этапа турецкий "Галатасарай" и бельгийский "Брюгге" сыграли вничью со счётом 1:1.

Политика Главы МИД четырёх стран призвали Россию уважать суверенитет Украины Министры иностранных дел Украины, Эстонии, Швеции и Литвы призвали Россию не препятствовать проходу украинских кораблей к портам в Азовском море и уважать территориальную целостность этой страны.

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Политика Медведчук заявил, что Киев отвергает предложения по миру в Донбассе Председатель политсовета партии "Оппозиционная платформа ‒ За жизнь" Виктор Медведчук заявил, что власти Украины не хотят даже слушать о предложениях по мирному урегулированию конфликта в Донбассе.

Наука Семенная жидкость помогает мухам улучшить память Французские ученые из Национального центра научных исследований определили, что у «влюбленных» самок мух дрозофил улучшается память.

Происшествия Сахалинец, избивший ребенка, заплатит ему полмиллиона рублей Городской прокурор обратился в суд в интересах потерпевшей о взыскании компенсации морального вреда в размере 500 000 рублей.

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Футбол «Манчестер Сити» не смог обыграть «Шахтер» «Манчестер Сити» на своем поле сыграл вничью с «Шахтером» в матче группового турнира Лиги чемпионов (1:1). Хавбек английской команды Илкай Гюндоган в начале второго тайма открыл счет, но спустя 13 минут Манор Соломон сравнял счет.

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Общество Военные в Крыму заплатят 31 млн рублей за случайный запуск ракеты Крымский гарнизонный военный суд обязал военнослужащих Николая Зверева и Алексея Чебанова, которые 1 октября 2017 года допустили случайный пуск авиационной ракеты в Саках, выплатить Минобороны РФ 31 миллион рублей.