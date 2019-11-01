Лига чемпионов

ЧемпионатЧемпионат«Реал» вышел в плей-офф Лиги чемпионов

Галатасарай — Брюгге
1 – 1
Матч завершён
Лига чемпионов, Групповой этап, сегодня
Стадион «Тюрк Телеком Арена»
Адем Бююк
11′
Марио Лемина
14′
28′
Федерико Рикка
31′
Клинтон Мата
Мариано
33′
46′
Матс Ритс
Шарль де Кетеларе
58′
Деннис Бонавентуре
Сибе Схрейверс
66′
Крепен Диатта
77′
Лоис Опенда
Давид Окереке
Омер Байрам
Сельчук Инан
80′
Юто Нагатомо
84′
Юнес Бельханда
Эмре Мор
87′
Эмре Мор
90′
Фернандо Муслера
90′+1′
90′+2′
Крепен Диатта
90′+3′
Крепен Диатта
90′+3′
Клинтон Мата
Жан Микаэль Сери
Эренджан Ярдымджи
90′+4′
Мадридский "Реал" вышел в плей-офф Лиги чемпионов, так как в матче 5-го тура группового этапа турецкий "Галатасарай" и бельгийский "Брюгге" сыграли вничью со счётом 1:1.
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