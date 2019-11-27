Лига чемпионов

ЧемпионатЧемпионат«Реал» вышел в плей-офф Лиги чемпионов

Мадридский "Реал" вышел в плей-офф Лиги чемпионов, так как в матче 5-го тура группового этапа турецкий "Галатасарай" и бельгийский "Брюгге" сыграли вничью со счётом 1:1.
Читать в источнике
Комментировать

Подробнее о событии

«ПСЖ» вырвал ничью у «Реал», забив дважды за 2 минуты

Спорт-Экспрессвчера в 16:55

«Реал» — «ПСЖ» — 2:2. Видеообзор матча Лиги чемпионов

Sport24.ruвчера в 19:45

«Реал» в 24-й раз вышел в плей-офф Лиги чемпионов

Sports.ruвчера в 14:52

«Реал» и «ПСЖ» дали огня: дубль Бензема, спасение Парижа за 2 минуты и возвращение Неймара. Видео

Матч ТВвчера в 14:45

«Реал» упустил победу в матче с «ПСЖ», ведя со счётом 2:0

Чемпионатвчера в 16:54

Битва дня на «Сантьяго Бернабеу» в видеообзоре матча «Реал» - «ПСЖ»

Sport.ruвчера в 18:00

Неймар не выйдет в стартовом составе «ПСЖ» против «Реала»

Sportbox.RUвчера в 09:28
Показать все источники
Автоматически обработано 7070 источников, обновлено в 08:30, Ашберн
Футбол

Капитан «Витесса»: «Ради Слуцкого пойду в огонь»

Капитан «Витесса» Брайан Линссен заявил, что главный тренер команды Леонид Слуцкий не заслуживает критики после четырехматчевой серии из поражений команды в Эредивизие.Я хочу взять на себя ответственность.
Soccer.ru 05:39
Кино

Вышел последний трейлер фильма «Достать ножи» Райана Джонсона

Культуромания 02:45
Спорт

МОК прокомментировал рекомендации WADA об отстранении России

Ранее WADA рекомендовало отстранить Россию от участия в международных соревнованиях на четыре года.
RuNews24.ru вчера в 14:58
Транспорт

Беглов предложил построить развязку от М11 в направлении «Пулково»

Глава Банка ВТБ Андрей Костин поддержал предложение губернатора Санкт-Петербурга Александра Беглова о строительстве новой развязки между трассой М11 и аэропортом «Пулково».
REGNUM 07:11
Армия и оружие

Россия показала США гиперзвуковой ракетный комплекс «Авангард»

Известия вчера в 07:41
Космос

Космонавт высказался насчет поломки туалетов на МКС

Герой России, летчик-космонавт Александр Лазуткин прокомментировал поломку туалетов в американском сегменте Международной космической станции.
Газета.Ru 07:34
Политика

США заморозили помощь Украине после разговора Трампа с Зеленским

Белый дом принял первые меры по заморозке военной помощи Украине 25 июля, то есть в день, когда состоялся телефонный разговор Дональда Трампа и Владимира Зеленского, сообщает издание Hill со ссылкой на документы бюджетного комитета Палаты представителей конгресса.
РИА Новости вчера в 18:33
Общество

Россиян ждут две двухдневные рабочие недели

Первый рабочий день в 2020 году у россиян выпадает на четверг – 9 января. Завершится неделя следующим днем – пятницей 10 января.
9111.ru 05:36
Культура

«Росатом» пригласил Шнурова посмотреть на сварщика

Газета.Ru 06:42
Культура

Верка Сердючка отказалась от роли наставника в шоу «Х-фактор»

Газета.Ru 06:29
Общество

Представитель Дерипаски опроверг лишение бизнесмена гражданства Кипра

Власти Кипра не сообщали Олегу Дерипаске о решении лишить его гражданства, рассказал РБК представитель бизнесмена.
РБК 06:51
Политика

Партия Порошенко призвала не допустить прямых поставок газа из России

Партия «Европейская солидарность» экс-президента Украины Петра Порошенко потребовала не допустить возобновления прямых закупок газа из России.
Известия вчера в 15:13
Футбол

«Зенит» сыграет дома с «Лионом» в матче Лиги чемпионов

В среду, 27 ноября, «Зенит» сыграет дома с «Лионом» в рамках 5-го тура группового этапа Лиги чемпионов.
Невские Новости вчера в 23:51
Общество

Суд Швеции отказал по апелляции «Газпрома» в споре с «Нафтогазом»

Апелляционный суд в Швеции отказался удовлетворить апелляцию «Газпрома» в споре с украинским концерном «Нафтогаз», сообщает Т АСС. Исполнительный директор «Нафтогаза» Юрий Витренко в «Фейсбуке» назвал это решение «полной победой».
BFM.ru 05:26
Политика

Меркель: ЕС не сможет себя защитить без НАТО

ФРГ заинтересована в помощи альянса. Ангела Меркель назвала сохранение НАТО ключевым интересом Германии.
Piter.tv 04:48
Общество

Путин простился с бывшим ректором СПбГУ Людмилой Вербицкой

Президент РФ Владимир Путин прибыл в Петербург, чтобы проститься с бывшим ректором Санкт-Петербургского государственного университета, деканом филологического факультета Людмилой Вербицкой, передает корреспондент НЕВСКИХ НОВОСТЕЙ.
Невские Новости 05:22
Армия и оружие

Турция отказалась принять план НАТО по «защите» от России

Турция отказалась поддержать план НАТО по защите стран Прибалтики и Польши в случае «нападения» России, пишет 26 ноября Reuters со ссылкой на дипломатические источники.
Известия вчера в 14:50
Гаджеты

В Сети появились рендеры смартфона Samsung Galaxy S11 Plus

RuNews24.ru 05:08
Общество

Казань стала лидером по качеству жизни в России

Газета.Ru вчера в 05:35
Армия и оружие

Польские пилоты хотят летать на МиГ-29

Летчики отказываются летать на других самолетах.
Аргументы недели вчера в 08:59
Политика

Лавров: Россия призовет Киев начать прямой диалог с Донбассом

Россия планирует призвать Киев к началу прямого диалога с Донбассом в рамках разрешения конфликта и прекращения боевых действий.
Комсомольская правда 05:25
Происшествия

Суд вернул в прокуратуру дело участника акции 27 июля Раджабова

Потерпевшими по делу признаны трое полицейских, участвовавших в задержаниях на акции 27 июля, хотя бутылка, брошенная Самариддином Раджабовым, ни в кого не попала.
Коммерсантъ 06:49
Транспорт

Сергей Иванов связал запуск М-11 с победой над одной из бед России

Запуск новой платной трассы М-11 между Москвой и Санкт-Петербургом свидетельствует, что Россия научилась бороться с одной из двух своих бед.
РБК 07:35
Спорт

Минспорт пригрозил аннулировать лицензию ВФЛА

Лицензия Всероссийской федерации легкой атлетики может быть аннулирована, если ВФЛА до конца недели не представит дорожную карту по выходу из кризиса, связанного с нарушением антидопинговых правил и не изберет новое руководство.
BFM.ru 07:51
Экономика

В России могут объявить кредитную амнистию

С 1 января 2020 года в России могут объявить кредитную амнистию.
9111.ru 03:30
Шоу-бизнес

Меган Маркл родит второго ребенка не в Великобритании

Меган Маркл сообщила друзьям, что родит второго ребенка не в Великобритании.
Актуальные Новости 06:07
Единоборства

Хабиб Нурмагомедов подписал контракт на бой с Тони Фергюсоном

Чемпион UFC в легкой весовой категории Хабиб Нурмагомедов подписал контракт на поединок с претендентом Тони Фергюсоном, сообщил менеджер чемпиона Али Абдельазиз.
Allboxing.ru 25 ноября в 21:02
Политика

Главы МИД четырёх стран призвали Россию уважать суверенитет Украины

Министры иностранных дел Украины, Эстонии, Швеции и Литвы призвали Россию не препятствовать проходу украинских кораблей к портам в Азовском море и уважать территориальную целостность этой страны.
REGNUM вчера в 17:06
Гаджеты

Как сделать GeForce RTX 2080 Ti Super своими руками

iXBT.com 05:13
Политика

Названы сроки восстановления авиасообщения с Грузией

Запрет на авиасообщение с Грузией, введенный из-за антироссийских акций, может быть снят в первой половине 2020 года.
RZN.info 08:23
Как работают Яндекс.Новости?
Лига чемпионов УЕФАБольше новостей по теме
Главное