«Реал» нанес крупное поражение «Галатасараю» в матче 4-го тура группового этапа Лиги чемпионов. Встреча в Мадриде завершилась в пользу хозяев со счетом 6:0. Хет-трик оформил Родриго, дубль записал в свой актив Карим Бензема, еще один гол забил Серхио Рамос, реализовавший пенальти.

Спорт день за днем

Общество «Комитет солдатских матерей» уволил руководителя Комитет сообщил об отставке, комментируя слова госпожи Салиховской о массовом убийстве в воинской части в Забайкалье.

Политика В МИД рассказали о реакции США на приглашение Трампа в Москву Замглавы МИД России Сергей Рябков заявил, что американская сторона с интересом восприняла приглашение президента США Дональда Трампа на празднование 75-летия Победы в Москву в мае 2020 года.

Происшествия В Таиланде утонул турист из России Турист из России утонул во время купания в море возле одного из курортных островов Таиланда — Пхукет.

Экономика Финская таможня три года неправильно конвертировала курс рубля Таможня Финляндии обнародовала информацию о том, что из-за ошибки в курсах валют, ведомство в течение трех лет неверно рассчитывало суммы при растаможивании товаров.

Шоу-бизнес У дочери Ларисы Гузеевой обнаружили опухоль В последнее время здоровье не беспокоило Бухарову, но недавно она прошла медобследование, в рамках которого узнала, что опухоль снова вернулась.

Общество Появилось первое изображение сверхтяжелого транспортника «Слон» Центральный аэрогидродинамический институт имени Жуковского (ЦАГИ) опубликовал на своем сайте первое изображение модели сверхтяжелого военно-транспортного самолета «Слон».

Общество Счетная палата предупредила о сокращении населения России По данным контрольного ведомства, естественная убыль населения ускоряется четвертый год подряд, несмотря на усилия по обеспечению устойчивого роста численности, что входит в национальные цели.

Экономика ЦБ отозвал лицензию у Чувашкредитпромбанка Центробанк с 7 ноября отозвал лицензию на осуществление банковских операций у кредитной организации «Чувашкредитпромбанк», зарегистрированной в Чебоксарах, сообщается на сайте регулятора.

Общество Главврач челябинской больницы уволен после умывания пациентки тряпкой В соцсетях появилось видео, на котором уборщица вытирает пациентке лицо грязной тряпкой. Поводом для этого стали испражнения в палате.

Происшествия Наводнение в Новгородской области: подтоплены дороги и более 60 домов По данным ведомства, в Демянском районе на автодороге Яжелбицы — Демянск подтоплен участок протяженностью 3 км, на дороге Шульгина Гора — Пески — ещё 2 км. Всего в Демянском районе от наводнения пострадали 30 домов, в которых живёт более 40 человек.