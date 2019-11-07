Лига чемпионов

Матч ТВМатч ТВ«Реал» забил шесть мячей «Галатасараю», «ПСЖ» обыграл «Брюгге»

Реал — Галатасарай
6 – 0
Матч завершён
Лига чемпионов, Групповой этап, вчера
Стадион «Сантьяго Бернабеу»
Родриго
4′
Родриго
7′
13′
Стивен Нзонзи
Серхио Рамос
14′
Федерико Вальверде
42′
Марсело
Ферлан Менди
42′
Карим Бензема
45′
46′
Флорин Андоне
Райан Донк
46′
Стивен Нзонзи
Омер Байрам
57′
Райан Бабел
Каземиро
Лука Модрич
60′
Эден Азар
Иско
68′
Карим Бензема
81′
88′
Юто Нагатомо
Адем Бююк
Родриго
90′+2′
«Реал» нанес крупное поражение «Галатасараю» в матче 4-го тура группового этапа Лиги чемпионов. Встреча в Мадриде завершилась в пользу хозяев со счетом 6:0. Хет-трик оформил Родриго, дубль записал в свой актив Карим Бензема, еще один гол забил Серхио Рамос, реализовавший пенальти.
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