Лига чемпионов
Матч ТВ«Реал» забил шесть мячей «Галатасараю», «ПСЖ» обыграл «Брюгге»
Лига чемпионов, Групповой этап, вчера
Стадион «Сантьяго Бернабеу»
Родриго
|4′
Родриго
|7′
|13′
Стивен Нзонзи
Серхио Рамос
|14′
Федерико Вальверде
|42′
Марсело
Ферлан Менди
|42′
Карим Бензема
|45′
|46′
Флорин Андоне
Райан Донк
|46′
Стивен Нзонзи
Омер Байрам
|57′
Райан Бабел
Каземиро
Лука Модрич
|60′
Эден Азар
Иско
|68′
Карим Бензема
|81′
|88′
Юто Нагатомо
Адем Бююк
Родриго
|90′+2′
|64%
|Владение мячом
|36%
|92%
|Процент точных передач
|81%
|3
|Удары в сторону ворот
|1
|13
|Удары в створ ворот
|2
|2
|Сейвы вратарём
|6
|1
|Офсайды
|2
|7
|Угловые
|3
|10
|Отборы
|11
|5
|Фолы
|11
|1
|Желтые карточки
|2
|–
|Красные карточки
|–
Реал
Расстановка 4‑3‑3
13
Куртуа
2
Карвахаль
5
Варан
4
Рамос
23
Менди
15
Вальверде
10
Модрич
8
Кроос
27
Родриго
3 ×
9
Бензема
2 ×
22
Иско
1
Муслера
22
Мариано
27
Луйиндама
45
Тейшейра
7
Бююк
6
Сери
19
Байрам
99
Лемина
89
Фегули
15
Донк
11
Бабел
Галатасарай
Расстановка 4‑3‑3
«Реал» нанес крупное поражение «Галатасараю» в матче 4-го тура группового этапа Лиги чемпионов. Встреча в Мадриде завершилась в пользу хозяев со счетом 6:0. Хет-трик оформил Родриго, дубль записал в свой актив Карим Бензема, еще один гол забил Серхио Рамос, реализовавший пенальти.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Хет-трик Родриго и дубль Бензема в видеообзоре матча Лиге чемпионов «Реал» — «Галатасарай»
Sport24.ruвчера в 19:23
Автоматически обработаны 7082 источника, обновлено в 00:42, Вашингтон
Общество
Счетная палата предупредила о риске сокращения населения России
Россия может не достигнуть национальной цели устойчивого естественного роста численности населения, говорится в докладе Счетной палаты.
Ведомости вчера в 20:06
Армия и оружие
В России нашли способ уничтожить сразу все авианосцы США
Нанести непоправимый ущерб сразу всему американскому авианосному флоту мог бы удар по верфи в Ньюпорт-Ньюсе (Вирджиния), которая единственная в США способна строить и ремонтировать атомные авианосцы, пишет в «Военно-промышленном курьере» заместитель президента Российской академии ракетных и артиллерийских наук (РАРАН) по информационной политике, доктор военных наук Константин Сивков.
Lenta.ru вчера в 16:06
Политика
Роскосмос отложил сдачу эскизного проекта ракеты на замену «Зениту»
Эскизный проект на космический ракетный комплекс "Союз-5", призванный заменить производимый на Украине "Зенит", будет готов в конце 2020 года, на год позже, чем планировалось, следует из материалов, имеющихся в распоряжении РИА Новости.
РИА Новости вчера в 19:14
Происшествия
В Ханты-Мансийске одиннадцать человек отравились угарным газом
В Ханты-Мансийске одиннадцать человек отравились угарным газом, из них десять человек госпитализировали.
RT на русском вчера в 23:29
Шоу-бизнес
У дочери Ларисы Гузеевой обнаружили опухоль
В последнее время здоровье не беспокоило Бухарову, но недавно она прошла медобследование, в рамках которого узнала, что опухоль снова вернулась.
Bimru.ru вчера в 07:26
Общество
В Росстате зафиксировали рост зарплат медработников
В России за три квартала 2019 года отмечен рост зарплат у всех категорий медицинского персонала.
RT на русском вчера в 23:08
Наука
Первый новый штамм ВИЧ обнаружили впервые за почти 20 лет
Ученые Университета Миссури совместно с коллегами из лаборатории Эбботт в ходе исследований обнаружили первый новый штамм ВИЧ.
Газета.Ru вчера в 21:55
Происшествия
В России задержаны 16 кредитных мошенников
Полицейские задержали 16 человек. Они подозреваются в мошенничестве с кредитами в нескольких регионах России.
BFM.ru 00:09
Общество
Ветхие дома предложили ремонтировать за счет граждан
Изношенные более чем на 70%, но пока не признанные аварийными дома предложили ремонтировать за счет жильцов.
BFM.ru вчера в 23:10
Армия и оружие
Сирия захватила израильскую секретную ракету ПВО
BFM.ru вчера в 21:03
Хоккей
«Рейнджерс» обыграли «Детройт», Бучневич и Панарин набрали четыре очка
Sportbox.RU вчера в 22:36
Футбол
«Ман Сити» удержал ничью с «Аталантой», доигрывая матч без вратарей
В матче четвертого тура группового раунда Лиги чемпионов итальянская "Аталанта" сыграла дома с "Манчестер Сити".
Газета.Ru вчера в 17:23
Происшествия
Рядовой Шамсутдинов объяснил расстрел сослуживцев
В своих показаниях следователям обвиняемый в убийстве двух офицеров и шести сослуживцев рядовой Рамиль Шамсутдинов заявил, что взяться за оружие его вынудила угроза изнасилования.
РБК вчера в 05:03
Общество
В Миассе уволили главврача больницы после скандала с грязной тряпкой
Европейско-Азиатские новости вчера в 23:58
Культура
Сериал «Отчим»: почему Сибирь снимали в Белоруссии, а Андоленко «доставала» Хабарова
Исполнитель главной роли Антон Хабаров жаловался на свою коллегу по площадке Карину Андоленко, говоря о том, что она не прощает ему никаких огрех.
Телепрограмма вчера в 07:24
Здоровье
Первые симптомы рака печени назвали врачи
Врачи перечислили первые симптомы, на которые жалуются пациенты с раком печени, об этом проинформировали медицинские специалисты сотрудники центра Исследования рака (Великобритания).
Ugpressa.ru 05 ноября в 11:54
Шоу-бизнес
Бузова откровенно рассказала о пережитом домашнем насилии
Певица Ольга Бузова шокировала поклонников новым признанием — она пережила опыт домашнего насилия.
Народные новости вчера в 03:48
Политика
Опубликовано видео драки Олега Ляшко и депутата от партии Зеленского
Драка депутата Верховной рады Украины от партии "Слуга народа" Андрея Геруса с бывшим парламентарием, лидером "Радикальной партии" Олегом Ляшко попала на видео.
РИА Новости вчера в 20:09
Происшествия
Росавиация может ограничить деятельность Azur Air
Официальный представитель Росавиации сообщил, что "в случае неустранения в срок до 22 ноября 2019 [года] несоответствий и замечаний, выявленных в результате внеплановой проверки, в деятельность авиакомпании будут введены ограничения".
ТАСС вчера в 09:50
Политика
Комиссия Госдумы рассмотрит обращение Совфеда про «спрут» Рашкина
Спикер Совфеда Валентина Матвиенко поручила комитету по регламенту обратиться в комиссию Госдумы по мандатным вопросам в связи с заявлениями депутата Госдумы от КПРФ Валерия Рашкина, передает корреспондент ИА REGNUM 6 ноября.
REGNUM вчера в 02:29
Политика
«Нафтогаз» отказался обнулять 22 млрд долларов
На своей странице в «Facebook» главы «Нафтогаза» Андрей Коболев написал, что российская сторона предлагает «понять и простить» три миллиарда долларов по Стокгольмскому решению, отказаться от иска еще на 12 миллиардов долларов и от штрафа в 7 млрд .
Алтайская правда 05 ноября в 21:55
Экономика
МВФ призвал Европу разработать план действий на случай кризиса
МВФ предупредил, что Европе необходимо разработать план действий на случай чрезвычайной ситуации в экономике.
Коммерсантъ вчера в 19:40
Кино
Сериал «Диверсант» продлен на третий сезон
Телесериал "Диверсант" продлен на третий сезон через 12 лет после завершения второго. Премьера новой части запланирована на 2020 год.
Piter.tv 05 ноября в 10:42
Политика
Трамп: США ждет депрессия в случае победы демократов
Президент США Дональд Трамп обвинил демократов в растущем тоталитаризме и пообещал экономический крах, если они вернутся к власти в результате выборов в 2020 году.
Российская газета вчера в 23:43
Политика
В МИД пообещали ответить на выход США из Договора по открытому небу
Официальный представитель МИД Мария Захарова, в свою очередь, указала, что пока никаких официальных заявлений в отношении выхода США из Договора по открытому небу не сделано, при этом она отметила, что Москва считает соглашение важным инструментом обеспечения европейской безопасности.
РИА Новости вчера в 16:41
Происшествия
Нападение на погранзаставу в Таджикистане совершило ИГ
Погибшие 15 боевиков, которые совершили нападение на пограничную заставу на таджикско-узбекской границе, были членами террористической организации "Исламское государство" (ИГ - запрещена в РФ и ряде стран), еще пятеро взяты в плен.
Газета.Ru вчера в 02:50
Происшествия
Экс-мэр Владивостока стал фигурантом еще одного дела, сообщил источник
Осужденный экс-мэр Владивостока Игорь Пушкарев стал фигурантом еще одного уголовного дела, возбужденного по материалам антимонопольной службы, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах.
РИА Новости вчера в 21:08
Происшествия
Новосибирская школа запретила чаепития после инцидента с девочкой
Известия вчера в 08:43