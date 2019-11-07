Лига чемпионов
Матч ТВ«Реал» забил шесть мячей «Галатасараю», «ПСЖ» обыграл «Брюгге»
«Реал» нанес крупное поражение «Галатасараю» в матче 4-го тура группового этапа Лиги чемпионов. Встреча в Мадриде завершилась в пользу хозяев со счетом 6:0. Хет-трик оформил Родриго, дубль записал в свой актив Карим Бензема, еще один гол забил Серхио Рамос, реализовавший пенальти.
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Автоматически обработаны 7082 источника, обновлено в 23:13, Ашберн
Происшествия
МВД разоблачило группу кредитных мошенников
Полицейские сразу в четырех регионах России задержали группу мошенников, обманувших более тысячи человек при оформлении кредитов, сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.
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От ограничений ЕС «Северный поток-2» в Германии защитят законом
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Музыка
Maruv прокомментировала скандал вокруг премии «MTV Россия»
Украинская певица Maruv впервые прокомментировала разгоревшийся скандал, который развернулся после конкурса MTV.
ToDay News Ufa вчера в 23:13
Здоровье
Врачи рассказали, кому нельзя есть хурму
Фитотерапевт, нутрициолог Анжелика Дюваль отметила, что в хурме много полезных веществ, в частности витаминов А, B и C. "Это витамины, которые особенно ценны осенью, они поддерживают иммунитет, нервную систему, помогают организму защищаться от различных инфекций", — рассказала врач.
РИА Новости 09:27
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Рядовой Шамсутдинов объяснил расстрел сослуживцев
В своих показаниях следователям обвиняемый в убийстве двух офицеров и шести сослуживцев рядовой Рамиль Шамсутдинов заявил, что взяться за оружие его вынудила угроза изнасилования.
РБК 05:03
Общество
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Министерство науки и высшего образования разработает новые правила распределения контрольных цифр приема в вузы.
Известия 14:58
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МВД заглушит сотовую связь в тюрьмах
В ведомстве полагают, что установка "блокираторов" поможет снизить число преступлений с применением информационно-телекоммуникационных технологий, в частности позволит бороться с дистанционным мошенничеством.
Газета.Ru 00:33
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Актер Евгений Миронов обвинил Ленина в русофобии
RuNews24.ru вчера в 11:35
Политика
Россия отказалась взаимодействовать с США по вопросу сирийской нефти
Россия не будет взаимодействовать с США по вопросу нефтяных полей в Сирии, сообщил замглавы МИД России Сергей Вершинин, которого цитирует ТАСС.
Rambler News Service 06:04
Технологии
Как смартфоны шпионят за своими пользователями
Если техника может шпионить, не делает ли она это уже. Этим вопросом озадачился корреспондент МИЦ «Известия» Дмитрий Акимов.
Пятый канал 14:32
Политика
Иран возобновил обогащение урана в Фордо
Как писал сайт kp.ru, во вторник президент Ирана Хасан Роухани заявил, что 6 ноября страа приступит к обогащению урана на подземном объекте в Фордо и запустит запрещенную ядерной сделкой центрифугу.
Комсомольская правда 21:17
Политика
Путин: Россия обладает уникальным оружием, но не станет им угрожать
Глава государства рассказал о готовности Москвы сделать все возможное, чтобы подтолкнуть процесс разоружения с учетом российских новейших систем вооружения, задача которых заключается исключительно в том, чтобы гарантировать безопасность на фоне растущих для России угроз.
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Общество
Половина россиян хотят вернуть смертную казнь
Около половины россиян считает, что в стране нужно вернуть смертную казнь. Об этом свидетельствуют данные опроса "Левада-центра".
Европейско-Азиатские новости 23:00
Политика
«Нафтогаз» предъявил «Газпрому» иски на $22 миллиарда
Коболев на своей странице в facebook заявил, что Россия предложила "Нафтогазу" "обнулить" почти $3 миллиарда по Стокгольмскому решению и отказаться от иска еще на $12 миллиардов.
Pravda.Ru вчера в 10:18
Общество
Синоптики предупредили о резком похолодании
К концу недели в центральные области России придет северный антициклон и в стране наступит резкое похолодание.
URA.Ru 22:56
Общество
Мошенники придумали новую схему кражи денег с банковских счетов
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Вести.Ru 01:16
Общество
Ветхие дома предложили ремонтировать за счет граждан
Изношенные более, чем на 70%, но пока не признанные аварийными дома, предложили ремонтировать за счет жильцов.
BFM.ru 23:10
Политика
Экс-депутат Рады Ляшко напал на представителя Зеленского в аэропорту
Российская газета 17:08
Кино
Сериал «Ведьмак» получился больше похожим на ужасы
Напомним, что премьера «Ведьмака» состоится 20 декабря 2019 года. Трансляция сериала будет проходить на потоковом сервисе Netflix.
ГЛАС.RU 02:16
Космос
На МКС отправили 12 бутылок вина
На Международную космическую станцию в эту субботу отправились 12 бутылок бордосского вина.
Neva.Today 03 ноября в 23:48
Общество
Почти 60% россиян выступают за решительные перемены в стране
Доля россиян, выступающих за решительные перемены в стране, выросла за последние два года с 42 до 59% – таковы данные совместного исследования Московского центра Карнеги и «Левада-центра», с которыми ознакомились «Ведомости».
Ведомости вчера в 16:21
Общество
В Росстате назвали регионы с самыми высокими зарплатами учителей
Самой низкой оказалась зарплата учителя в Северной Осетии – около 22 тыс. рублей.
Будущее России. Национальные проекты 05:15
Экономика
Малый бизнес приблизился к стагнации
Малый и средний бизнес России по итогам третьего квартала 2019 года приблизился к состоянию стагнации — значение индекса деловой активности малых и средних предприятий (RSBI) снизилось до 50,9 пункта, следует из ежеквартального исследования Промсвязьбанка, «Опоры России» и агентства Magram Market Research (есть у РБК).
РБК 22:04
Космос
Тайна спутников Сатурна. Ученые готовят миссию к мирам с океанами
РИА Новости 04 ноября в 00:00
Футбол
«Ман Сити» удержал ничью с «Аталантой», доигрывая матч без вратарей
В матче четвертого тура группового раунда Лиги чемпионов итальянская "Аталанта" сыграла дома с "Манчестер Сити".
Газета.Ru 17:23