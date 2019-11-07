Лига чемпионов

Матч ТВМатч ТВ«Реал» забил шесть мячей «Галатасараю», «ПСЖ» обыграл «Брюгге»

«Реал» нанес крупное поражение «Галатасараю» в матче 4-го тура группового этапа Лиги чемпионов. Встреча в Мадриде завершилась в пользу хозяев со счетом 6:0. Хет-трик оформил Родриго, дубль записал в свой актив Карим Бензема, еще один гол забил Серхио Рамос, реализовавший пенальти.
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Преснель Кимпембе: «Главное, что „ПСЖ“ прошел дальше и не пропустил»

Спорт-Экспресс18:02

«Реал» разгромил «Галатасарай» в матче ЛЧ — 6:0, «ПСЖ» обыграл «Брюгге»

Чемпионат16:53

Хет-трик Родриго помог «Реалу» разгромить «Галатасарай» в Лиге чемпионов, «ПСЖ» обыграл «Брюгге»

Sport24.ru16:59

У Икарди 8 голов в первых 10 матчах ЛЧ. Больше забивали только Кейн, Мане и Индзаги

Sports.ru15:53

«Реал» забил шесть мячей «Галатасараю», «ПСЖ» обыграл «Брюгге»

Матч ТВ17:01

«Реал» забил шесть мячей «Галатасараю», «ПСЖ» обыграл «Брюгге»

Sportbox.RU17:01

«Пари Сен-Жермен» обеспечил выход в плей-офф ЛЧ после победы над «Брюгге»

РИА Новости17:00
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Автоматически обработаны 7082 источника, обновлено в 23:13, Ашберн
Происшествия

МВД разоблачило группу кредитных мошенников

Полицейские сразу в четырех регионах России задержали группу мошенников, обманувших более тысячи человек при оформлении кредитов, сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.
РИА Новости 22:02
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От ограничений ЕС «Северный поток-2» в Германии защитят законом

Как сообщает издание Bild, правящая коалиция внесла в Бундестаг законопроект, который снимет ограничения на газопровод, которые накладывает на него измененная в этом году Газовая директива ЕС.
Евразия Daily 03:38
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Maruv прокомментировала скандал вокруг премии «MTV Россия»

Украинская певица Maruv впервые прокомментировала разгоревшийся скандал, который развернулся после конкурса MTV.
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Врачи рассказали, кому нельзя есть хурму

Фитотерапевт, нутрициолог Анжелика Дюваль отметила, что в хурме много полезных веществ, в частности витаминов А, B и C. "Это витамины, которые особенно ценны осенью, они поддерживают иммунитет, нервную систему, помогают организму защищаться от различных инфекций", — рассказала врач.
РИА Новости 09:27
Происшествия

Рядовой Шамсутдинов объяснил расстрел сослуживцев

В своих показаниях следователям обвиняемый в убийстве двух офицеров и шести сослуживцев рядовой Рамиль Шамсутдинов заявил, что взяться за оружие его вынудила угроза изнасилования.
РБК 05:03
Армия и оружие

Российско-турецкий патруль закидали камнями на севере Сирии

Газета.Ru 00:44
Общество

Минобрнауки изменит правила распределения бюджетных мест в вузах

Министерство науки и высшего образования разработает новые правила распределения контрольных цифр приема в вузы.
Известия 14:58
Общество

МВД заглушит сотовую связь в тюрьмах

В ведомстве полагают, что установка "блокираторов" поможет снизить число преступлений с применением информационно-телекоммуникационных технологий, в частности позволит бороться с дистанционным мошенничеством.
Газета.Ru 00:33
Кино

Актер Евгений Миронов обвинил Ленина в русофобии

RuNews24.ru вчера в 11:35
Происшествия

Новосибирская школа запретила чаепития после инцидента с девочкой

Известия 08:43
Политика

Россия отказалась взаимодействовать с США по вопросу сирийской нефти

Россия не будет взаимодействовать с США по вопросу нефтяных полей в Сирии, сообщил замглавы МИД России Сергей Вершинин, которого цитирует ТАСС.
Rambler News Service 06:04
Армия и оружие

Сирия захватила израильскую секретную ракету ПВО

BFM.ru 21:03
Технологии

Как смартфоны шпионят за своими пользователями

Если техника может шпионить, не делает ли она это уже. Этим вопросом озадачился корреспондент МИЦ «Известия» Дмитрий Акимов.
Пятый канал 14:32
Политика

Иран возобновил обогащение урана в Фордо

Как писал сайт kp.ru, во вторник президент Ирана Хасан Роухани заявил, что 6 ноября страа приступит к обогащению урана на подземном объекте в Фордо и запустит запрещенную ядерной сделкой центрифугу.
Комсомольская правда 21:17
Политика

Путин: Россия обладает уникальным оружием, но не станет им угрожать

Глава государства рассказал о готовности Москвы сделать все возможное, чтобы подтолкнуть процесс разоружения с учетом российских новейших систем вооружения, задача которых заключается исключительно в том, чтобы гарантировать безопасность на фоне растущих для России угроз.
ТАСС 05:56
Общество

Половина россиян хотят вернуть смертную казнь

Около половины россиян считает, что в стране нужно вернуть смертную казнь. Об этом свидетельствуют данные опроса "Левада-центра".
Европейско-Азиатские новости 23:00
Политика

«Нафтогаз» предъявил «Газпрому» иски на $22 миллиарда

Коболев на своей странице в facebook заявил, что Россия предложила "Нафтогазу" "обнулить" почти $3 миллиарда по Стокгольмскому решению и отказаться от иска еще на $12 миллиардов.
Pravda.Ru вчера в 10:18
Общество

Синоптики предупредили о резком похолодании

К концу недели в центральные области России придет северный антициклон и в стране наступит резкое похолодание.
URA.Ru 22:56
Общество

Мошенники придумали новую схему кражи денег с банковских счетов

Мошенники изобрели новый способ кражи данных клиентов российских банков.
Вести.Ru 01:16
Общество

Ветхие дома предложили ремонтировать за счет граждан

Изношенные более, чем на 70%, но пока не признанные аварийными дома, предложили ремонтировать за счет жильцов.
BFM.ru 23:10
Политика

Экс-депутат Рады Ляшко напал на представителя Зеленского в аэропорту

Российская газета 17:08
Кино

Сериал «Ведьмак» получился больше похожим на ужасы

Напомним, что премьера «Ведьмака» состоится 20 декабря 2019 года. Трансляция сериала будет проходить на потоковом сервисе Netflix.
ГЛАС.RU 02:16
Космос

На МКС отправили 12 бутылок вина

На Международную космическую станцию в эту субботу отправились 12 бутылок бордосского вина.
Neva.Today 03 ноября в 23:48
Происшествия

В Челябинской области забеременели сразу три воспитанницы детдома

Известия 08:14
Общество

Почти 60% россиян выступают за решительные перемены в стране

Доля россиян, выступающих за решительные перемены в стране, выросла за последние два года с 42 до 59% – таковы данные совместного исследования Московского центра Карнеги и «Левада-центра», с которыми ознакомились «Ведомости».
Ведомости вчера в 16:21
Хоккей

4 очка Панарина и Бучневича помогли «Рейнджерс» победить «Детройт»

Sport24.ru 22:39
Общество

В Росстате назвали регионы с самыми высокими зарплатами учителей

Самой низкой оказалась зарплата учителя в Северной Осетии – около 22 тыс. рублей.
Будущее России. Национальные проекты 05:15
Экономика

Малый бизнес приблизился к стагнации

Малый и средний бизнес России по итогам третьего квартала 2019 года приблизился к состоянию стагнации — значение индекса деловой активности малых и средних предприятий (RSBI) снизилось до 50,9 пункта, следует из ежеквартального исследования Промсвязьбанка, «Опоры России» и агентства Magram Market Research (есть у РБК).
РБК 22:04
Космос

Тайна спутников Сатурна. Ученые готовят миссию к мирам с океанами

РИА Новости 04 ноября в 00:00
Футбол

«Ман Сити» удержал ничью с «Аталантой», доигрывая матч без вратарей

В матче четвертого тура группового раунда Лиги чемпионов итальянская "Аталанта" сыграла дома с "Манчестер Сити".
Газета.Ru 17:23
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