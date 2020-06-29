Коронавирус

ТАССТАССРеализация нацплана восстановления экономики России начинается с июля

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Реализация Национального плана восстановления экономики РФ после пандемии коронавируса начинается в июле. Его общая стоимость оценивается в 5 трлн рублей.
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Правительство РФ в июле запустит процесс восстановления экономики

Московский Комсомолец20:14

Реализация нацплана восстановления экономики России начинается с июля

ТАСС19:53

Как правительство и банки помогают малому и среднему бизнесу

Lenta.ruвчера в 03:36
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Алексей Кудрин
Российский политик
Российский политик и экономист. Председатель Счётной палаты Российской Федерации с 22 мая 2018. Доктор экономических наук. Председатель наблюдательного совета Московской биржи, заместитель председателя наблюдательного совета и главы комитета по стратегии Сбербанка России, председатель попечительского совета Института экономической политики им. Е. Т. Гайдара, учредитель неправительственной организации «Комитет гражданских инициатив», член оргкомитета «Гайдаровского форума».
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