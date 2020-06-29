Коронавирус
ТАССРеализация нацплана восстановления экономики России начинается с июля
Реализация Национального плана восстановления экономики РФ после пандемии коронавируса начинается в июле. Его общая стоимость оценивается в 5 трлн рублей.
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Общество
Ким Чен Ын взорвал офис в Кэсоне из-за порнографии — Daily Mail
ИА Красная Весна 16:54
Шоу-бизнес
Внешность подросшего сына Стоцкой потрясла фанатов
С малых лет сын Киркорова рос копией старшего ребёнка Стоцкой. Это порождало волну слухов о том, что обоих мальчиков родила Анастасия.
7Дней.ру 04:30
Энергетика
«Газпром» перечислил $1,5 млрд польской PGNiG по решению суда
"Газпром экспорт" перечислил польской PGNiG $1,5 млрд по решению Стокгольмского арбитража, передает РИА "Новости" со ссылкой на пресс-службу российской компании.
Газета.Ru 13:49
Общество
«Умный» учет электричества поможет сэкономить 70-80 млрд рублей в год
"Интеллектуальный" учет электроэнергии в стране позволит снизить её потери на 70-80 миллиардов рублей в год, говорится в сообщении Минэнерго РФ.
РИА Новости 08:30
Киберспорт
Состоялся полноценный релиз сюжетного режима в игре Fortnite
Разработчики игровой компании Epic Games выпустили в релиз новый сюжетный режим в онлайн-игре Fortnite.
CT news 10:26
Общество
Бездомные начали захватывать дома россиян в Испании
Россияне, имеющие недвижимость в Испании, сообщили об участившихся случаях сквоттинга — самовольного захвата чужих пустующих домов.
Lenta.ru 13:10
Наука
Из-за падения астероида погибли динозавры
Ученые: динозавров погубило падение астероида, сообщает ToDay News Ufa.
ToDay News Ufa 10:09
Общество
Сын главы Crocus Group продал автомобили из-за кризиса
Красногорск, 30 июня 2020, 17:25 — REGNUM Первый вице-президент Crocus Group Эмин Агаларов продал три автомобиля из-за сложной финансовой ситуации, сообщает 30 июня РБК.
REGNUM 10:25
Политика
NYT пояснила публикацию о тайном сотрудничестве России и талибов
Газета The New York Times пояснила публикацию, в которой утверждалось, что Москва тайно предлагала связанным с экстремистским движением «Талибан» (запрещено в РФ) боевикам вознаграждение за убийство американских военнослужащих в Афганистане.
Lenta.ru 01:02
Футбол
«Локомотив» и «Крылья Советов» сыграли вничью в матче РПЛ
Московский «Локомотив» сыграл вничью с самарскими «Крыльями Советов» в матче 25-го тура чемпионата России.
Коммерсантъ 13:19
Футбол
«Барселона» объявила о переходе полузащитника «Ювентуса» Пьянича
Российская газета вчера в 16:42
Политика
В Латвии запретили вещание семи телеканалов RT
Национальный совет по электронным СМИ Латвии принял решение запретить на территории страны трансляцию семи каналов российской телекомпании Russia Today, сообщает радио Sputnik.
Российская газета 10:40
Происшествия
Чиновник Генпрокуратуры РФ уволен после нападения на полицейских
Заместитель начальника управления Генеральной прокуратуры России Игорь Мыльников уволен из ведомства после нападения на полицейских, остановивших его за пьяную езду.
Известия 11:41
Политика
Белорусская ЦИК сократила оппозицию Лукашенко до пяти человек
Лукашенко и пять оппонентов 30 июня ЦИК Белоруссии объявила окончательные результаты проверки подписей, которые были сданы участниками президентской кампании в республике.
РБК 15:43
Общество
В Казахстане хотят ввести жёсткий карантин из-за коронавируса
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев дал поручение госкомиссии рассмотреть возможность введения жёсткого карантина в стране, пишет «МК».
Ореанда-Новости вчера в 10:24
Общество
На онлайн-обучение школы не перейдут
«Речь идет не о замене одного вида обучения – очного – другим, дистанционным, а о возможностях использования в очном образовательном процессе элементов цифровых программ, например, материалов Российской электронной школы», уточняет в связи с этим министр просвещения Сергей Кравцов.
Казанские ведомости 11:58
Происшествия
В Москве погиб 40-летний актер из сериала «Интуиция» Максим Парфенов
Российская газета 06:54
Культура
Российских кинематографистов пригласили стать академиками «Оскара»
Академиками «Оскара» могут стать монтажер Игорь Литонинский, работавший над «9 ротой», «Дылдой» и «Сталинградом», режиссеры-документалисты Виталий Манский и Марина Разбежкина, а также звукорежиссер Павел Дореули и супервайзер визуальных эффектов Дмитрий Токояков.
Афиша Daily 20:31
Политика
В США считают бессмысленными новые санкции против «Северного потока-2»
В американском журнале Forbes написали, что у новых санкций против участников проекта «Северный поток — 2» нет смысла.
Городовой 12:27
Происшествия
СК завершил и передал прокурору дополнительное дело сестер Хачатурян
РИА Новости 13:58
Происшествия
ФСБ показала видео задержания готовившего теракт во Владикавказе
ФСБ распространила видеозапись задержания сторонника «Исламского государства»*, готовившего взрыв во Владикавказе.
RT на русском 03:38
Здоровье
ГП выявила нарушения в обеспечении россиян льготными лекарствами
Генеральная прокуратура выявила по всей стране многочисленные нарушения при обеспечении необходимыми лекарствами тех, кто перенес острые сердечно-сосудистые заболевания.
Российская газета 06:45
Космос
В Роскосмосе рассказали о первых экспериментах на новом модуле МКС
Москва, 28 июня 2020, 08:28 — REGNUM Одними из первых экспериментов на новом модуле российского сегмента Международной космической станции станут опыты по изучению образования и развития эмбрионов в яйцах птиц и эксперименты по выращиванию кристаллов для инфракрасных датчиков.
REGNUM 28 июня в 01:28
Политика
Путин и Лукашенко открыли памятник Советскому солдату
Президенты России и Белоруссии Владимир Путин и Александр Лукашенко открыли мемориал Советскому солдату под Ржевом и возложили к нему цветы.
Газета.Ru 15:19
Футбол
Зиеш и Вернер после перехода в «Челси» 1 июля сосредоточатся на подготовке к сезону-2020/21
В «Челси» добавили, что оба игрока не смогут помочь клубу в текущем чемпионате и они сосредоточатся на подготовке к следующему сезону.
Sport24.ru 08:46
Здоровье
В Instagram Куйвашева уральцы требуют открыть ТЦ и детские сады
Больше всего пользователей соцсети возмущало, что в области по-прежнему закрыты детские сады, торговые центры и заведения общепита.
Политсовет 08:53
Кино
Кристиан Бэйл может вернуться на экраны к роли Бэтмена во «Флэше»
Студия Warner Bros может начать переговоры с актером Кристианом Бейлом, чтобы он снова сыграл Бэтмена в фильме «Флэш».
Inc-news.ru 17:59
Футбол
Зарплата Лероя Зане в «Баварии» составит € 17 млн в год
Немецкий нападающий «Манчестер Сити» Лерой Зане подпишет контракт с мюнхенской «Баварией» с зарплатой € 17 млн в год, утверждает Sky Germany.
Чемпионат 16:15