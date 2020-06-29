Коронавирус
ТАССРеализация нацплана восстановления экономики России начинается с июля
Реализация Национального плана восстановления экономики РФ после пандемии коронавируса начинается в июле. Его общая стоимость оценивается в 5 трлн рублей.
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Экономика
Аналитиков Sohu поразил маневр России по избавлению от госдолга США
Издание «ПолитРоссия» приводит перевод статьи Sohu, аналитики которого обратили внимание на неожиданный маневр России.
iReactor 05:44
Кино
Второй сезон сериала «Ведьмак» получил новое название
Премьера второго сезона "Ведьмака" назначена на 2021 год без более точной даты, съемки должны быть возобновлены уже в августе.
Российская газета 09:52
Общество
В России с 1 июля произойдет ряд изменений
Начиная с 1 июля, в России в силу вступят некоторые нововведения, которые изменят жизнь большинства россиян.
Live24 02:58
Общество
Волочковой выписали штраф за посещение монастыря во время карантина
Балерина Анастасия Волочкова посетила Свято-Троицкий Серафимо-Дивеевский монастырь в закрытом на карантин из-за вспышки коронавируса селе Дивеево в Нижегородской области, ей выписан штраф за нарушение правил, заявил глава региона Глеб Никитин.
РИА Новости вчера в 07:35
Общество
«Умный» учет электричества поможет сэкономить 70-80 млрд рублей в год
"Интеллектуальный" учет электроэнергии в стране позволит снизить её потери на 70-80 миллиардов рублей в год, говорится в сообщении Минэнерго РФ.
РИА Новости 08:30
Общество
На Чукотке почти 68% избирателей уже проголосовали по поправкам
Почти 68% избирателей на Чукотке, по данным на 12.00 (03.00 мск), приняли участие в голосовании по поправкам в Конституцию РФ, сообщил РИА Новости представитель избиркома региона.
РИА Новости 21:14
Общество
С 1 июля в Новосибирской области отменят общую самоизоляцию
Общий режим самоизоляции в Новосибирской области завершится 1 июля. Губернатор Андрей Травников подписал соответствующее постановление.
Atas.info 03:51
Киберспорт
Amazon «отменил» выход провального шутера Crucible
Amazon решила вернуть Crucible на этап закрытого тестирования, фактически отменив недавний релиз.
Игромания.ру 15:04
Происшествия
Число заболевших коронавирусом в Бурятии достигло 2924
За прошедшие сутки в Республике Бурятия было зафиксировано 38 новых случаев заболевания коронавирусом, общее число достигло 2924.
RT на русском 28 июня в 22:35
Происшествия
Чиновник Генпрокуратуры РФ уволен после нападения на полицейских
Заместитель начальника управления Генеральной прокуратуры России Игорь Мыльников уволен из ведомства после нападения на полицейских, остановивших его за пьяную езду.
Известия 11:41
Политика
Путин передал записку ветерану на открытии мемориала во Ржеве
Сегодня на торжественной церемонии открытия Ржевского мемориала Советскому солдату президент России Владимир Путин передал одному из ветеранов Великой Отечественной войны записку.
Аргументы и Факты 13:32
Политика
Президент Украины проведет судебную и правоохранительную реформы
Судебная реформа, в свою очередь, может быть проведена чрез референдум, даже в случае сопротивления судебного корпуса, который Саакашвили назвал «коррумпированным».
Эхо Москвы 19:06
Общество
В Приморье продлили режим повышенной готовности из-за коронавируса
Режим повышенной готовности из-за угрозы распространения коронавируса продлен в Приморье до 15 июля, следует из распоряжения правительства региона.
РИА Новости 21:29
Футбол
«Милан» намерен купить Алексея Миранчука летом
Хавбек «Локомотива» Алексей Миранчук может перейти в клуб Серии A.По данным источника, интерес к россиянину возобновил «Милан».
Vprognoze.ru 14:19
Финансы
Названы условия для укрепления рубля к доллару
Аналитик Андрей Кочетков назвал условия для укрепления рубля по отношению к доллару в беседе с агентством «Прайм».
Lenta.ru 22:02
Общество
Глава ВОЗ сообщил об ускорении пандемии коронавируса в мире
Глава Всемирной организации здравоохранения Тедрос Адханом Гебрейесус рассказал о текущей ситуации с коронавирусом в мире.
Каскад 03:45
Здоровье
Новая инфекционная больница в Воронеже откроется в июле
Воронежская инфекционная больница, которую возвели по проекту Министерства обороны РФ, примет первых пациентов с COVID-19 с 10 июля.
Domostroyrf.ru 10:41
Политика
Минтранс опроверг сообщение об открытии рейсов в Турцию с 15 июля
Авиасообщение между Турцией и Россией не будет возобновлено с 15 июля.
Известия 08:41
Происшествия
Журналисту сломали руку при попытке вывести с избирательного участка
Корреспондент «Медиазоны» Давид Френкель сообщил РБК, что на избирательном участке № 2219 в Санкт-Петербурге у него произошел конфликт с полицейскими.
РБК 10:10
Политика
Трамп сообщил о растущей в отношении КНР злобе из-за коронавируса
Президент США Дональд Трамп в очередной раз дал понять, что считает Китай виновным в распространении нового коронавируса SARS-CoV-2 по планете.
Российская газета 20:28
Армия и оружие
Эксперт спрогнозировал «серьезный раскол» в НАТО из-за С-400
Москва, 1 июля 2020, 05:07 — REGNUM Поставка российских ЗРК С-400 в Турцию приводит к тому, что внутри блока НАТО возникают разногласия между различными его членами, заявил 30 июня эксперт Ассоциации военных политологов Андрей Кошкин.
REGNUM 22:07
Здоровье
С 1 сентября пожилым учителям могут запретить посещение школ
1 сентября пожилых преподавателей, которые имеют хронические заболевания, скорее всего, оградят от работы в классах.
БИЗНЕС Online 14:57
Общество
Минтруд объяснил порядок новых выплат в 10 тыс. рублей на детей
В Минтруде рассказали, как будут перечислять новую единовременную выплату в десять тысяч рублей на детей до 16 лет.
РИА Новости 28 июня в 18:20
Экономика
ЗС Приангарья поддержало снижение ставок по налогам на имущество и транспорт для бизнеса
Как пояснила глава комитета по бюджету Наталья Дикусарова, во время переговоров предприниматели согласились на 50%-ное снижение ставки по налогу с распространением льготы на весь год.
ИрСити 06:47
Общество
Политолог спрогнозировал высокую явку на Дальнем Востоке
ДФО первым открыл избирательные участки во Всероссийский день голосования по поправкам в Конституцию.
Народные новости 20:51
Наука
Потенциально опасный свиной грипп выявлен в Китае
Ученые из Китайского сельскохозяйственного института, Китайского центра по контролю и профилактике заболеваний обнаружили очередной китайский штамм вируса, который произошел от свиного гриппа H1N1.
Evo-rus.com 12:36