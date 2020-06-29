Коронавирус

ТАССТАССРеализация нацплана восстановления экономики России начинается с июля

Реализация Национального плана восстановления экономики РФ после пандемии коронавируса начинается в июле. Его общая стоимость оценивается в 5 трлн рублей.
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Дедлайн по спасению экономики РФ наступил. Пора начинать

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В правительстве РФ запускают план восстановления экономики. Его реализацию оценили в 5 трлн рублей

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Правительство РФ в июле запустит процесс восстановления экономики

Московский Комсомолецвчера в 20:14

Нацплан восстановления экономики в России после КОВИД начнут реализовывать в июле

Невские Новостивчера в 21:08

Реализация нацплана восстановления экономики России начинается с июля

ТАССвчера в 19:53

Как правительство и банки помогают малому и среднему бизнесу

Lenta.ru29 июня в 03:36
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Общество

Волочковой грозит штраф за посещение Дивеевского монастыря

Газета.Ru вчера в 06:27
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Культура

Скончался актёр Виктор Проскурин, снимавшийся на «Ленфильме»

Заслуженный артист РСФСР Виктор Проскурин скончался в возрасте 68 лет.
78.ru 04:34
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Политика

Подсчитан ущерб «Северного потока-2» из-за новых санкций США

Ранее глава австрийской нефтегазовой компании OMV, одного из инвесторов проекта, заявил, что думать о сроках завершения строительства «Северного потока-2» пока преждевременно, какие-то оценки можно будет давать только после введения новых санкций со стороны США и реакции на них в Европе.
Lenta.ru 05:28
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Происшествия

Адвокат Ефремова удивился появлению нового потерпевшего в деле

РИА Новости вчера в 23:17
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Шоу-бизнес

Беременность Меган Маркл испортила свадьбу внучки королевы Елизаветы

По данным авторов, сразу после известия о беременности Меган Маркл все внимание с Евгении переключилось на герцогиню – ее принялись поздравлять королева Елизавета с мужем, принц Чарльз и его супруга Камилла, принц Уильям и Кейт Миддлтон, а также все гости.
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Общество

В Киеве ограничат работу общепита и развлекательных учреждений

Власти Киева приняли решение ограничить работу учреждений общественного питания и развлекательных учреждений, а также проведение массовых мероприятий до 22.00 (совпадает с мск) из-за коронавируса COVID-19, сообщил в среду на брифинге мэр украинской столицы Виталий Кличко.
РИА Новости 05:40
Политика

Минтранс опроверг сообщение об открытии рейсов в Турцию с 15 июля

О возобновлении авиасообщения с Турцией с 15 июля речи не идет, заявил журналистам министр транспорта Евгений Дитрих.
РИА Новости вчера в 05:57
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Авто

Новые ограничения на ввоз в Россию праворульных машин вступили в силу

Новые ограничения на ввоз праворульных машин в РФ вступают в силу с 1 июля.
ТАСС вчера в 17:24
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Армия и оружие

Армия Хафтара удерживает силы ПНС Ливии в 50 километрах от Сирта

Ливийская национальная армия (ЛНА) маршала Халифы Хафтара удерживает силы Правительства национального согласия (ПНС) Ливии в 50 километрах от Сирта, заявил РИА Новости официальный представитель ЛНА Ахмед аль-Мисмари.
РИА Новости вчера в 20:40
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Путин и Лукашенко открыли памятник Советскому солдату

Президенты России и Белоруссии Владимир Путин и Александр Лукашенко открыли мемориал Советскому солдату под Ржевом и возложили к нему цветы.
Газета.Ru вчера в 15:19
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Происшествия

Не менее восьми человек пострадали в ДТП с маршруткой в Подмосковье

По данным «РИА Новости», в результате ДТП пострадали восемь человек, в том числе двое несовершеннолетних.
Известия 02:06
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Интернет

StatCounter оценила расстановку сил на мировом рынке браузеров

Аналитическая компания StatCounter обнародовала статистические данные, отражающие текущую ситуацию на мировом рынке веб-обозревателей.
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Армия и оружие

В России начато производство автомата-конкурента АК-12

На заводе имени Дегтярева началось производство автомата А-545 калибра 5,45 миллиметров.
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Игры

В июне PS Plus откроет доступ к NBA 2K20 и Rise of the Tomb Raider

Faktom 29 июня в 11:03
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Армия и оружие

Россия в ударном темпе выполняет заказы на поставку оружия

Российская Федерация научилась быстро реагировать на возросшую потребность некоторых стран в оружии и ударно выполняет многочисленные заказы.
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Происшествия

Связанный скелет нашли на территории храма в Ленинградской области

Известия 06:09
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Общество

С 1 июля в России проиндексируют тарифы на услуги ЖКХ

С 1 июля в России вырастут тарифы на услуги жилищно-коммунального хозяйства.
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Общество

С 1 июля россияне смогут получить выплату в 10 тыс. рублей на детей

С 1 июля россияне смогут получить единовременную выплату в размере 10 тыс. рублей на каждого ребенка до 16 лет.
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Политика

Депутат Рады рассказал о предательстве Украины сторонниками Зеленского

Депутат Верховной рады Вадим Рабинович раскритиковал партию сторонников Владимира Зеленского "Слуга народа" и обвинил ее членов в предательстве.
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Общество

Бездомные начали захватывать дома россиян в Испании

Россияне, имеющие недвижимость в Испании, сообщили об участившихся случаях сквоттинга — самовольного захвата чужих пустующих домов.
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Хоккей

Хоккеист клуба МХЛ «Толпар» изолирован после подозрения на коронавирус

Тест хоккеиста клуба Молодежной хоккейной лиги (МХЛ) "Толпар" (Уфа), имя которого не называется, дал подозрение на коронавирус, из-за чего игрок был изолирован от команды, сообщил РИА Новости руководитель пресс-службы уфимского "Салавата Юлаева" Руслан Ахмедьянов.
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Курс евро превысил 80 рублей впервые с 14 мая

Курс доллара США составил 71,32 руб./$1 в 17:38 МСК, что на 1,33 рубля выше уровня закрытия предыдущих торгов.
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Энергетика

Минск обвинил Россию в неисполнении договоренностей по газу

В середине апреля президент Белоруссии Александр Лукашенко призвал Москву «не драть шкуру» с его страны и снизить цену на газ.
Lenta.ru 06:31
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Энергетика

«Газпром» перечислил $1,5 млрд польской PGNiG по решению суда

"Газпром экспорт" перечислил польской PGNiG $1,5 млрд по решению Стокгольмского арбитража, передает РИА "Новости" со ссылкой на пресс-службу российской компании.
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Гаджеты

Samsung готовит к выходу NVMe SSD модели 980 PRO на 1 ТБ

Южнокорейская компания Samsung в скором времени должна представить новую линейку SSD-накопителей типа M.2 NVMe, сообщает Techpowerup.
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«Оренбург» объяснил отказ сыграть против «Урала» молодежным составом

Спортивный директор «Оренбурга» Дмитрий Андреев заявил, что у команды была возможность выставить на матч 25-го тура чемпионата России против екатеринбургского «Урала» молодежный состав, но из-за нежелания подрывать авторитет Российской премьер-лиги (РПЛ) было принято решение отказаться от участия во встрече.
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Российский политик и экономист. Председатель Счётной палаты Российской Федерации с 22 мая 2018. Доктор экономических наук. Председатель наблюдательного совета Московской биржи, заместитель председателя наблюдательного совета и главы комитета по стратегии Сбербанка России, председатель попечительского совета Института экономической политики им. Е. Т. Гайдара, учредитель неправительственной организации «Комитет гражданских инициатив», член оргкомитета «Гайдаровского форума».
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