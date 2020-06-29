Коронавирус
ТАССРеализация нацплана восстановления экономики России начинается с июля
Реализация Национального плана восстановления экономики РФ после пандемии коронавируса начинается в июле. Его общая стоимость оценивается в 5 трлн рублей.
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Нацплан восстановления экономики в России после КОВИД начнут реализовывать в июле
Невские Новостивчера в 21:08
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Общество
Волочковой грозит штраф за посещение Дивеевского монастыря
Газета.Ru вчера в 06:27
Культура
Скончался актёр Виктор Проскурин, снимавшийся на «Ленфильме»
Заслуженный артист РСФСР Виктор Проскурин скончался в возрасте 68 лет.
78.ru 04:34
Политика
Подсчитан ущерб «Северного потока-2» из-за новых санкций США
Ранее глава австрийской нефтегазовой компании OMV, одного из инвесторов проекта, заявил, что думать о сроках завершения строительства «Северного потока-2» пока преждевременно, какие-то оценки можно будет давать только после введения новых санкций со стороны США и реакции на них в Европе.
Lenta.ru 05:28
Происшествия
Адвокат Ефремова удивился появлению нового потерпевшего в деле
РИА Новости вчера в 23:17
Шоу-бизнес
Беременность Меган Маркл испортила свадьбу внучки королевы Елизаветы
По данным авторов, сразу после известия о беременности Меган Маркл все внимание с Евгении переключилось на герцогиню – ее принялись поздравлять королева Елизавета с мужем, принц Чарльз и его супруга Камилла, принц Уильям и Кейт Миддлтон, а также все гости.
Территория новостей 04:42
Общество
В Киеве ограничат работу общепита и развлекательных учреждений
Власти Киева приняли решение ограничить работу учреждений общественного питания и развлекательных учреждений, а также проведение массовых мероприятий до 22.00 (совпадает с мск) из-за коронавируса COVID-19, сообщил в среду на брифинге мэр украинской столицы Виталий Кличко.
РИА Новости 05:40
Политика
Минтранс опроверг сообщение об открытии рейсов в Турцию с 15 июля
О возобновлении авиасообщения с Турцией с 15 июля речи не идет, заявил журналистам министр транспорта Евгений Дитрих.
РИА Новости вчера в 05:57
Авто
Новые ограничения на ввоз в Россию праворульных машин вступили в силу
Новые ограничения на ввоз праворульных машин в РФ вступают в силу с 1 июля.
ТАСС вчера в 17:24
Армия и оружие
Армия Хафтара удерживает силы ПНС Ливии в 50 километрах от Сирта
Ливийская национальная армия (ЛНА) маршала Халифы Хафтара удерживает силы Правительства национального согласия (ПНС) Ливии в 50 километрах от Сирта, заявил РИА Новости официальный представитель ЛНА Ахмед аль-Мисмари.
РИА Новости вчера в 20:40
Политика
Путин и Лукашенко открыли памятник Советскому солдату
Президенты России и Белоруссии Владимир Путин и Александр Лукашенко открыли мемориал Советскому солдату под Ржевом и возложили к нему цветы.
Газета.Ru вчера в 15:19
Происшествия
Не менее восьми человек пострадали в ДТП с маршруткой в Подмосковье
По данным «РИА Новости», в результате ДТП пострадали восемь человек, в том числе двое несовершеннолетних.
Известия 02:06
Интернет
StatCounter оценила расстановку сил на мировом рынке браузеров
Аналитическая компания StatCounter обнародовала статистические данные, отражающие текущую ситуацию на мировом рынке веб-обозревателей.
3DNews 06:09
Армия и оружие
В России начато производство автомата-конкурента АК-12
На заводе имени Дегтярева началось производство автомата А-545 калибра 5,45 миллиметров.
Военное дело 02:13
Игры
В июне PS Plus откроет доступ к NBA 2K20 и Rise of the Tomb Raider
Faktom 29 июня в 11:03
Армия и оружие
Россия в ударном темпе выполняет заказы на поставку оружия
Российская Федерация научилась быстро реагировать на возросшую потребность некоторых стран в оружии и ударно выполняет многочисленные заказы.
ИнфоСМИ 06:23
Общество
С 1 июля в России проиндексируют тарифы на услуги ЖКХ
С 1 июля в России вырастут тарифы на услуги жилищно-коммунального хозяйства.
РИА Новости 04:47
Общество
С 1 июля россияне смогут получить выплату в 10 тыс. рублей на детей
С 1 июля россияне смогут получить единовременную выплату в размере 10 тыс. рублей на каждого ребенка до 16 лет.
Известия 05:40
Политика
Депутат Рады рассказал о предательстве Украины сторонниками Зеленского
Депутат Верховной рады Вадим Рабинович раскритиковал партию сторонников Владимира Зеленского "Слуга народа" и обвинил ее членов в предательстве.
РИА Новости вчера в 21:39
Общество
Бездомные начали захватывать дома россиян в Испании
Россияне, имеющие недвижимость в Испании, сообщили об участившихся случаях сквоттинга — самовольного захвата чужих пустующих домов.
Lenta.ru вчера в 13:10
Хоккей
Хоккеист клуба МХЛ «Толпар» изолирован после подозрения на коронавирус
Тест хоккеиста клуба Молодежной хоккейной лиги (МХЛ) "Толпар" (Уфа), имя которого не называется, дал подозрение на коронавирус, из-за чего игрок был изолирован от команды, сообщил РИА Новости руководитель пресс-службы уфимского "Салавата Юлаева" Руслан Ахмедьянов.
РИА Новости 03:13
Финансы
Курс евро превысил 80 рублей впервые с 14 мая
Курс доллара США составил 71,32 руб./$1 в 17:38 МСК, что на 1,33 рубля выше уровня закрытия предыдущих торгов.
Интерфакс вчера в 11:36
Энергетика
Минск обвинил Россию в неисполнении договоренностей по газу
В середине апреля президент Белоруссии Александр Лукашенко призвал Москву «не драть шкуру» с его страны и снизить цену на газ.
Lenta.ru 06:31
Энергетика
«Газпром» перечислил $1,5 млрд польской PGNiG по решению суда
"Газпром экспорт" перечислил польской PGNiG $1,5 млрд по решению Стокгольмского арбитража, передает РИА "Новости" со ссылкой на пресс-службу российской компании.
Газета.Ru вчера в 13:49
Гаджеты
Samsung готовит к выходу NVMe SSD модели 980 PRO на 1 ТБ
Южнокорейская компания Samsung в скором времени должна представить новую линейку SSD-накопителей типа M.2 NVMe, сообщает Techpowerup.
Live24 05:32
Футбол
«Оренбург» объяснил отказ сыграть против «Урала» молодежным составом
Спортивный директор «Оренбурга» Дмитрий Андреев заявил, что у команды была возможность выставить на матч 25-го тура чемпионата России против екатеринбургского «Урала» молодежный состав, но из-за нежелания подрывать авторитет Российской премьер-лиги (РПЛ) было принято решение отказаться от участия во встрече.
РБК 05:49
Здоровье
С 1 сентября перечислил три варианта работы школ иммунолог
Врач-иммунолог Михаил Костинов сообщил, какова будет ситуация с коронавирусом с первого сентября.
ToDay News Ufa 04:26
Политика
Россия не вошла в список стран, которым ЕС откроет границу с 1 июля
Евросоюз (ЕС) с 1 июля откроет границы с 14 странами. Соответствующее заявление опубликовал Совет ЕС.
Ведомости вчера в 10:29
Здоровье
Новая инфекционная больница в Воронеже откроется в июле
Kursk.com вчера в 16:02
Игры
Опубликован геймплейный трейлер игры Crysis Remastered
REGNUM вчера в 21:10