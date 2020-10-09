Пять инвестиционных проектов реализуется в Каспийске на инвестиционной площадке "Уйташ" на территории опережающего социально-экономического развития (ТОСЭР, ТОР). Ожидается, что это позволит создать порядка 1 300 рабочих мест.

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