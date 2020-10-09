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ТАСС
ТАСС

Реализация пяти инвестпроектов в ТОР «Каспийск» позволит создать около 1 300 рабочих мест

Пять инвестиционных проектов реализуется в Каспийске на инвестиционной площадке "Уйташ" на территории опережающего социально-экономического развития (ТОСЭР, ТОР). Ожидается, что это позволит создать порядка 1 300 рабочих мест.В источнике
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Махачкалинские известия

Юрий Трутнев подвел итоги рабочей поездки в Дагестан

Махачкалинские известиявчера в 09:37
Голос Эренлара

Юрий Трутнев и Сергей Меликов посетили инвестплощадку «Уйташ»

Голос Эренларавчера в 07:40
Дербентские новости

Юрий Трутнев ознакомился с ходом реализации инвестпроектов на площадке «Уйташ» в моногороде Каспийск

Дербентские новостивчера в 07:34
Ёлдаш

Юрий Трутнев оценил инвестиционную площадку «Уйташ»

Ёлдашвчера в 07:33
Кизилюртовские вести

Юрий Трутнев и Сергей Меликов посетили инвестиционную площадку «Уйташ»

Кизилюртовские вестивчера в 07:15
Mirmol.ru

Юрий Трутнев ознакомился с ходом реализации инвестпроектов на площадке «Уйташ»

Mirmol.ruвчера в 07:08
Голос времени

Меликов и Трутнев посетили инвестплощадку «Уйташ» в Каспийске

Голос временивчера в 05:47

Минздрав рекомендовал жителям сидеть дома на выходных из-за коронавируса

Россиянам следует воздержаться от походов в гости и посещения общественных мест в предстоящие выходные в связи с ростом заболеваемости коронавирусом в стране, заявил журналистам помощник министра здравоохранения Алексей Кузнецов.
Минздрав рекомендовал жителям сидеть дома на выходных из-за коронавируса
Ведомости8 октября в 11:19

Клуб помешал бывшему футболисту «Зенита» вылететь в расположение своей сборной

Китайский клуб «Далянь Ифан» помещал своему нападающему Хосе Саломону Рондону прилететь в расположение национальной сборной Венесуэлы на матчи квалификации ЧМ-2022, сообщает A Bola со ссылкой на Marca.
Чемпионат21:30

На Украине предложили отменить перевод часов на зимнее время

Первый вице-спикер Верховной рады Украины Руслан Стефанчук предложил отменить ежегодный перевод часов на зимнее время, потому что установление единого киевского времени поспособствует «деоккупации и реинтеграции территорий» страны.
Известиявчера в 13:26

«ЛУКОЙЛ» начал второй этап бурения на второй очереди месторождения Филановского

"ЛУКОЙЛ" приступил ко второму этапу эксплуатационного бурения на второй очереди месторождения имени Владимира Филановского в Каспийском море, передает корреспондент "Интерфакса" с церемонии запуска.
Интерфаксвчера в 09:55

Медведев поддержал идею об отмене возрастного ценза для участников проекта «ПолитСтартап»

Замглавы Совбеза РФ, председатель "Единой России" Дмитрий Медведев поддержал предложение об отмене возрастного ограничения в 35 лет для участников проекта "ПолитСтартап".
ТАСС8 октября в 08:12