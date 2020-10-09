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ТАСС
ТАСС

Реализация пяти инвестпроектов в ТОР «Каспийск» позволит создать около 1 300 рабочих мест

Пять инвестиционных проектов реализуется в Каспийске на инвестиционной площадке "Уйташ" на территории опережающего социально-экономического развития (ТОСЭР, ТОР). Ожидается, что это позволит создать порядка 1 300 рабочих мест.В источнике
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Mirmol.ru

Юрий Трутнев ознакомился с ходом реализации инвестпроектов на площадке «Уйташ»

Mirmol.ruвчера в 07:08
Голос времени

Меликов и Трутнев посетили инвестплощадку «Уйташ» в Каспийске

Голос временивчера в 05:47

Вышедший на свободу по УДО житель Вологодской области явился в полицию с крокодилом

Житель Тарногского района Вологодской области, освободившийся условно-досрочно из мест лишения свободы, пришел в местное отделение полиции с сумкой, в которой нес живого крокодила.
ТАССвчера в 08:51

Власти Москвы не зафиксировали улучшения ситуации с коронавирусом за прошлую неделю

Столичные власти не зафиксировали улучшения ситуации с распространением коронавируса в городе на прошедшей неделе, сообщил в пятницу мэр Москвы Сергей Собянин в своем блоге.
ТАССвчера в 11:52

Названы болезни, которые негативно сказываются на пациентах с коронавирусом

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ToDay News Ufaвчера в 09:39

Оценены возможные перспективы курса рубля в 2021 году

Специально для "Российской газеты" Михаил Зельцер, эксперт по фондовому рынку "БКС Мир инвестиций", назвал главные тренды ближайшего месяца и перспективы 2021 года: - На внешней орбите российские рисковые активы испытывают беспрецедентное давление от западных партнеров России, - замечает эксперт.
Российская газетавчера в 23:00

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"ЛУКОЙЛ" приступил ко второму этапу эксплуатационного бурения на второй очереди месторождения имени Владимира Филановского в Каспийском море, передает корреспондент "Интерфакса" с церемонии запуска.
Интерфаксвчера в 09:55

Война против России уже идёт: В Минобороны назвали важнейший фронт

Как отметил в ходе своего выступления первый замминистра обороны России Руслан Цаликов, сегодня против России идет информационная борьба, хотя нет ни одного аргумента, который можно было бы представить на суд широкой общественности.
Rusvesna.suвчера в 22:34

Мэрия отказалась считать персональными данными номера телефонов москвичей

«Обращаем внимание на то, что номера телефонов, транспортных карт и государственных регистрационных знаков автомобилей без указания Ф. И. О. или иных сведений, позволяющих установить личность конкретного гражданина, не являются персональными данными», — заявили в пресс-службе ДИТ.
РБКвчера в 11:43

ВКС России нанесли удары по турецким боевикам, направленным в Карабах

Судя по масштабам отправки джихадистов в Азербайджан для проведения боевых действий в Нагорном Карабахе, речь может идти об уничтожении нескольких сотен боевиков, при этом, Россия не только оказывает неоценимую поддержку Армении и НКР, но и Сирии, выполняя важную задачу по зачистке этих районов от боевиков и террористов.
Avia.proвчера в 21:18

Главврач лечившей Навального омской больницы возглавил еще одну клинику

Главврач больницы скорой медицинской помощи № 1, в которую в конце августа поступил оппозиционер Алексей Навальный, Александр Мураховский стал исполняющим обязанности главного врача городской больницы № 1 им. Кабанова.
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