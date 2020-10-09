ВКС России нанесли удары по турецким боевикам, направленным в Карабах

Судя по масштабам отправки джихадистов в Азербайджан для проведения боевых действий в Нагорном Карабахе, речь может идти об уничтожении нескольких сотен боевиков, при этом, Россия не только оказывает неоценимую поддержку Армении и НКР, но и Сирии, выполняя важную задачу по зачистке этих районов от боевиков и террористов.