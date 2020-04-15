Экономика

Волга-КаспийВолга-КаспийРеализацию «закона Яровой» могут отложить

«Закон Яровой» может уйти на «каникулы»: чтобы снизить финансовое бремя операторов связи во время распространения коронавируса, власти готовы отложить пункт закона о ежегодном увеличении емкости хранилищ пользовательского трафика на 15%. Отсрочка может составить до 2 лет.
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с чего всё началось

«Закон Яровой» готовят к карантину

Операторы просят отложить исполнение самых затратных требований В качестве одной из мер поддержки операторов связи правительство может рассмотреть отсрочку исполнения норм одного из наиболее затратных для бизнеса обязательств — «закона Яровой».
Коммерсантъвчера в 18:23

Подробнее о событии

«Коммерсантъ» узнал о планах правительства отложить введение ряда норм «пакета Яровой»

Интерфакс01:31

Правительство может отложить исполнение «закона Яровой» для операторов связи

Эхо Москвы06:03

СМИ узнали о возможной отсрочке исполнения «закона Яровой» из-за вируса

РБК03:25

«Ъ»: исполнение «закона Яровой» могут отложить для поддержки операторов связи

ТАСС02:14

В пресс-службе Яровой прокомментировали сообщения о льготах операторам

Известия06:50

«Коммерсантъ»: правительство может отсрочить исполнение норм закона Яровой

Ведомости00:05

«Закон Яровой» готовят к карантину

Коммерсантъвчера в 18:23
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Здоровье

Врач пермской больницы рассказала, что руководство пытается скрыть вспышку COVID-19 среди медиков

По словам Макаровой, первые пациенты с подозрением на коронавирус в больницу начали поступать 10 марта.
Snob.ru 09:16
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Шоу-бизнес

Дана Борисова: Соседи думают, что я больна коронавирусом

Телеведущая сообщила, что тест на коронавирус сдала, он показал отрицательный результат.
RuNews24.ru 12:41
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Политика

В МИД РФ обвинили Трампа в «ударе под дых»

Замглавы МИД России Сергей Рябков назвал решение президента США Дональда Трампа остановить финансирование Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) недостойным.
Московский Комсомолец 12:41
1
Политика

В Москве может появиться станция метро «Маршала Конева»

Общественный совет при Минобороны РФ предложил переименовать станцию московского метро «Пражская» в станцию «Маршала Конева».
Московский Комсомолец вчера в 12:19
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Политика

Путин сегодня вновь выступит с обращением

Президент России Владимир Путин после 15:00 мск выступит в начале совещания с правительством, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
Коммерсантъ 06:20
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Энергетика

Саудовская Аравия нашла способ выдавить Россию с рынка

В продолжающейся ценовой войне Саудовская Аравия нашла новый способ выдавить Россию с европейского рынка, сообщает Reuters со ссылкой на источники в отрасли.
Lenta.ru 10:28
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Общество

Информационный центр о ситуации с вирусом возглавит доктор Мясников

Главный врач столичной ГКБ № 71 Александр Мясников станет руководителем информационного центра, задача которого — мониторинг ситуации с коронавирусом, сообщила Русская служба Би-би-си.
РБК 09:00
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Происшествия

В Балаково автобус насмерть сбил велосипедистку

Как сообщает ГИБДД Саратовской области, по предварительной информации, около 17:50 автобус сбил женщину на велосипеде.
ProBalakovo 12:02
Политика

Медведев рассказал о «коллапсе» в ряде бизнес-отраслей

Председатель партии "Единая Россия" Дмитрий Медведев рассказал об экономической ситуации в ряде отраслей бизнеса в России.
Газета.Ru 12:20
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Футбол

Бразильцы «Ахмата» пожаловались на невозможность вернуться на родину

Газета.Ru 12 апреля в 14:29
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Гаджеты

Apple представила новый iPhone SE

Компания Apple на онлайн-презентации показала новый бюджетный смартфон iPhone SE.
РИА Новости 11:43
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Общество

Дания первой в Европе открывает школы и детские сады

Дания — первая из европейских стран, которая открывает школы и десткие сады после введения ограничительных мер из-за пандемии коронавируса.
BFM.ru 02:54
Политика

Захарова призвала США привлечь The New York Times к ответственности

Официальный представитель МИД России Мария Захарова посоветовала США начать привлекать причастных к дезинформации о пандемии коронавируса с издания The New York Times.
РИА Новости вчера в 14:45
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Здоровье

Ответ Тегнелля на резкую критику в DN: принципиальные ошибки (SVT, Швеция) (SVT)

Тегнелль: показатели смертности ошибочные Департаменту общественного здоровья пришлось отвечать на критику ученых на сегодняшней пресс-конференции, которую Андерс Тегнелль начал с категорического опровержения того, что департамент якобы не работает над стратегией.
ИноСМИ 10:22
4
Политика

На Украине допустили возможность ракетного удара по России

Украина может нанести ракетный удар по российским объектам инфраструктуры, заявил в интервью censor.net директор украинского Павлоградского химзавода Леонид Шиман.
РИА Новости 10:56
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Происшествия

СК завершил расследование крушения SSJ-100 в Шереметьево

Газета.Ru 07:21
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Общество

В Тульской области запретили работу садовых и строительных магазинов

Изменения в указ №12 «О дополнительных мерах, принимаемых в связи с введением режима повышенной готовности на территории Тульской области» внёс губернатор Алексей Дюмин.
REGNUM вчера в 15:42
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Финансы

Курс доллара превысил 75 рублей

По состоянию на 18.56 мск на максимуме доллар добирался 75,25 рубля, а курс евро - 82,09 рубля.
Российская газета 12:22
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Общество

В Калининградской области вводят справки для передвижения граждан

Власти Калининградской области ужесточают режим самоизоляции для граждан, который действует в регионе с 31 марта в связи с угрозой распространения коронавируса COVID-19.
Коммерсантъ вчера в 15:43
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Общество

Четыре новых случая заражения коронавирусом подтвердили в Удмуртии

На территории Удмуртии выявлено еще четыре случая заражения новой коронавирусной инфекцией.
Коммерсантъ Ижевск 11:02
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Шоу-бизнес

Дочь Ивана Урганта опубликовала пикантные фото с афроамериканцем

Снимки получились весьма пикантными: Эрика страстно обнимала бойфренда, демонстрируя изгибы тела в мини-платье.
StarHit.ru вчера в 11:00
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Экономика

Игорную деятельность исключат из системообразующих предприятий

Игорная деятельность исключена из критериев отбора системообразующих предприятий. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе Минэкономразвития.
Российская газета вчера в 12:03
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Авто

Марка Renault сократит рынки присутствия

Автоновости дня 00:52
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Транспорт

Образовавшиеся на въездах в Москву пробки показали на видео

В сети появилось видео, на котором запечатлены пробки, образовавшиеся на въездах в Москву после введения цифровых пропусков.
Мослента 04:07
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Экономика

Россиянам предложили раздать деньги просто так

Группа экономистов, среди которых профессор экономики парижской Школы политических наук Сергей Гуриев и профессор Чикагского университета Константин Сонин, призвала раздавать деньги россиянам просто так и запустить программу количественного смягчения.
Lenta.ru вчера в 06:47
3,1K
Политика

МИД РФ предостерег родителей от согласия на школьные программы в США

Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что МИД РФ категорически не рекомендует родителям давать согласие на образовательные программы для школьников в США в связи с тем, что подобные поездки не защищены международно-правовыми договоренностями.
РЕН ТВ 12:21
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Общество

Карту заражения коронавирусом обновили в Подмосковье

В Московской области обновили карту распространения Covid-2019 по региону, больше всего случаев инфекции зафиксировано в Химках, Люберцах, Одинцове, Мытищах и Красногорске, сообщает региональный оперативный штаб.
РИАМО 10:05
347
Общество

Соловьев отказался от баттла с Уткиным

Телеведущий Владимир Соловьев заявил РБК, что не принимает вызов на рэп-баттл от комментатора и блогера Василия Уткина.
РБК 07:46
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Политика

ФСБ сообщила о задержании украинских разведчиков в Крыму

«На территории Республики Крым пресечена деятельность главного управления разведки Министерства обороны Украины, направленная на организацию и совершение диверсионно-террористических актов, похищение сведений, содержащих государственную тайну, и вербовку российских граждан»,— сообщили в пресс-службе ФСБ.
Коммерсантъ 09:21
1,1K
Общество

Путин поручил освободить выплаты врачам от НДФЛ

Выплаты врачам, работающим с зараженными коронавирусом, будут освобождены от НДФЛ.
Gazeta.SPb 10:00
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