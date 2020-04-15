Операторы просят отложить исполнение самых затратных требований В качестве одной из мер поддержки операторов связи правительство может рассмотреть отсрочку исполнения норм одного из наиболее затратных для бизнеса обязательств — «закона Яровой».

с чего всё началось

«Закон Яровой» может уйти на «каникулы»: чтобы снизить финансовое бремя операторов связи во время распространения коронавируса, власти готовы отложить пункт закона о ежегодном увеличении емкости хранилищ пользовательского трафика на 15%. Отсрочка может составить до 2 лет.

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