Общество

REGNUMREGNUMРеализм поможет: о желаемом уровне зарплаты в РФ

Напомним, ранее RT со ссылкой на сервис для поиска работы и подбора персонала «Работа.ру» обнародованы итоги опроса о желаемом уровне зарплаты граждан России, согласно которому 26% опрошенных рассчитывают на зарплату от 100 до 200 тыс. рублей и только 4% респондентов устроил бы заработок менее 30 тыс. рублей.
Читать в источнике
Комментировать100
с чего всё началось

Россияне назвали желаемый уровень зарплаты

Заработок менее 30 тыс. рублей в месяц устроил бы 4% респондентов. Как указывают специалисты, в среднем по стране россияне хотят зарабатывать 92 тыс. рублей в месяц. Аналитики отмечают, что уровень желаемых зарплат отличается в зависимости от региона.
RT на русскомвчера в 22:00

Подробнее о событии

Россияне назвали желаемую зарплату

РБК00:24

Граждане РФ назвали желаемый уровень зарплаты

Московский Комсомолецвчера в 23:42

Жители России признались, какую зарплату хотели бы получать

URA.Ruвчера в 23:24

Россияне назвали желаемый уровень зарплаты

Известиявчера в 23:25

Стал известен размер желаемой зарплаты россиян

Lenta.ruвчера в 23:31

Россияне рассказали, какую зарплату хотели бы получать

Газета.Ruвчера в 22:35

Россияне назвали желаемый уровень зарплаты

RT на русскомвчера в 22:00
Показать все источники
Автоматически обработано 7059 источников, обновлено в 00:33, Ашберн
Происшествия

Гибель легенды: чемпион NBA Коби Брайант стал жертвой авиакатастрофы

РИА Новости вчера в 17:02
Общество

Синоптики предупредили об аномальной погоде в России в феврале

Метеорологи предполагают, что в феврале холодная аномалия температурного режима наступит лишь на северо-востоке России.
Газета.Ru 25 января в 16:14
Армия и оружие

В Минобороны рассказали о перехвате российского генерала в Сирии

Ранее спецпредставитель США по Сирии Джеймс Джеффри рассказал, что 14 месяцев назад армия США перехватила российского генерал-майора, который ехал в направлении города Манбидж.
Газета.Ru 25 января в 08:27
Политика

Кремль объяснил отставку правительства Медведева

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков объяснил отставку правительства Дмитрия Медведева.
Lenta.ru вчера в 05:48
Здоровье

Маленьким амурчанам с орфанным заболеванием требуется почти полмиллиарда на первый курс лечения

Девять маленьких амурчан, страдающих редким тяжелым заболеванием, нуждаются в дорогостоящем лечении.
Амур.инфо вчера в 23:34
Происшествия

На Урале мать постирала в машинке новорожденного ребенка

Жительница Свердловской области положила новорожденного ребенка в стиральную машину и включила ее, пишет 26 января E1.RU со ссылкой на источник в правоохранительных органах.
Известия вчера в 15:34
Религия

Умер протоиерей РПЦ Всеволод Чаплин

Коммерсантъ вчера в 10:03
Общество

Историк: нацисты спланировали блокаду Ленинграда в мае 1941 года

Блокада Ленинграда была спланирована нацистской Германией до начала войны с Советским Союзом, главной целью было намеренное уничтожение голодом жителей города, заявил РИА Новости в понедельник директор фонда "Историческая память", научный сотрудник института российской истории РАН Александр Дюков.
РИА Новости вчера в 19:41
Музыка

Билли Айлиш получила «Грэмми» в номинации «Лучшая песня года»

Американская исполнительница Билли Айлиш получила премию «Грэмми» за композицию Bad guy в номинации «Лучшая песня года».
RT на русском вчера в 23:41
Происшествия

Найдена мать брошенных в Шереметьево детей

Газета.Ru 00:01
Шоу-бизнес

Поклонники не узнали Михаила Боярского без очков и шляпы

В комментариях пользователи сети отметили, что 70-летний Михаил Боярский в последнее время заметно постарел.
Пятый канал вчера в 23:11
Общество

В группе по Конституции РФ уточнили нюансы индексации пенсий

Поправок в Конституцию РФ об индексации пенсий, внести которые предложил президент России Владимир Путин, будет недостаточно для того, чтобы обеспечить индексацию пенсии работающим пенсионерам.
REGNUM 00:18
Экономика

Греф посоветовал хранить сбережения в рублях

Глава Сбербанка Герман Греф в интервью программе "Вести недели" на телеканале "Россия 1" рассказал, что большую часть сбережений хранит в рублях.
РИА Новости вчера в 05:44
Происшествия

В больнице в Гонконге сработало самодельное взрывное устройство

Взрыв самодельного взрывного устройства произошел в туалете одной из больниц Гонконга в ночь на понедельник, в результате инцидента никто не пострадал, полиция разыскивает причастных, сообщает газета South China Morning Post.
РИА Новости вчера в 23:28
Политика

Израильтянка Иссахар подала прошение о помиловании

ТАСС вчера в 07:58
Происшествия

В Петербурге задержали автомобиль каршеринга с трупом в багажнике

BFM.ru вчера в 11:48
Финансы

Банки получили штрафы из-за нежелания блокировать личные счета ИП

Федеральная налоговая служба (ФНС) начала штрафовать банки, которые отказываются блокировать личные счета индивидуальных предпринимателей из-за неуплаты налогов, страховых взносов, штрафов и т.д.
РБК вчера в 16:00
Общество

Главный урок холокоста, о котором забыли политики

РИА Новости 00:00
Общество

Жена главы Чувашии прокомментировала скандал с ее супругом

Жена главы Чувашии Лариса Игнатьева заявила в интервью Пятому каналу, что видео, на котором ее супруг заставил сотрудника МЧС подпрыгнуть за ключами от пожарной машины, намеренно смонтировали, чтобы выставить Михаила Игнатьева не в лучшем свете.
BFM.ru вчера в 09:08
Общество

Пресс-служба главы Кубани объяснила слова о Мамаевом кургане и свалках

На слова главы региона обратили внимание накануне: во время общения с коллегами Кондратьев назвал проблемы мусорного полигона города серьезными и в ходе выступления сравнил растущие горы на свалках с памятным местом: "Просто растет этот Мамаев курган и все".
РЕН ТВ вчера в 10:29
Наука

Канадские ученые допустили возможность заразности рака

ToDay News Ufa вчера в 01:04
Политика

Президент Украины оскорбил израильтян, лидер Эстонии спряталась в Антарктиде

В Иерусалим для участия в памятных мероприятиях прибыл президент России Владимир Путин.
Вести.Ru вчера в 12:37
Авто

Стала известна дата премьеры нового Kia Sorento

Как стало известно порталу NJCAR.RU, моторная гамма Sorento 2020 будет включать новый 2,5-литровый двигатель, а также подзаряжаемую гибридную силовую установку.
Новые автомобили 23 января в 22:20
Политика

Экс-министр Украины назвал Гончарука «сознательным идиотом»

Бывший депутат Верховной рады и экс-министр транспорта Украины Евгений Червоненко назвал украинского премьер-министра Алексея Гончарука "сознательным идиотом".
Газета.Ru 00:18
Космос

Канадский стартап создаст карту выбросов метана

Карта будет представлена на нескольких конференциях, где лидеры более тридцати стран выскажут свои идеи по сокращению выбросов газов.
Хайтек 25 января в 09:31
Армия и оружие

Обстрел посольства США в Багдаде: несколько человек получили ранения

Вести.Ru вчера в 18:10
Шоу-бизнес

Волочкова рассказала о предстоящей свадьбе

Балерина Анастасия Волочкова отпразднует свадьбу 20 октября, об этом сообщил телеканал НТВ.
РИА Новости вчера в 21:19
Авто

Составлен список автомобилей, которые не покупают россияне

Car.ru 25 января в 06:33
Технологии

В сеть утекло видео с включением Sony PlayStation 5

На видео демонстрируется процесс включения и загрузки приставки. Также новый ролик позволил ознакомиться с заставкой.
Ferra 25 января в 05:15
Общество

ПФР рассказал, кому из работающих пенсионеров проиндексируют пенсии

Одобренные Госдумой в первом чтении поправки к Конституции предполагают индексацию пенсий, в том числе работающим пенсионерам.
Солидарность вчера в 05:49
Как работают Яндекс.Новости?
Главное