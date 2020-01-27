Заработок менее 30 тыс. рублей в месяц устроил бы 4% респондентов. Как указывают специалисты, в среднем по стране россияне хотят зарабатывать 92 тыс. рублей в месяц. Аналитики отмечают, что уровень желаемых зарплат отличается в зависимости от региона.

с чего всё началось

Напомним, ранее RT со ссылкой на сервис для поиска работы и подбора персонала «Работа.ру» обнародованы итоги опроса о желаемом уровне зарплаты граждан России, согласно которому 26% опрошенных рассчитывают на зарплату от 100 до 200 тыс. рублей и только 4% респондентов устроил бы заработок менее 30 тыс. рублей.

Реализм поможет: о желаемом уровне зарплаты в РФ

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