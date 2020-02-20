Экономика

Москва 24Москва 24Реальная зарплата в РФ в 2019 году выросла на 2,9% – Росстат

Реальная начисленная заработная плата в России в 2019 году увеличилась на 2,9% по сравнению с предыдущим годом, сообщает ТАСС со ссылкой на данные Росстата. Для сравнения: в 2018 году реальная зарплата выросла на 8,5% по отношению к 2017-му.
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Росстат оценил реальный рост зарплат в России в 2019 году в 2,9%

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Реальная зарплата россиян в 2019 году выросла на 2,9 %

Piter.tv08:32

Росстат отчитался о росте реальных зарплат россиян

Росбалт08:32

Реальная зарплата в РФ в 2019 году выросла на 2,9% – Росстат

Москва 2408:24

В Росстате заявили, что реальная зарплата в России в 2019 году выросла на 2,9%

ТАСС08:05

Реальные заработные платы в России в 2019 году выросли на 2,9%

ПРАЙМ08:04

Росстат оценил рост зарплат в 2019 году

Rambler News Service08:00
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В августе 2014 года Россия ввела запрет на поставки мясной продукции, овощей и фруктов, морепродуктов, молочных продуктов из стран Евросоюза, Австралии, Канады, Норвегии и США.
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Украинская полиция расчистила проезд для эвакуированных из Китая

Украинская полиция расчистила проезд к санаторию в поселке Новые Санжары в Полтавской области, куда должны доставить эвакуированных из Китая граждан, передает корреспондент РИА Новости.
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Мишустин освободил Лекарева от должности замминистра труда

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В Китае сообщили о повторном появлении коронавируса у вылечившихся

В Китае сообщили о повторном случае заболевания коронавирусом у вылечившегося пациента.
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Сегодняшнее утро владельцев смартфонов Samsung началось не с привычного пролистывания ленты новостей, а с уведомлений от службы Find My Mobile, которая используется для определения местонахождения устройства.
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Белоруссия закупила российскую нефть без премии

Белоруссия закупила 160 тыс. т российской нефти без премии у трейдеров и с перевалкой в Литве.
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Большунов выиграл масс-старт на этапе «Ски Тура»

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СК просит Басманный суд Москвы арестовать гражданина США Джина Мирона Спектора, задержанного по делу о посредничестве во взятке.
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Россия теряет из-за коронавируса 1 млрд рублей в день

Ежедневно Россия теряет 1 млрд рублей из-за вспышки коронавируса.
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Сотрудники строительной компании избили протестующих москвичей и депутатов

В московском районе Раменки представители ЧОПа строительной компании «Ташир» избили местных жителей, протестующих против строительства многоэтажки на месте бывшего парка, где изначально предполагалось возвести детский сад, школу и поликлинику.
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Армия и оружие

Опубликовано видео стрельб модернизированных Т-72

Минобороны разместило видеозапись с боевыми стрельбами модернизированных танков Т-72.
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Сегодня Вячеслав Володин работает в Саратове

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В Ярославской области при падении вертолета пострадал человек

Частный вертолет задел при взлете провода и упал на землю в Переславском районе Ярославской области, пострадал один человек, сообщил РИА Новости представитель экстренных служб региона.
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В США убили 20-летнего рэпера Pop Smoke

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