Реальная начисленная заработная плата в России в 2019 году увеличилась на 2,9% по сравнению с предыдущим годом, сообщает ТАСС со ссылкой на данные Росстата. Для сравнения: в 2018 году реальная зарплата выросла на 8,5% по отношению к 2017-му.

Реальная зарплата в РФ в 2019 году выросла на 2,9% – Росстат

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