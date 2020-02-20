Экономика
Москва 24Реальная зарплата в РФ в 2019 году выросла на 2,9% – Росстат
Реальная начисленная заработная плата в России в 2019 году увеличилась на 2,9% по сравнению с предыдущим годом, сообщает ТАСС со ссылкой на данные Росстата. Для сравнения: в 2018 году реальная зарплата выросла на 8,5% по отношению к 2017-му.
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Биатлон
Драчев объявил состав сборной России по биатлону на эстафетные гонки
Президент Союза биатлонистов России (СБР) Владимир Драчев объявил состав женской сборной эстафеты в рамках ЧМ-2020 в Антхольце.
Общество
Военный суд оставил под арестом замглавы Генштаба ВС России Арсланова
Второй Западный окружной военный суд Москвы признал законным арест замглавы Генштаба ВС РФ генерал-полковника Халила Арсланова, отклонив жалобу защиты, передает корр. ТАСС из зала суда.
Армия и оружие
В сети появилось видео инцидента с бронемашинами России и США в Сирии
Центральное командование США (CENTCOM) пока не комментирует видеозапись, на которой, предположительно, запечатлён дорожный инцидент между военными машинами России и США в Сирии.
Футбол
Черышева включили в команду недели в Лиге чемпионов
Полузащитник сборной России и клуба «Валенсия» Денис Черышев был включен в команду недели Лиги чемпионов.
Финансы
В Минфине России назвали актуальную ставку рефинансирования ипотеки
Рефинансирование ипотеки в России в феврале 2019 года осуществляется по ставке примерно 8,7%, сообщил 20 февраля заместитель финансов Алексей Моисеев в эфире телеканала «Россия 1».
Гаджеты
Redmi Note 8 и Redmi Note 8 Pro подешевели еще сильнее
Redmi Note 8 и Redmi Note 8 Pro подешевели еще сильнее и предлагаются по цене 129 и 171 долларов соответственно за версии с 4 ГБ оперативной и 64 ГБ встроенной памяти.
Происшествия
Число жертв стрельбы в немецком Ханау возросло до девяти
Количество жертв стрельбы в немецком Ханау возросло до девяти человек. Об этом сообщила местная полиция.
Политика
Поклонская посвятила Шнурову стих
Экономика
На Аляске оценили потери рыбаков от введенного Россией продэмбарго
В августе 2014 года Россия ввела запрет на поставки мясной продукции, овощей и фруктов, морепродуктов, молочных продуктов из стран Евросоюза, Австралии, Канады, Норвегии и США.
Происшествия
Украинская полиция расчистила проезд для эвакуированных из Китая
Украинская полиция расчистила проезд к санаторию в поселке Новые Санжары в Полтавской области, куда должны доставить эвакуированных из Китая граждан, передает корреспондент РИА Новости.
Политика
Мишустин освободил Лекарева от должности замминистра труда
Премьер-министр Михаил Мишустин освободил Григория Лекарева от должности замминистра труда РФ по его просьбе, соответствующее распоряжение опубликовано на официальном интернет-портале правовой информации.
Здоровье
В Китае сообщили о повторном появлении коронавируса у вылечившихся
В Китае сообщили о повторном случае заболевания коронавирусом у вылечившегося пациента.
Происшествия
В лондонской мечети неизвестный с ножом напал на мужчину
В лондонской мечети злоумышленник ранил ножом человека, нападавший задержан, сообщил Скотленд-Ярд.
Гаджеты
Владельцы смартфонов Galaxy получили странные сообщения от Samsung
Сегодняшнее утро владельцев смартфонов Samsung началось не с привычного пролистывания ленты новостей, а с уведомлений от службы Find My Mobile, которая используется для определения местонахождения устройства.
Общество
Белоруссия закупила российскую нефть без премии
Белоруссия закупила 160 тыс. т российской нефти без премии у трейдеров и с перевалкой в Литве.
Спорт
Большунов выиграл масс-старт на этапе «Ски Тура»
Происшествия
В Москве задержали гражданина США по делу о взяточничестве
СК просит Басманный суд Москвы арестовать гражданина США Джина Мирона Спектора, задержанного по делу о посредничестве во взятке.
Экономика
Россия теряет из-за коронавируса 1 млрд рублей в день
Ежедневно Россия теряет 1 млрд рублей из-за вспышки коронавируса.
Происшествия
Сотрудники строительной компании избили протестующих москвичей и депутатов
В московском районе Раменки представители ЧОПа строительной компании «Ташир» избили местных жителей, протестующих против строительства многоэтажки на месте бывшего парка, где изначально предполагалось возвести детский сад, школу и поликлинику.
Происшествия
Суд в Крыму арестовал готовивших теракт в Керчи подростков
Киевский районный суд Симферополя заключил под стражу до 18 апреля двух подростков, обвиняемых в подготовке терактов в Керчи, сообщила пресс-служба управления СК РФ по республике Крым и Севастополю.
Армия и оружие
Опубликовано видео стрельб модернизированных Т-72
Минобороны разместило видеозапись с боевыми стрельбами модернизированных танков Т-72.
Общество
Сегодня Вячеслав Володин работает в Саратове
Происшествия
В Ярославской области при падении вертолета пострадал человек
Частный вертолет задел при взлете провода и упал на землю в Переславском районе Ярославской области, пострадал один человек, сообщил РИА Новости представитель экстренных служб региона.
Политика
Дания не согласна с предлагаемым бюджетом ЕС
Великобритания вышла из ЕС с 1 февраля 2020 года, однако Брюссель смог добиться от Лондона, что Великобритания продолжит платить взносы в бюджет сообщества до конца этого года, который также станет последним годом предыдущего семилетнего бюджетного цикла ЕС 2014-2020 годов.
Политика
Россия отвергла обвинения в кибератаках в Грузии
Как передает РИА Новости, об этом мировую общественность проинформировал заместитель министра иностранных дел РФ Андрей Руденко, комментируя обвинение в адрес Москвы в причастности к кибератакам на ряд грузинских сайтов в октябре 2019 года.
Происшествия
В США убили 20-летнего рэпера Pop Smoke
По информации портала TMZ, 19 февраля не стало 20-летнего американского рэпера Pop Smoke.