Экономика

Москва 24Москва 24Реальная зарплата в РФ в 2019 году выросла на 2,9% – Росстат

Реальная начисленная заработная плата в России в 2019 году увеличилась на 2,9% по сравнению с предыдущим годом, сообщает ТАСС со ссылкой на данные Росстата. Для сравнения: в 2018 году реальная зарплата выросла на 8,5% по отношению к 2017-му.
Читать в источнике
Комментировать1

Подробнее о событии

Росстат оценил реальный рост зарплат в России в 2019 году в 2,9%

REGNUM08:50

В Росстате заявили, что реальная зарплата в России в 2019 году выросла на 2,9%

ТАСС08:05

Росстат отчитался о росте реальных зарплат россиян

Росбалт08:32

Реальная зарплата в РФ в 2019 году выросла на 2,9% – Росстат

Москва 2408:24

Реальная зарплата россиян в 2019 году выросла на 2,9 %

Piter.tv08:32

Реальные заработные платы в России в 2019 году выросли на 2,9%

ПРАЙМ08:04

Росстат оценил рост зарплат в 2019 году

Rambler News Service08:00
Показать все источники
Автоматически обработано 7076 источников, обновлено в 10:52, Ашберн
Армия и оружие

Турция запросила у США установки Patriot «для сдерживания России»

Профиль 09:56
Политика

Песков не считает провокацией заданный петербурженкой вопрос Путину

Газета.Ru 10:13
Биатлон

Норвежский биатлонист рассказал, что его сборная думает о Логинове

МК-Спорт 05:06
Фигурное катание

Плющенко посоветовал Медведевой закончить со спортом

Двукратный олимпийский чемпион Евгений Плющенко считает, что российской фигуристке Евгении Медведевой пора завершить спортивную карьеру.
Lenta.ru 07:27
Политика

Путин призвал ФСБ «очищать от криминала» важные отрасли экономики

Президент России Владимир Путин в ходе заседания коллегии Федеральной службы безопасности (ФСБ) РФ призвал «очищать от криминала» стратегически важные отрасли экономики.
Известия 07:17
Экономика

Глава ФНС назвал миссию ведомства

Егоров подчеркнул, что ФНС необходимо осознавать, в чем заключается миссия ведомства.
Rambler News Service 06:52
Происшествия

В Чите судят обидчика расстрелявшего солдат срочника Шамсутдинова

20 февраля в Читинском гарнизонном военном суде прошло первое открытое заседание по делу о неуставных отношениях в воинской части №54160, где солдат-срочник Рамиль Шамсутдинов осенью прошлого года расстрелял своих сослуживцев.
Газета.Ru 07:25
Общество

Снявшихся в порноклипе солиста Rammstein россиянок рассекретили

Россиянок, снявшихся в порноклипе нового музыкального проекта солиста Rammstein и Lindemann Тилля Линдеманна, рассекретили.
Lenta.ru 18 февраля в 19:18
Общество

Депутат объяснила свои слова об отсутствии нищих пенсионеров в РФ

Депутат Государственной думы России Светлана Бессараб в четверг, 20 февраля, объяснила своё заявление о том, что в стране нет нищих пенсионеров.
News.ru 06:21
Политика

В МИДе указали на нарушения Норвегией Договора о Шпицбергене

Норвегия фактически нарушает положения договора о Шпицбергене и отказывается от проведения двусторонних консультаций по этой проблематике, заявила в четверг на брифинге официальный представитель российского внешнеполитического ведомства Мария Захарова.
ТАСС 09:38
Происшествия

Появилось видео с места наезда на журналиста в Красноярске

ГУ МВД по Красноярскому краю опубликовало видео с места, где был сбит журналист телеканала "Россия" Павел Брыкин.
Российская газета 08:00
Армия и оружие

Пентагон надеется на компромисс России и Турции в Идлибе

Представитель Пентагона Джонатан Хоффман заявил, что США рассчитывают на достижение Россией и Турцией компромисса по провинции Идлиб в Сирии.
Московский Комсомолец вчера в 14:50
Наука

Скорость принятия решения о получении награды предсказала возвращение депрессии

Швейцарские ученые выяснили, что по тому, как быстро человек принимает решение потратить определенные усилия на получение вознаграждения, можно определить, вернется ли к нему депрессия.
N+1 10:03
Политика

Трамп предлагал условие для помилования Ассанжа

Адвокат Джулиана Ассанжа заявил, что его подзащитному предлагалось президентское помилование в обмен на опровержение информации о вмешательстве России в ход президентских выборов в 2016-м году.
Новые Ведомости 05:32
Происшествия

Умерли два заразившихся коронавирусом пассажира Diamond Princess

Два пассажира круизного лайнера Diamond Princess, у которых был выявлен коронавирус, скончались, передает NHK со ссылкой на правительственные источники, это мужчина и женщина в возрасте приблизительно 80 лет.
Коммерсантъ вчера в 21:59
Армия и оружие

В сети появилось видео инцидента с бронемашинами России и США в Сирии

Центральное командование США (CENTCOM) пока не комментирует видеозапись, на которой, предположительно, запечатлён дорожный инцидент между военными машинами России и США в Сирии.
RT на русском 01:54
Экономика

Счетная палата России раскритиковала пенсионную реформу

Изменения в пенсионной системе не позволили достичь приемлемого для достойной жизни пожилых граждан уровня пенсионного обеспечения, говорится в аналитическом отчете Счетной палаты РФ об исполнении бюджета.
Вечерняя Казань 02:08
Политика

Сергей Шнуров вступил в «Партию роста»

Музыкант, лидер группы "Ленинград" Сергей Шнуров в четверг официально вступил в петербургское отделение "Партии роста".
Интерфакс 05:20
Общество

Суд признал законным арест замглавы Генштаба Арсланова

Второй западный окружной военный суд признал законным арест замначальника Генштаба ВС РФ генерал-полковника Халила Арсланова по делу о хищениях на 6,7 миллиарда рублей, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.
РИА Новости 10:28
Экономика

Силуанов назвал налоговую нагрузку на труд запредельной

Налоговая нагрузка на труд в России запредельная, Минфин думает над тем, как ее снизить, но нужно найти источники компенсаций для снижения страховых взносов, заявил министр финансов Антон Силуанов.
РИА Новости 09:06
Наука

В пещерном кладбище неандертальцев обнаружена новая «цветочная могила»

В известной пещере Шанидар, которая располагается на территории Ирака, ученые смогли найти новые останки неандертальца.
ToDay News Ufa вчера в 14:18
Армия и оружие

Летчик-инструктор назвал преимущества Су-35 перед американским F-15EX

Летчик-инструктор Андрей Красноперов назвал преимущества российского перед американским F-15EX.
Комсомольская правда вчера в 15:29
Происшествия

Число жертв стрельбы в немецком Ханау возросло до девяти

Российская газета 00:50
Общество

Госдума проголосовала за расширение программы материнского капитала

Госдума на заседании в среду поддержала поправки, расширяющие программу материнского капитала в соответствии с предложениями, озвученными президентом РФ Владимиром Путиным в послании Федеральному собранию.
ТАСС вчера в 04:40
Музыка

Игорь Крутой для участия в Евровидении назвал достойного кандидата

ToDay News Ufa вчера в 06:49
Происшествия

Канада начала процесс депортации экс-члена зондеркоманды Оберлендера

Канада начала процесс депортации 96-летнего Гельмута Оберлендера, материалы о котором запросила Россия в рамках дела об убийстве воспитанников детдома в Ейске в годы Великой Отечественной войны, сообщает РИА Новости.
Мой Брянск 18 февраля в 05:40
Армия и оружие

С космодрома Плесецк запустили ракету «Союз» с военным спутником

Ракета-носитель «Союз-2.1а» со спутником «Меридиан-М» стартовала с космодрома Плесецк, сообщили в Минобороны, передает ТАСС.
РБК 03:51
Теннис

Роджер Федерер перенес операцию на колене и пропустит «Ролан Гаррос»

Швейцарский теннисист Роджер Федерер перенес операцию на правом колене.
Спорт-Экспресс 05:36
Общество

Белоруссия закупила 160 тысяч тонн российской нефти через трейдеров

Белоруссия закупила через трейдеров российскую нефть без премии, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу концерна "Белнефтехим".
Газета.Ru 10:12
Музыка

Британка покорила сеть исполнением хита Леди Гаги в подземном переходе

Одна из участниц покорила сеть исполнением хита Леди Гаги Shallow.
РИА Новости вчера в 15:55
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Главное