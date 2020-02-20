Экономика
Москва 24Реальная зарплата в РФ в 2019 году выросла на 2,9% – Росстат
Реальная начисленная заработная плата в России в 2019 году увеличилась на 2,9% по сравнению с предыдущим годом, сообщает ТАСС со ссылкой на данные Росстата. Для сравнения: в 2018 году реальная зарплата выросла на 8,5% по отношению к 2017-му.
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Политика
Сергей Шнуров вступил в «Партию роста»
Армия и оружие
Российские Су-24 нанесли удар по террористам в Сирии
Бомбардировщики Су-24 ВКС России нанесли удары по террористам в Идлибе, сообщил российский Центр по примирению враждующих сторон в Сирии.
Политика
В МИД ответили на отказ Норвегии провести консультации по Шпицбергену
В Москве с сожалением восприняли отказ Норвегии провести консультации по Шпицбергену, заявила официальный представитель МИД Мария Захарова.
Футбол
Кокорин выйдет с первых минут в товарищеском матче против «Астаны»
Финансы
Силуанов назвал условия снижения ставки по ипотеке
Министр финансов России Антон Силуанов, отвечая на вопросы читателей РБК, назвал условия снижения ставки по ипотеке.
Общество
Депутат объяснила свои слова об отсутствии нищих пенсионеров в РФ
Депутат Государственной думы России Светлана Бессараб в четверг, 20 февраля, объяснила своё заявление о том, что в стране нет нищих пенсионеров.
Финансы
Минфин разместил ОФЗ-ИН на 10,71 млрд рублей
Министерство финансов РФ разместило на аукционе облигации федерального займа с индексируемым номиналом (ОФЗ-ИН) выпуска 52002 с погашением 2 февраля 2028 года на сумму 10,71 млрд рублей.
Кино
Опубликованы фото Нео и Тринити со съемок «Матрицы 4»
В Сети опубликованы новые фотографии со съемочной площадки фильма Ланы Вачовски «Матрица 4». На фото Киану Ривз и Кэрри-Энн Мосс предстают в образах Нео и Тринити.
Общество
Мишустин временно запретил китайцам въезд в Россию
Премьер-министр России Михаил Мишустин подписал распоряжение, которое временно запрещает гражданам Китая въезд для туризма, работы и в частных целях.
Кино
Фильм «Мулан» студии Disney получит рейтинг PG-13
Новая картина принадлежит к жанру лайв-экшен (ред. - снятая по мотивам анимационной картины адаптация с живыми актёрами) и будет иметь в США рейтинг PG-13, сообщает THR.
Спорт
Большунов победил в масс-старте на 34 км в рамках «Скитура»
Происшествия
Подозреваемый в убийстве матери под Петербургом сбежал по дороге в суд
Невский районный суд оставил без рассмотрения ходатайство следствия об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении Алексея Толчина, подозреваемого в убийстве матери, так как мужчина сбежал по дороге в суд, сообщили в объединённой пресс-службе судов Петербурга.
Общество
Эвакуированных из Ухани украинцев направят на карантин под Полтаву
Эвакуированные из Китая граждане Украины и ряда других государств будут направлены в медицинский центр Национальной гвардии Украины «Новые Санжары» в Полтавской области.
Наука
Просмотр ТВ помог птицам выбрать свежую еду
Эксперимент, проведенный учеными из Австралии, показал, что просмотр телевизора помог лазоревкам и большим синицам научиться выбирать вкусную еду.
Общество
Путин ответил на вопрос пенсионерки о жизни на 10 800 рублей в месяц
Общество
Дмитрий Шепелев уходит с Первого канала
Дмитрий Шепелев уходит с Первого канала, где он вёл шоу «На самом деле». Об этом телеведущий сообщил в своём Instagram.
Здоровье
В Китае сообщили о повторном появлении коронавируса у вылечившихся
В Китае сообщили о повторном случае заболевания коронавирусом у вылечившегося пациента.
Происшествия
Забившая приемного сына до смерти россиянка села в тюрьму на 18 лет
Вологодский областной суд вынес приговор супругам Юлии и Евгению Блохиным за убийство и истязания шестилетнего приемного сына Степана Кукина.
Общество
Кремль отреагировал на прибавку к пенсии в 1 рубль 10 копеек
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Дмитрий Песков ответил на вопрос о пенсионерке из Челябинска, которая якобы после индексации пенсии получила прибавку в 1 рубль 10 копеек.
Политика
Путин пошутил о технических неполадках во время заседания коллегии ФСБ
Во время выступления Владимира Путина на заседании коллегии ФСБ произошёл технический сбой.
Армия и оружие
Опубликовано видео инцидента с бронемашинами из России и США в Сирии
В Сети появилось снятое в Сирии видео с дорожным конфликтом между российскими и американскими военными.
Авто
Компания Honda обновила модель Civic Type R
Японская компания Honda объявила о выходе обновленной версии спортивной модели Civic Type R. Вместе с тем производитель анонсировал появление одновременно двух версий, которые имеют существенные различия по дизайну кузова, а также по технической части.
Кино
Марго Робби может лишиться роли Харли Квинн
Эксперты индустрии сомневаются в том, что Warner Bros. захочет продолжать развивать историю Харли Квинн при помощи Марго Робби.
Общество
Доставка эвакуированных из Китая на Украине: силовики прорвали оборону
Национальная гвардия прорвала оборону в одном месте, но люди блокировали мост через реку.
Здоровье
Кузнецова попросила рассмотреть обеспечение лекарствами детей с СМА
Уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Анна Кузнецова просит правительство РФ рассмотреть возможность обеспечения лекарствами детей со спинальной мышечной атрофией (СМА) из средств федерального бюджета, сообщается на сайте омбудсмена.
Кино
Дженнифер Лоуренс попытается спасти мир в новой комедии Netflix
Даже если мир погибнет, фильм будет снят. Netflix анонсировал новый комедийный фильм Адама МакКея Don't Look Up («Не смотри вверх»).