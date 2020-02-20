Экономика
Москва 24Реальная зарплата в РФ в 2019 году выросла на 2,9% – Росстат
Реальная начисленная заработная плата в России в 2019 году увеличилась на 2,9% по сравнению с предыдущим годом, сообщает ТАСС со ссылкой на данные Росстата. Для сравнения: в 2018 году реальная зарплата выросла на 8,5% по отношению к 2017-му.
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Армия и оружие
Протурецкие боевики напали на позиции сирийской армии в Идлибе
Протурецкие боевики напали на позиции сирийской армии в районе деревни Нейраб в провинции Идлиб.
Политика
Кремль предложил не ждать сиюминутных результатов по доходам россиян
Для повышения доходов россиян властями предусмотрена «целая программа», однако сиюминутных результатов ждать не стоит, заявил журналистам пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, передает ТАСС.
Происшествия
Россиян задержали в Дании со 100 килограммами кокаина
Шестерых россиян задержали в Копенгагене по подозрению в контрабанде 100 килограммов кокаина.
Политика
Путин сообщил, почему выбрал Мишустина на пост премьер-министра
Президент России Владимир Путин руководствовался личными и деловыми качествами Михаила Мишустина при принятии решения о назначении его на пост премьер-министра РФ.
Общество
Forbes назвал 20 самых дорогих компаний Рунета
На втором месте рейтинга оказалась компания Mail.ru Group, которую оценили в 5,3 млрд долларов.
Происшествия
Сотрудники «Ростелекома» задержаны по делу о картеле на 788 млн рублей
В результате ущерб от картельного сговора составил примерно 788 млн руб. В пресс-службе "Ростелекома" подтвердили, что в их офисах проходят следственные мероприятия, уточнив, что компания "активно сотрудничает с правоохранительными органами, предоставляя всю необходимую информацию".
Финансы
Минфин разместил ОФЗ-ИН на 10,71 млрд рублей
Министерство финансов РФ разместило на аукционе облигации федерального займа с индексируемым номиналом (ОФЗ-ИН) выпуска 52002 с погашением 2 февраля 2028 года на сумму 10,71 млрд рублей.
Здоровье
Кардиолог Мамедов назвал ранние предвестники сердечного приступа
Предвестниками сердечного приступа, как отметил кардиолог, являются внутренний холод и озноб.
Шоу-бизнес
Сын Елены Яковлевой показал лицо без татуировок
Ранее редакция VSE42.Ru сообщала, что сын Елены Яковлевой Денис Шальных решил избавиться от татуировок, обрамляющих его лицо.
Фигурное катание
Жулин: Медведева боялась, что Тутберидзе ей проломит голову
Политика
В Кремле прокомментировали невыдачу виз США российским дипломатам
Москва обеспокоена ситуацией с невыдачей виз США российским дипломатам, работающим в ООН, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
Политика
В Госдуму внесли проект об отмене комиссии при оплате услуг ЖКХ
В четверг, 20 февраля, в Госдуму внесли проект об отмене комиссии при оплате услуг ЖКХ.
Экономика
Силуанов признал момент нарушения бюджетного правила в покупке Сбербанка
Сделка по продаже Сбербанка правительству, в результате которой средства Фонда национального благосостояния трансформируются в доходы бюджета, может нарушать бюджетное правило, но не должна повлиять на курс рубля, заявил министр финансов Антон Силуанов в интервью РБК.
Происшествия
Умерли два заразившихся коронавирусом пассажира Diamond Princess
Два пассажира круизного лайнера Diamond Princess, у которых был выявлен коронавирус, скончались, передает NHK со ссылкой на правительственные источники, это мужчина и женщина в возрасте приблизительно 80 лет.
Наука
Ультрадисперсные частицы связали с развитием опухолей в мозге
Канадские исследователи обнаружили, что повышенная концентрация ультрадисперсных частиц (они образуются в результате различных процессов горения, в особенности — дизельного топлива) в воздухе может повысить риск образования опухолей в головном мозге: при обилии таких частиц в атмосфере риск заболевания увеличивается примерно в два раза.
Армия и оружие
Москва отреагировала на инициативу ЕС по военной миссии в Ливии
Евросоюз обязан согласовать с СБ ООН модальности развертывания военной операции по контролю за оружейным эмбарго Ливии, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.
Биатлон
На чемпионате мира по биатлону стартует сингл-микст
В пятницу, 20 февраля, на чемпионате мира по биатлону в Антерсельве состоится одиночная смешанная эстафета (сингл-микст).
Экономика
Названы регионы, где в 2020 году ожидается наибольший рост зарплат
Реальные заработные платы вырастут по России на 2,5% в 2020 году, при этом наибольший рост прогнозируется в пяти регионах - Татарстане, Якутии, Ленинградкой области, Ямало-Ненецком автономном округе и Пензенской области.
Общество
Путин ответил на вопрос пенсионерки о жизни на 10 800 рублей в месяц
Происшествия
В Петербурге ищут водителя, который припарковался у Казанского собора
Полиция разыскивает водителя, припарковавшего в среду автомобиль Hammer прямо у колоннады Казанского собора в Петербурге, сообщили РИА Новости в пресс-службе УГИБДД по Петербургу и Ленинградской области.
Армия и оружие
Опубликовано видео инцидента с бронемашинами из России и США в Сирии
В Сети появилось снятое в Сирии видео с дорожным конфликтом между российскими и американскими военными.
Киберспорт
Metro Exodus уже разошлась тиражом в 200 тысяч копий в Steam
В свежем финансовом отчёте Embracer Group, материнская компания издательства Deep Silver, исполнительный директор конгломерата Ларс Вингефорс высказался об успешных продажах Metro Exodus в Steam.
Политика
Климкин предупредил об опасности сделки России и Запада
Киев может оказаться в сфере влияния Москвы в случае, если страны Запада заключат сделку с Российской Федерацией.
Политика
Мишустин освободил от должности замминистра труда и социальной защиты
«Освободить Петрову Светлану Валентиновну от должности заместителя министра труда и социальной защиты Российской Федерации», — говорится в документе.
Экономика
На Аляске оценили потери рыбаков от введенного Россией продэмбарго
Авто
В РФ возвращаются бюджетные автомобили Chevrolet
Выпускаемые на заводе UzAuto Motors автомобили появятся под брендом Chevrolet не только в России, но и в Казахстане и Белоруссии.
Политика
Трамп предлагал условие для помилования Ассанжа
Президент США Дональд Трамп предлагал основателю WikiLeaks Джулиану Ассанжу помилование в случае, если он скажет, что Россия не была вовлечена в утечку писем демократов.