Экономика

Москва 24Москва 24Реальная зарплата в РФ в 2019 году выросла на 2,9% – Росстат

Реальная начисленная заработная плата в России в 2019 году увеличилась на 2,9% по сравнению с предыдущим годом, сообщает ТАСС со ссылкой на данные Росстата. Для сравнения: в 2018 году реальная зарплата выросла на 8,5% по отношению к 2017-му.
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Росстат оценил реальный рост зарплат в России в 2019 году в 2,9%

REGNUM08:50

Росстат оценил рост зарплат в 2019 году

Rambler News Service08:00

Росстат отчитался о росте реальных зарплат россиян

Росбалт08:32

Реальная зарплата в РФ в 2019 году выросла на 2,9% – Росстат

Москва 2408:24

В Росстате заявили, что реальная зарплата в России в 2019 году выросла на 2,9%

ТАСС08:05

Реальные заработные платы в России в 2019 году выросли на 2,9%

ПРАЙМ08:04

Реальная зарплата россиян в 2019 году выросла на 2,9 %

Piter.tv08:32
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Автоматически обработано 7076 источников, обновлено в 09:23, Ашберн
Армия и оружие

Протурецкие боевики напали на позиции сирийской армии в Идлибе

Протурецкие боевики напали на позиции сирийской армии в районе деревни Нейраб в провинции Идлиб.
Комсомольская правда 08:05
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Кремль предложил не ждать сиюминутных результатов по доходам россиян

Для повышения доходов россиян властями предусмотрена «целая программа», однако сиюминутных результатов ждать не стоит, заявил журналистам пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, передает ТАСС.
РБК 06:21
Происшествия

Россиян задержали в Дании со 100 килограммами кокаина

Шестерых россиян задержали в Копенгагене по подозрению в контрабанде 100 килограммов кокаина.
Lenta.ru 08:10
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Путин сообщил, почему выбрал Мишустина на пост премьер-министра

Президент России Владимир Путин руководствовался личными и деловыми качествами Михаила Мишустина при принятии решения о назначении его на пост премьер-министра РФ.
REGNUM вчера в 18:50
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Forbes назвал 20 самых дорогих компаний Рунета

На втором месте рейтинга оказалась компания Mail.ru Group, которую оценили в 5,3 млрд долларов.
Говорит Москва 06:56
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Сотрудники «Ростелекома» задержаны по делу о картеле на 788 млн рублей

В результате ущерб от картельного сговора составил примерно 788 млн руб. В пресс-службе "Ростелекома" подтвердили, что в их офисах проходят следственные мероприятия, уточнив, что компания "активно сотрудничает с правоохранительными органами, предоставляя всю необходимую информацию".
Ведомости вчера в 10:09
Финансы

Минфин разместил ОФЗ-ИН на 10,71 млрд рублей

Министерство финансов РФ разместило на аукционе облигации федерального займа с индексируемым номиналом (ОФЗ-ИН) выпуска 52002 с погашением 2 февраля 2028 года на сумму 10,71 млрд рублей.
ТАСС вчера в 10:24
Армия и оружие

Украинские военные оставили опорный пункт в Донбассе

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Происшествия

Число жертв стрельбы в Германии возросло до девяти

BFM.ru 01:16
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Кардиолог Мамедов назвал ранние предвестники сердечного приступа

Предвестниками сердечного приступа, как отметил кардиолог, являются внутренний холод и озноб.
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Сын Елены Яковлевой показал лицо без татуировок

Ранее редакция VSE42.Ru сообщала, что сын Елены Яковлевой Денис Шальных решил избавиться от татуировок, обрамляющих его лицо.
VSE42.RU вчера в 03:08
Фигурное катание

Жулин: Медведева боялась, что Тутберидзе ей проломит голову

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Политика

В Кремле прокомментировали невыдачу виз США российским дипломатам

Москва обеспокоена ситуацией с невыдачей виз США российским дипломатам, работающим в ООН, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
RT на русском 06:17
Политика

В Госдуму внесли проект об отмене комиссии при оплате услуг ЖКХ

В четверг, 20 февраля, в Госдуму внесли проект об отмене комиссии при оплате услуг ЖКХ.
Газета.Ru 07:57
Экономика

Силуанов признал момент нарушения бюджетного правила в покупке Сбербанка

Сделка по продаже Сбербанка правительству, в результате которой средства Фонда национального благосостояния трансформируются в доходы бюджета, может нарушать бюджетное правило, но не должна повлиять на курс рубля, заявил министр финансов Антон Силуанов в интервью РБК.
РБК 08:36
Происшествия

Умерли два заразившихся коронавирусом пассажира Diamond Princess

Два пассажира круизного лайнера Diamond Princess, у которых был выявлен коронавирус, скончались, передает NHK со ссылкой на правительственные источники, это мужчина и женщина в возрасте приблизительно 80 лет.
Коммерсантъ вчера в 21:59
Наука

Ультрадисперсные частицы связали с развитием опухолей в мозге

Канадские исследователи обнаружили, что повышенная концентрация ультрадисперсных частиц (они образуются в результате различных процессов горения, в особенности — дизельного топлива) в воздухе может повысить риск образования опухолей в головном мозге: при обилии таких частиц в атмосфере риск заболевания увеличивается примерно в два раза.
N+1 07:52
Армия и оружие

Москва отреагировала на инициативу ЕС по военной миссии в Ливии

Евросоюз обязан согласовать с СБ ООН модальности развертывания военной операции по контролю за оружейным эмбарго Ливии, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.
Взгляд.ру 08:03
Биатлон

На чемпионате мира по биатлону стартует сингл-микст

В пятницу, 20 февраля, на чемпионате мира по биатлону в Антерсельве состоится одиночная смешанная эстафета (сингл-микст).
Pravda.Ru 02:18
Экономика

Названы регионы, где в 2020 году ожидается наибольший рост зарплат

Реальные заработные платы вырастут по России на 2,5% в 2020 году, при этом наибольший рост прогнозируется в пяти регионах - Татарстане, Якутии, Ленинградкой области, Ямало-Ненецком автономном округе и Пензенской области.
ТАСС 05:39
Общество

Путин ответил на вопрос пенсионерки о жизни на 10 800 рублей в месяц

РИА Новости вчера в 06:49
Происшествия

Вертолет задел линию электропередачи в Ярославской области

ТАСС 08:31
Происшествия

В Петербурге ищут водителя, который припарковался у Казанского собора

Полиция разыскивает водителя, припарковавшего в среду автомобиль Hammer прямо у колоннады Казанского собора в Петербурге, сообщили РИА Новости в пресс-службе УГИБДД по Петербургу и Ленинградской области.
РИА Новости 04:53
Армия и оружие

Опубликовано видео инцидента с бронемашинами из России и США в Сирии

В Сети появилось снятое в Сирии видео с дорожным конфликтом между российскими и американскими военными.
РИА Новости 08:12
Киберспорт

Metro Exodus уже разошлась тиражом в 200 тысяч копий в Steam

В свежем финансовом отчёте Embracer Group, материнская компания издательства Deep Silver, исполнительный директор конгломерата Ларс Вингефорс высказался об успешных продажах Metro Exodus в Steam.
Игромания.ру 02:01
Политика

Климкин предупредил об опасности сделки России и Запада

Киев может оказаться в сфере влияния Москвы в случае, если страны Запада заключат сделку с Российской Федерацией.
Городовой 00:54
Политика

Мишустин освободил от должности замминистра труда и социальной защиты

«Освободить Петрову Светлану Валентиновну от должности заместителя министра труда и социальной защиты Российской Федерации», — говорится в документе.
RT на русском вчера в 09:26
Экономика

На Аляске оценили потери рыбаков от введенного Россией продэмбарго

Коммерсантъ вчера в 21:47
Авто

В РФ возвращаются бюджетные автомобили Chevrolet

Выпускаемые на заводе UzAuto Motors автомобили появятся под брендом Chevrolet не только в России, но и в Казахстане и Белоруссии.
Газета DAILY 17 февраля в 12:36
Политика

Трамп предлагал условие для помилования Ассанжа

Президент США Дональд Трамп предлагал основателю WikiLeaks Джулиану Ассанжу помилование в случае, если он скажет, что Россия не была вовлечена в утечку писем демократов.
Lenta.ru вчера в 14:36
Как работают Яндекс.Новости?
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