Экономика

Москва 24Москва 24Реальная зарплата в РФ в 2019 году выросла на 2,9% – Росстат

Реальная начисленная заработная плата в России в 2019 году увеличилась на 2,9% по сравнению с предыдущим годом, сообщает ТАСС со ссылкой на данные Росстата. Для сравнения: в 2018 году реальная зарплата выросла на 8,5% по отношению к 2017-му.
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Росстат оценил реальный рост зарплат в России в 2019 году в 2,9%

REGNUM08:50

Реальная зарплата россиян в 2019 году выросла на 2,9 %

Piter.tv08:32

Реальные заработные платы в России в 2019 году выросли на 2,9%

ПРАЙМ08:04

Реальная зарплата в РФ в 2019 году выросла на 2,9% – Росстат

Москва 2408:24

В Росстате заявили, что реальная зарплата в России в 2019 году выросла на 2,9%

ТАСС08:05

Росстат отчитался о росте реальных зарплат россиян

Росбалт08:32

Росстат оценил рост зарплат в 2019 году

Rambler News Service08:00
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