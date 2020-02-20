Экономика
Москва 24Реальная зарплата в РФ в 2019 году выросла на 2,9% – Росстат
Реальная начисленная заработная плата в России в 2019 году увеличилась на 2,9% по сравнению с предыдущим годом, сообщает ТАСС со ссылкой на данные Росстата. Для сравнения: в 2018 году реальная зарплата выросла на 8,5% по отношению к 2017-му.
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Авто
Полноприводные автомобили заняли больше трети авторынка России
В прошлом году на автомобильном рынке России доля полноприводных автомобилей превысила отметку в 34%.
Политика
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Политика
МИД России ответил на обвинения Грузии в кибератаках
Ранее в четверг официальный представитель МИД Грузии Владимир Константиниди на брифинге сообщил, что ГУ Генштаба ВС РФ якобы стояло за широкомасштабной кибератакой на правительственные и коммерческие сайты в Грузии, совершенной в октябре 2019 года.
Армия и оружие
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Общество
Депутат объяснила свои слова об отсутствии нищих пенсионеров в РФ
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Челябинской учительнице проиндексировали пенсию на 1 рубль 10 копеек
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Происшествия
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Следственный комитет опубликовал видео с места жесткой посадки Ан-2 в Магадане.
Общество
Гончарук рассказал о состоянии эвакуированных из КНР украинцев
Премьер-министр Украины Алексей Гончарук заявил, что у эвакуированных из Китая граждан не выявлено признаков заболевания вирусными заболеваниями.
Политика
Захарова прокомментировала протесты на Украине из-за эвакуации из КНР
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Политика
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Политика
Сечин доложил Путину об итогах переговоров с Лукашенко по нефти
Ранее на этой неделе Сечин встретился Лукашенко. "Роснефть" является ключевым поставщиком нефти в Белоруссию.
Общество
В России выдвинули две версии заражения коронавирусом
Российские выдвинули две версии бесконтактного заражения коронавирусом. Об этом сообщает газета «Известия».
Происшествия
Бывшую помощницу Аркадия Дворковича арестовали за коррупцию
Бывшую помощницу Аркадия Дворковича арестовали за коррупцию Анастасия Алексеева, бывшая помощница экс-заместителя председателя правительства России Аркадия Дворковича, арестована Басманным райсудом Москвы по обвинению в получении взятки в размере более 4 млн руб.
Спорт
Большунов выиграл масс-старт на этапе «Ски Тура»
Российский лыжник Александр Большунов одержал победу в гонке с общим стартом на 34 км свободным стилем на этапе «Ски Тура» в норвежском Мерокере.
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Российские вирусологи спрогнозировали эпидемию коронавируса
Лукашев добавил, что вторая вспышка коронавируса, которая предположительно, возникнет в октябре, захватит всю территорию РФ.
Общество
Снявшихся в порноклипе солиста Rammstein россиянок рассекретили
Россиянок, снявшихся в порноклипе нового музыкального проекта солиста Rammstein и Lindemann Тилля Линдеманна, рассекретили.
Политика
Путин призвал очистить от криминала важные отрасли экономики
Президент России Владимир Путин на заседании коллегии ФСБ заявил о необходимости очищать от криминала стратегически важные отрасли экономики.
Гаджеты
Пользователи смартфонов Samsung получили странные уведомления
У некоторых получателей в уведомлении просто отображались две цифры «1». В частности, такое сообщение получил представитель издания The Verge.
Политика
Избирком Боливии отказал Моралесу в регистрации кандидатом в сенаторы
Высший избирательный суд (ВИС) Боливии, который выполняет функции избиркома, отклонил заявку экс-президента Эво Моралеса на регистрацию в качестве кандидата в сенаторы.
Общество
Дело об оскорблении главы Хакасии вернется в суд Абакана
Дело об оскорблении главы Хакасии вернется в суд Абакана Юристы главы Хакасии Валентина Коновалова и пресс-секретаря «Роснефти» Михаила Леонтьева вновь встретятся в суде.
Наука
Плотный завтрак может помочь в борьбе с диабетом
Армия и оружие
МИД России выразил озабоченность поддержкой Турцией боевиков в Идлибе
Поддержка Турцией атаки боевиков в сирийской провинции Идлиб нарушает российско-турецкие договоренности о размежевании оппозиции и террористов.
Общество
Плавучий космодром «Морской старт» перевозят из США в Россию
Вечером 20 февраля началась транспортировка из США в Россию стартовой платформы плавучего космодрома «Морской старт».
Общество
Госдума приняла новые правила начисления материнского капитала
Госдума приняла закон о расширении программы материнского капитала, сообщает РИА "Новости".
Интернет
Соцсеть «ВКонтакте» обновила дизайн мобильного приложения
Шоу-бизнес
Дочь Спилберга решила стать порнозвездой
Дочь кинорежиссера Стивена Спилберга Микаэла рассказала о начале карьеры в порноиндустрии в жанре соло.
Общество
Прибывшие из Китая украинцы прокомментировали ненависть в свой адрес
Напомним, что недавно группа протестующих местных жителей под Полтавой атаковала сотрудников полиции и забросала камнями автобусы с прибывшими из Китая украинцами, которые следовали в санаторий на реабилитацию.
Общество
Основательница Wildberries Бакальчук стала богатейшей женщиной России
Основательница Wildberries Татьяна Бакальчук обогнала Елену Батурину в рейтинге Forbes богатейших женщин России.