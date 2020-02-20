Реальная начисленная заработная плата в России в 2019 году увеличилась на 2,9% по сравнению с предыдущим годом, сообщает ТАСС со ссылкой на данные Росстата. Для сравнения: в 2018 году реальная зарплата выросла на 8,5% по отношению к 2017-му.

Реальная зарплата в РФ в 2019 году выросла на 2,9% – Росстат

Общество Суд арестовал экс-помощницу Дворковича Алексееву обвинили в получении взяток на сумму более 4 млн рублей, сообщает ТАСС.

Общество Принц Гарри и Меган Маркл сложат королевские полномочия 1 апреля В начале января 2020 года Гарри и Меган Маркл объявили, что хотят сложить с себя обязанности членов королевской семьи и стать финансово независимыми.

Происшествия У сбежавшей из больницы пациентки в Петербурге не выявили коронавирус Как отмечали в Роспотребнадзоре, кроме Рыбаковой, медучреждение также покинули еще трое пациентов, в том числе и другая жительница Санкт-Петербурга Алла Ильина, против которой главный государственный санитарный врач Санкт-Петербурга также подала иск о принудительной госпитализации.

Происшествия Источник раскрыл личность мужчины, сбившего журналиста в Красноярске Ранее стало известно, что журналист телеканала "Россия" Павел Брыкин попал под колеса машины после того, как попытался взять интервью у водителя автомобиля.

Армия и оружие Турецкая армия начала наступление в Идлибе Журналист Чарльз Листер в своем Твиттер сообщил, что турецкая армия пошла в наступление на позиции сирийской армии в провинции Идлиб.

Происшествия Переводивших пожертвования фонду Навального вызывают на допросы Сотрудники правоохранительных органов вызывают на допросы людей, отправлявших пожертвования Фонду борьбы с коррупцией (ФБК), сообщает Znak.com со ссылкой на сторонников Навального и сотрудников его штабов.

Общество Закрылось производство холодильников «Саратов» Саратовское электроагрегатное производственное объединение (СЭПО) закрыло линию по производству холодильников «Саратов», сообщает издание «Аргументы и факты в Саратове» со ссылкой на областное министерство промышленности и энергетики.

Происшествия Отец опроверг просьбы Шамсутдинова к сослуживцам избивать его Срочник Рамиль Шамсутдинов в воинской части 54160 в поселке Горном расстрелял восьмерых своих сослуживцев 25 октября 2019-го, после чего сдался.

Шоу-бизнес Супруга Джигана Оксана Самойлова показала новорожденного сына Снимок был опубликован в Instagram. Самойлова вместе со своим мужем Джиганом на фотографии держат на руках сына.

Экономика Цена золота достигла семилетнего максимума Стоимость золота поднялась выше $1600 за тройскую унцию и достигла максимума с начала 2013 года, свидетельствуют данные торгов.

Общество С 1 апреля проиндексируют социальные пенсии С 1 апреля 2020 года социальные пенсии повысят на 6,1%, об этом заявил министр труда и социального развития Антон Котяков, сообщает «РИА Новости».

Шоу-бизнес Сын Елены Яковлевой показал лицо без татуировок Единственный наследник российской актрисы Елены Яковлевой Денис Шальных поделился с пользователями Сети фото, на котором его лицо изображено без татуировок.