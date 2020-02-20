Экономика

Москва 24Москва 24Реальная зарплата в РФ в 2019 году выросла на 2,9% – Росстат

Реальная начисленная заработная плата в России в 2019 году увеличилась на 2,9% по сравнению с предыдущим годом, сообщает ТАСС со ссылкой на данные Росстата. Для сравнения: в 2018 году реальная зарплата выросла на 8,5% по отношению к 2017-му.
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Реальная зарплата в РФ в 2019 году выросла на 2,9% – Росстат

Москва 2408:24

Реальная зарплата россиян в 2019 году выросла на 2,9 %

Piter.tv08:32

Росстат отчитался о росте реальных зарплат россиян

Росбалт08:32

Росстат оценил реальный рост зарплат в России в 2019 году в 2,9%

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В Росстате заявили, что реальная зарплата в России в 2019 году выросла на 2,9%

ТАСС08:05

Реальные заработные платы в России в 2019 году выросли на 2,9%

ПРАЙМ08:04

Росстат оценил рост зарплат в 2019 году

Rambler News Service08:00
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Землетрясение магнитудой 6,1 зафиксировали сейсмологи у восточного побережья Камчатки, сообщили РИА Новости на сейсмостанции "Петропавловск".
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Как отмечали в Роспотребнадзоре, кроме Рыбаковой, медучреждение также покинули еще трое пациентов, в том числе и другая жительница Санкт-Петербурга Алла Ильина, против которой главный государственный санитарный врач Санкт-Петербурга также подала иск о принудительной госпитализации.
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В Челябинске пенсионерка получила пенсию, индексированную всего на 1 рубль 10 копеек.
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Турецкая армия начала наступление в Идлибе

Журналист Чарльз Листер в своем Твиттер сообщил, что турецкая армия пошла в наступление на позиции сирийской армии в провинции Идлиб.
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Переводивших пожертвования фонду Навального вызывают на допросы

Сотрудники правоохранительных органов вызывают на допросы людей, отправлявших пожертвования Фонду борьбы с коррупцией (ФБК), сообщает Znak.com со ссылкой на сторонников Навального и сотрудников его штабов.
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Закрылось производство холодильников «Саратов»

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Как именно гречка очищает ваш организм от шлаков и токсинов, объяснил в интервью радио Sputnik врач-диетолог Андрей Бобровский.
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Кардиолог Мамедов назвал ранние предвестники сердечного приступа

Предвестниками сердечного приступа, как отметил кардиолог, являются внутренний холод и озноб.
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Силуанов допустил снижение средней ставки по ипотеке до 8%

Министр финансов Антон Силуанов заявил, что процентные ставки по ипотеке будут снижены до 8% к концу 2020 года.
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Отец опроверг просьбы Шамсутдинова к сослуживцам избивать его

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Армия и оружие

В сети появилось видео инцидента с бронемашинами России и США в Сирии

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Цена золота достигла семилетнего максимума

Стоимость золота поднялась выше $1600 за тройскую унцию и достигла максимума с начала 2013 года, свидетельствуют данные торгов.
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С 1 апреля проиндексируют социальные пенсии

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Сын Елены Яковлевой показал лицо без татуировок

Единственный наследник российской актрисы Елены Яковлевой Денис Шальных поделился с пользователями Сети фото, на котором его лицо изображено без татуировок.
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Власти Камчатки собирались строить краевую больницу за бешеные деньги

Полпред президента России в ДФО Юрий Трутнев раскритиковал работу властей Камчатки по строительству новой краевой больницы.
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Гончарук рассказал о состоянии эвакуированных из КНР украинцев

Премьер-министр Украины Алексей Гончарук заявил, что у эвакуированных из Китая граждан не выявлено признаков заболевания вирусными заболеваниями.
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Климкин допустил «сделку» России с Западом по разделу сфер влияния

Бывший министр иностранных дел Украины Павел Климкин заявил о «реальной опасности» сделки России с Западом для «раздела сфер влияния» в мире.
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Запрет переговоров о передаче территорий РФ впишут в Конституцию

В российскую Конституцию внесут поправку о запрете переговоров о передаче территорий России.
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Оказалось, что в тех странах, где детям живется очень хорошо, поскольку экономика там высокоразвитая и медицинское обслуживание качественное, уровень вредных выбросов зашкаливает.
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Интерфакс вчера в 02:34
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В Китае сообщили о повторном появлении коронавируса у вылечившихся

В Китае сообщили о повторном случае заболевания коронавирусом у вылечившегося пациента.
ToDay News Ufa вчера в 23:37
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