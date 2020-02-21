Экономика
Москва 24Реальная зарплата в РФ в 2019 году выросла на 2,9% – Росстат
Реальная начисленная заработная плата в России в 2019 году увеличилась на 2,9% по сравнению с предыдущим годом, сообщает ТАСС со ссылкой на данные Росстата. Для сравнения: в 2018 году реальная зарплата выросла на 8,5% по отношению к 2017-му.
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Экономика
Счетная палата России раскритиковала пенсионную реформу
Изменения в пенсионной системе не позволили достичь приемлемого для достойной жизни пожилых граждан уровня пенсионного обеспечения, говорится в аналитическом отчете Счетной палаты РФ об исполнении бюджета.
Политика
NYT узнала о докладе разведки США о помощи РФ в переизбрании Трампа
Официальные представители американской разведки на прошлой неделе предупредили законодателей в Конгрессе США о том, что Россия уже начала вмешательство в президентские выборы 2020 года, чтобы помочь переизбраться на второй срок действующему президенту Дональду Трампу, сообщает The New York Times со ссылкой на пять осведомленных источников.
Футбол
«РБ Лейпциг» обыграл в гостях «Тоттенхэм» в Лиге чемпионов
Немецкий клуб «РБ Лейпциг» одержал победу над лондонским «Тоттенхэм Хотспур» в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов.
Шоу-бизнес
Наташа Королева трогательно поздравила сына с 18-летием
Сегодня сыну Наташи Королевой и Сергея Глушко Архипу исполнилось 18 лет.
Армия и оружие
ВКС России остановили турецкую операцию в Идлибе
Кино
Трамп раскритиковал вручение главного «Оскара» фильму «Паразиты»
Происшествия
В одной из тюрем Китая коронавирусом заразились 200 заключенных
Инфицирование подтверждено у 200 заключенных и семи сотрудников охраны, говорится в опубликованном в пятницу заявлении пресс-службы провинциального правительства.
Общество
Как Китай шёл и пришёл к коронавирусу
Всего за пределами материкового Китая случаи заражения были выявлены в 25 странах по всему миру, включая Россию — это два гражданина КНР в Забайкалье и Тюмени.
Армия и оружие
Саудовские ПВО перехватили баллистические ракеты, выпущенные хуситами
Происшествия
В Австралии подтвердили подлинность попавших в Сеть документов по MH17
Спорт
Большунов выиграл масс-старт на «Ски Тур»
Российский лыжник Александр Большунов первым финишировал в масс-старте на 34 километра в рамках четвертого этапа «Ски Тур» в Норвегии.
Шоу-бизнес
Жена Диброва опубликовала его фото из больницы
Жена госпитализированного Дмитрия Диброва Полина рассказала о его состоянии.
Экономика
В России снизились цены на авиабилеты
Аналитики интернет-сервиса для путешественников Biletix проанализировали цены на билеты на 2020 год и зафиксировали снижение тарифов.
Гаджеты
Готовящийся к дебюту смартфон Vivo Z6 показали на рендерах
Недавно в Сети появились рендеры готовящегося к дебюту гаджета с поддержкой 5G.
Кино
Марго Робби может лишиться роли Харли Квинн
Новая Харли Квинн может появиться в сольном фильме о Бэтмене, который сейчас снимает Мэтт Ривз. Главную роль в нем получил Роберт Паттинсон.
Происшествия
В Хабаровском крае задержали членов ОПГ с уловом краснокнижной рыбы
Двух участников преступной группы задержали в Хабаровском крае с уловом краснокнижной рыбы калуги, ущерб от их действий оценили в 27 миллионов рублей, сообщил журналистам глава контрольно-следственного отдела дальневосточного транспортного управления СК Игорь Широбоков.
Происшествия
Пристав обвинен в халатности после гибели экс-сотрудника ФСИН в суде
Обвинение в халатности предъявили следователи судебному приставу, досматривавшему посетителей на входе в Чертановский суд Москвы, где покончил с собой бывший начальник транспортного управления ФСИН Виктор Свиридов.
Экономика
В 2019-м с банковских карт россиян похитили более 6 млрд рублей
У россиян похитили более 6 млрд рублей с банковских карт. Такая сумма скопилась за прошлый год.
Политика
В Иране сегодня состоятся парламентские выборы
Парламентские выборы в Иране фактически подконтрольны верховному лидеру страны аятолле Али Хаменеи, отмечают эксперты, опрошенные РБК.
Политика
Эксперты перечислили страхи россиян в случае ухода Путина
Сильные страхи Центр политической конъюнктуры во главе с Алексеем Чеснаковым подготовил доклад "Уйти нельзя остаться" о рисках и страхах россиян в связи с возможным уходом Владимира Путина с поста президента (есть в распоряжении РБК).
Здоровье
Учёные прогнозируют эпидемию коронавируса в России
Лукашев отметил, что коронавирус не исчезнет сам собой, поэтому стоит ждать масштабную эпидемию.
Армия и оружие
Зеленский заявил, что обострение в Донбассе не изменит курс Киева
Обострение ситуации в Донбассе не изменит курс Киева по урегулированию в регионе, заявил президент Украины Владимир Зеленский по итогам заседания СНБО.
Армия и оружие
В сети появилось видео инцидента с бронемашинами России и США в Сирии
Центральное командование США (CENTCOM) пока не комментирует видеозапись, на которой, предположительно, запечатлён дорожный инцидент между военными машинами России и США в Сирии.
Общество
А1 посчитала участие в «деле Батуриной» инвестиционной возможностью
Инвестиционная компания А1 (входит в консорциум «Альфа групп» Михаила Фридмана) посчитала участие в споре между Виктором Батуриным и его сестрой, вдовой бывшего мэра Москвы Юрия Лужкова Еленой Батуриной инвестиционной возможностью.
Происшествия
Автобусы с эвакуированными из Китая украинцами закидали камнями
Музыка
На концерте группы Пикник в Тамбове зрителей осыпали лепестками роз
Происшествия
24 человека задержаны в ходе столкновений в украинском поселке Новые Санжары из-за приезда эвакуированных из Китая
Власти решили отправить их на карантин в поселок Новые Санжары Полтавской области. Местные жители стали протестовать.
Экономика
На Аляске оценили потери рыбаков от введенного Россией продэмбарго
В августе 2014 года Россия ввела запрет на поставки мясной продукции, овощей и фруктов, морепродуктов, молочных продуктов из стран Евросоюза, Австралии, Канады, Норвегии и США.
Политика
В партии Зеленского предложили способ проведения «выборов» в Крыму
Депутат Верховной рады от партии Владимира Зеленского "Слуга народа" Елена Мошенец в интервью телеканалу ATR предложила провести "местные выборы" в Крыму на границе с полуостровом.