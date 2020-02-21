Экономика

Москва 24Москва 24Реальная зарплата в РФ в 2019 году выросла на 2,9% – Росстат

Реальная начисленная заработная плата в России в 2019 году увеличилась на 2,9% по сравнению с предыдущим годом, сообщает ТАСС со ссылкой на данные Росстата. Для сравнения: в 2018 году реальная зарплата выросла на 8,5% по отношению к 2017-му.
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В Росстате заявили, что реальная зарплата в России в 2019 году выросла на 2,9%

ТАССвчера в 08:05

Реальная зарплата россиян в 2019 году выросла на 2,9 %

Piter.tvвчера в 08:32

Росстат отчитался о росте реальных зарплат россиян

Росбалтвчера в 08:32

Реальная зарплата в РФ в 2019 году выросла на 2,9% – Росстат

Москва 24вчера в 08:24

Росстат оценил реальный рост зарплат в России в 2019 году в 2,9%

REGNUMвчера в 08:50

Реальные заработные платы в России в 2019 году выросли на 2,9%

ПРАЙМвчера в 08:04

Росстат оценил рост зарплат в 2019 году

Rambler News Serviceвчера в 08:00
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Экономика

Счетная палата России раскритиковала пенсионную реформу

Изменения в пенсионной системе не позволили достичь приемлемого для достойной жизни пожилых граждан уровня пенсионного обеспечения, говорится в аналитическом отчете Счетной палаты РФ об исполнении бюджета.
Вечерняя Казань вчера в 02:08
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NYT узнала о докладе разведки США о помощи РФ в переизбрании Трампа

Официальные представители американской разведки на прошлой неделе предупредили законодателей в Конгрессе США о том, что Россия уже начала вмешательство в президентские выборы 2020 года, чтобы помочь переизбраться на второй срок действующему президенту Дональду Трампу, сообщает The New York Times со ссылкой на пять осведомленных источников.
Интерфакс вчера в 19:18
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«РБ Лейпциг» обыграл в гостях «Тоттенхэм» в Лиге чемпионов

Немецкий клуб «РБ Лейпциг» одержал победу над лондонским «Тоттенхэм Хотспур» в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов.
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Сегодня сыну Наташи Королевой и Сергея Глушко Архипу исполнилось 18 лет.
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ТАСС вчера в 23:01
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Как Китай шёл и пришёл к коронавирусу

Всего за пределами материкового Китая случаи заражения были выявлены в 25 странах по всему миру, включая Россию — это два гражданина КНР в Забайкалье и Тюмени.
REGNUM 18 февраля в 12:38
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Саудовские ПВО перехватили баллистические ракеты, выпущенные хуситами

ТАСС вчера в 20:21
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В Австралии подтвердили подлинность попавших в Сеть документов по MH17

РИА Новости вчера в 07:55
Спорт

Большунов выиграл масс-старт на «Ски Тур»

Российский лыжник Александр Большунов первым финишировал в масс-старте на 34 километра в рамках четвертого этапа «Ски Тур» в Норвегии.
Lenta.ru вчера в 09:03
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Жена Диброва опубликовала его фото из больницы

Жена госпитализированного Дмитрия Диброва Полина рассказала о его состоянии.
Газета Кемерова вчера в 04:10
Экономика

В России снизились цены на авиабилеты

Аналитики интернет-сервиса для путешественников Biletix проанализировали цены на билеты на 2020 год и зафиксировали снижение тарифов.
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Готовящийся к дебюту смартфон Vivo Z6 показали на рендерах

Недавно в Сети появились рендеры готовящегося к дебюту гаджета с поддержкой 5G.
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Марго Робби может лишиться роли Харли Квинн

Новая Харли Квинн может появиться в сольном фильме о Бэтмене, который сейчас снимает Мэтт Ривз. Главную роль в нем получил Роберт Паттинсон.
Актуальные Новости вчера в 10:50
Происшествия

В Хабаровском крае задержали членов ОПГ с уловом краснокнижной рыбы

Двух участников преступной группы задержали в Хабаровском крае с уловом краснокнижной рыбы калуги, ущерб от их действий оценили в 27 миллионов рублей, сообщил журналистам глава контрольно-следственного отдела дальневосточного транспортного управления СК Игорь Широбоков.
РИА Новости вчера в 22:30
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Пристав обвинен в халатности после гибели экс-сотрудника ФСИН в суде

Обвинение в халатности предъявили следователи судебному приставу, досматривавшему посетителей на входе в Чертановский суд Москвы, где покончил с собой бывший начальник транспортного управления ФСИН Виктор Свиридов.
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В 2019-м с банковских карт россиян похитили более 6 млрд рублей

У россиян похитили более 6 млрд рублей с банковских карт. Такая сумма скопилась за прошлый год.
Невские Новости 19 февраля в 10:35
Происшествия

Отец опроверг просьбы Шамсутдинова к сослуживцам избивать его

РБК вчера в 11:44
Политика

В Иране сегодня состоятся парламентские выборы

Парламентские выборы в Иране фактически подконтрольны верховному лидеру страны аятолле Али Хаменеи, отмечают эксперты, опрошенные РБК.
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Политика

Эксперты перечислили страхи россиян в случае ухода Путина

Сильные страхи Центр политической конъюнктуры во главе с Алексеем Чеснаковым подготовил доклад "Уйти нельзя остаться" о рисках и страхах россиян в связи с возможным уходом Владимира Путина с поста президента (есть в распоряжении РБК).
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Учёные прогнозируют эпидемию коронавируса в России

Лукашев отметил, что коронавирус не исчезнет сам собой, поэтому стоит ждать масштабную эпидемию.
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Армия и оружие

Зеленский заявил, что обострение в Донбассе не изменит курс Киева

Обострение ситуации в Донбассе не изменит курс Киева по урегулированию в регионе, заявил президент Украины Владимир Зеленский по итогам заседания СНБО.
RT на русском 18 февраля в 06:17
Армия и оружие

В сети появилось видео инцидента с бронемашинами России и США в Сирии

Центральное командование США (CENTCOM) пока не комментирует видеозапись, на которой, предположительно, запечатлён дорожный инцидент между военными машинами России и США в Сирии.
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А1 посчитала участие в «деле Батуриной» инвестиционной возможностью

Инвестиционная компания А1 (входит в консорциум «Альфа групп» Михаила Фридмана) посчитала участие в споре между Виктором Батуриным и его сестрой, вдовой бывшего мэра Москвы Юрия Лужкова Еленой Батуриной инвестиционной возможностью.
Ведомости вчера в 23:04
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Автобусы с эвакуированными из Китая украинцами закидали камнями

РИА Новости вчера в 15:02
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На концерте группы Пикник в Тамбове зрителей осыпали лепестками роз

Московский Комсомолец Тамбов вчера в 12:01
Происшествия

24 человека задержаны в ходе столкновений в украинском поселке Новые Санжары из-за приезда эвакуированных из Китая

Власти решили отправить их на карантин в поселок Новые Санжары Полтавской области. Местные жители стали протестовать.
Эхо Москвы 00:30
Экономика

На Аляске оценили потери рыбаков от введенного Россией продэмбарго

В августе 2014 года Россия ввела запрет на поставки мясной продукции, овощей и фруктов, морепродуктов, молочных продуктов из стран Евросоюза, Австралии, Канады, Норвегии и США.
Коммерсантъ 19 февраля в 21:47
Политика

В партии Зеленского предложили способ проведения «выборов» в Крыму

Депутат Верховной рады от партии Владимира Зеленского "Слуга народа" Елена Мошенец в интервью телеканалу ATR предложила провести "местные выборы" в Крыму на границе с полуостровом.
РИА Новости вчера в 21:32
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