Экономика
Москва 24Реальная зарплата в РФ в 2019 году выросла на 2,9% – Росстат
Реальная начисленная заработная плата в России в 2019 году увеличилась на 2,9% по сравнению с предыдущим годом, сообщает ТАСС со ссылкой на данные Росстата. Для сравнения: в 2018 году реальная зарплата выросла на 8,5% по отношению к 2017-му.
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Кино
Трамп раскритиковал вручение «Оскара» фильму «Паразиты»
Президент США Дональд Трамп остался недоволен решением Американской киноакадемии наградить в качестве лучшего фильма года южнокорейскую картину Пон Чжун Хо «Паразиты».
Политика
Эксперты рассказали о страхах россиян в связи с уходом Путина
Сильные страхи Центр политической конъюнктуры во главе с Алексеем Чеснаковым подготовил доклад "Уйти нельзя остаться" о рисках и страхах россиян в связи с возможным уходом Владимира Путина с поста президента (есть в распоряжении РБК).
Авто
Станет ли палладий новым золотом
Станет ли палладий новым золотом Палладий за последние три года подорожал почти в четыре раза, превратившись из побочного продукта в ходе добычи платины в основной источник выручки крупнейших компаний отрасли, в том числе ГМК «Норильский никель».
Общество
В России меняются правила получения пенсий на банковские карты
Пенсионный фонд России меняет правила выплаты пенсий на банковские карты. Изменения произойдут с первого июля.
Футбол
Александр Самедов — о том, кто помог ему попасть на игры «Спартака»
Экс-полузащитник сборной России, «Спартака», «Локомотива», «Динамо» и «Москвы» Александр Самедов в интервью «СЭ» рассказал, сколько раз и благодаря кому побывал на матчах красно-белых.
Шоу-бизнес
Юрий Антонов отказался обсуждать единственного сына
В свой юбилей – 19 февраля – певец Юрий Антонов побывал на программе Бориса Корчевникова.
Политика
Посольство России оценило сообщение МИД Канады о кибератаках в Грузии
Посольство России в Оттаве назвало русофобской ложью сообщение МИД Канады о якобы причастности Москвы к кибератакам на Грузию.
Экономика
Счетная палата России раскритиковала пенсионную реформу
За счет повышения возраста выхода на пенсию в 2019 году общее количество пенсионеров сократилось на 401 тысячу человек, отмечается в отчете Счетной палаты.
Общество
Жительница Челябинска отправила Путину свою надбавку к пенсии
Жительница Челябинска Елена Карпеня отправила президенту РФ Владимиру Путину свою прибавку к пенсии, полученную за январь текущего года.
Армия и оружие
Самолеты ВКС России в Сирии атаковали турецкую бронетехнику
Российский Центр по примирению враждующих сторон в Сирии подтвердил информацию о том, что самолеты Су-24 авиагруппы ВКС РФ нанесли удары по наступающим формированиям террористов.
Спорт
Большунов выиграл масс-старт на этапе «Ски Тура»
Российский лыжник Александр Большунов одержал победу в гонке с общим стартом на 34 км свободным стилем на этапе «Ски Тура» в норвежском Мерокере.
Здоровье
Число погибших от коронавируса в Китае выросло до 2236 человек
"Государственный комитет по вопросам здравоохранения получил от 31 провинции (районов, городов центрального подчинения) информацию о 75 465 подтвержденных случаях заражения новым типом коронавируса, в том числе в настоящий момент болеют 54 965 человек (11 633 человека находятся в тяжелом состоянии), 18 264 человека выписаны из больниц и 2 236 скончались", - говорится в сообщении госкомитета.
Киберспорт
Издатель Metro Exodus доволен результатами продаж игры в Steam
Игроки требовали добавления Metro: Exodus в Steam, но у нас были определенные нестыковки с Valve.
Шоу-бизнес
Бывший муж Лолиты заявил, что она ранее принимала наркотики
Ранее адвокат Сергей Жорин заявил, что Дмитрий Иванов давал Лолите Милявской «опасные БАДы», которые плохо сказались на ее здоровье.
Общество
Власти объяснили закрытие производства холодильников «Саратов»
Саратовское электроагрегатное производственное объединение — Завод электроагрегатного машиностроения (СЭПО-ЗЭМ), выпускающее холодильники "Саратов", решило закрыть это производство, сообщил РИА Новости пресс-секретарь областного Минпромэнерго Владимир Комаров.
Политика
NYT узнала о докладе разведки США о помощи РФ в переизбрании Трампа
Официальные представители американской разведки на прошлой неделе предупредили законодателей в Конгрессе США о том, что Россия уже начала вмешательство в президентские выборы 2020 года, чтобы помочь переизбраться на второй срок действующему президенту Дональду Трампу, сообщает The New York Times со ссылкой на пять осведомленных источников.
Армия и оружие
Украинские военные покинули опорный пункт в Донбассе
Политика
Захарова прокомментировала протесты на Украине из-за эвакуации из КНР
Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала ситуацию с протестами в Полтавской области из-за эвакуации из Китая граждан Украины.
Политика
Путин пошутил о технических неполадках во время заседания коллегии ФСБ
Глава российского государства Владимир Путин прервал речь на коллегии Федеральной службы безопасности из-за технических неполадок с микрофоном, пишет РБК.
Футбол
Лодыгин стал вратарем тульского «Арсенала»
Сообщается, что контракт подписан на шесть месяцев. ☄🤟🏻👍🏻Юрий Лодыгин — вратарь «Арсенала» Контракт с 29-летним футболистом подписан до окончания текущего сезона.
Происшествия
Суд в Забайкалье отказал замминистру ЖКХ Кузнецову в переводе под домашний арест
Суд 21 февраля рассмотрел апелляционную жалобу стороны защиты в интересах Кузнецова на постановление суда первой инстанции, который избрал меру пресечения в виде содержания под стражей сроком до 10 апреля.
Политика
Лидеры стран ЕС призвали прекратить военные действия в Идлибе
Лидеры стран-членов Евросоюза призвали стороны конфликта в сирийской провинции Идлиб немедленно прекратить военные действия.
Общество
Депутат объяснила свои слова об отсутствии нищих пенсионеров в РФ
Депутат Государственной думы России Светлана Бессараб в четверг, 20 февраля, объяснила своё заявление о том, что в стране нет нищих пенсионеров.
Здоровье
В Китае решили лечить коронавирус аналогом советского Арбидола
Комиссия здравоохранения Китая включила препарат "Абидол" в список рекомендованных для лечения коронавируса, сообщает "Новая газета".
Музыка
Лоза оценил идею Крутого отправить на «Евровидение» белорусского певца
Певец и композитор Юрий Лоза оценил идею композитора и продюсера Игоря Крутого отправить на конкурс "Евровидение" от России белорусского исполнителя Тимофея Морозова, выступающего под псевдонимом Тима Белорусских.
Экономика
Депутаты хотят обязать микробизнес принимать оплату через СБП
Депутаты хотят обязать микробизнес принимать оплату через СБП Закон, снижающий вдвое порог годовой выручки торговых предприятий, при которой надо принимать безналичные платежи, принят в первом чтении.
Общество
Путин ответил на вопрос пенсионерки о жизни на 10 800 рублей в месяц
Общество