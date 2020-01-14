Экономика

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Минэкономразвития спрогнозировало рост реальной заработной платы россиян в 2020 году. Об этом заявил министр труда и социальной защиты РФ Максим Топилин. По данным ведомства, рост составит 2,3%.
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Максим Топилин рассказал, как в этом году вырастут зарплаты

Реальная заработная плата увеличится в этом году на 2,3%, а реальные располагаемые денежные доходы населения - на 1,5%. Об этом в интервью "Российской газете" рассказал министр труда и социальной защиты России Максим Топилин, сославшись на прогноз Минэкономразвития.
Российская газета13 января в 19:00

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Зарплаты в 2020-м вырастут, но работать придется больше

Комсомольская правда14 января в 17:04

Главное - за кадром

Российская газета14 января в 09:50

Минтруд: рост зарплат по итогам 2020 года составит 2,3%

Газета.Ru14 января в 08:36

Топилин рассказал об изменении зарплат в этом году

РИА Новости14 января в 02:06

Стало известно, как вырастут реальные зарплаты россиян в 2020 году

Телеканал 360°14 января в 00:55

Рост реальной зарплаты в 2020 году составит 2,3%

Life.ru13 января в 22:07

Реальная зарплата в России увеличится в 2020 году на 2,3%

ТАСС13 января в 21:32
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Автоматически обработаны 7044 источника, обновлено в 08:09, Ашберн
Общество

Путин предложил ввести выплаты на детей в возрасте с 3 до 7 лет

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РБК вчера в 05:04
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Мишустин представит новый состав правительства в ближайшие дни

Кандидат на пост премьер-министра России Михаил Мишустин заявил, что представит состав нового правительства в ближайшие дни.
Комсомольская правда 07:51
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В Коми за взятку задержали министра МВД

В Республике Коми задержали министра внутренних дел региона, которого подозревают в получении взятки.
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Водонаева резко высказалась о маткапитале

Телеведущая и модель Алена Водонаева на своей странице в Instagram жестко прокомментировала меры, направленные на решение демографических проблем в стране.
РИА Новости 05:39
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Путин объяснил необходимость поправок в Конституцию

Президент Владимир Путин рассказал на встрече с членами рабочей группы по разработке предложений по внесению изменений в Конституцию о смысле предложенных им поправок.
РИА Новости 06:46
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Опубликовано видео с места стрельбы в здании суда в Новокузнецке

Опубликованы кадры с места стрельбы в здании суда в Новокузнецке, в результате которой один человек погиб, ещё один пострадал.
RT на русском 00:34
Энергетика

Запрос от Белоруссии на поставку нефти поступил в Казахстан

Глава Минэнерго Казахстана Нурлан Ногаев заявил, что республика получила запрос "Белнефтехима" на поставки нефти.
Газета.Ru вчера в 04:09
Политика

В Госдепе США прокомментировали отставку правительства России

Официальный представитель госдепартамента США Морган Ортагус, комментируя в эфире телеканала RTVI отставку российского правительств, упомянула тему улучшения отношений между двумя странами.
РИА Новости 02:18
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Потапова встретится с Сереной Уильямс в первом круге Australian Open

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Intel надолго угодила в «ловушку крупных кристаллов»

Причины дефицита обсуждались не раз, и появление процессоров со всё более крупными кристаллами является одной из них.
3DNews 06:13
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Лавров прокомментировал возможную должность в новом правительстве

Нынешний кабмин исполняет свои обязанности до формирования нового.
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Политика

Зеленский подписал указ о призыве в армию лиц, достигших 18 лет

"Призвать на срочную военную службу пригодных по состоянию здоровья к военной службе граждан Украины мужского пола, которым ко дню отправления в военные части исполнилось 18 лет, и старших лиц, которые не достигли 27-летнего возраста и не имеют права на освобождение или отсрочку от призыва на срочную военную службу", - говорится в указе.
РИА Новости 07:26
Политика

Зеленский отозвал законопроект о децентрализации

Президент Украины Владимир Зеленский отозвал законопроект №2598, поданный им на рассмотрение Верховной рады, сообщила 16 января пресс-служба офиса президента Украины.
REGNUM 06:09
Политика

Мишустин отреагировал на идею налога на богатых

Кандидат на пост премьер-министра России Михаил Мишустин отреагировал на идею введения в стране так называемого налога на богатых.
Lenta.ru 05:20
Политика

Порошенко увидел в послании Путина угрозу Украине

Послание президента России Владимира Путина Федеральному собранию и проект поправок в Конституцию несут прямую угрозу и риски Украине.
Lenta.ru 06:35
Политика

Меркель заявила об ослаблении внимания США к Европе

Канцлер ФРГ отметила, что Европа, а в особенности Германия, должна брать на себя больше ответственности, наращивать свой оборонный потенциал и расходы на содержание армии, тратя на это больше 2% ВВП, предусмотренных обязательствами союзников по НАТО.
Экономика сегодня вчера в 19:35
Общество

Греф рассказал о страхе россиян перед реформами

Россияне привыкли испытывать страх перед реформами, которые могут быть проведены в любое время, заявил глава Сбербанка Герман Греф в ходе панельной дискуссии «Доверие как фактор и инструмент экономического развития» в рамках Гайдаровского форума в РАНХиГС, передает корреспондент «Ленты.ру».
Lenta.ru 07:56
Происшествия

Умер один из моряков, задержанных в Кабо-Верде

Умер один из моряков, задержанных у берегов островного государства Кабо-Верде на судне Eser и обвиненных в контрабанде наркотиков.
Комсомольская правда 07:22
Политика

В ЕП обвинили Россию в «искажении» истории Второй мировой войны

Депутат Европарламента от Европейской народной партии (ЕНП) Манфред Вебер обвинил российские власти в попытках переписать историю.
RT на русском 01:18
Политика

Что предложил Мишустин: персональная ответственность и справедливость

"Хочу вас заверить, что все члены правительства будут нести персональную ответственность за достижение национальных целей развития", — добавил он.
РИА Новости 07:12
Экономика

Минсельхоз подтвердил возможность введения квоты на экспорт зерна

Минсельхоз подтвердил возможность введения квоты на экспорт зерна в размере 20 млн т, сообщил советник министра сельского хозяйства Юрий Косован.
Ведомости 14 января в 09:33
Музыка

Михаил Мишустин оказался автором музыки для песен Григория Лепса

Кандидат на пост премьер-министра России Михаил Мишустин – автор музыки нескольких песен популярного исполнителя Григория Лепса, рассказали «Ведомостями» двое его хороших знакомых.
Ведомости 06:15
Гаджеты

Характеристики камер смартфона Huawei P40 Pro раскрыты

Известно, что пользователи с нетерпением ждут выхода новинки Huawei P40 Pro. Его анонс ожидается в марте этого года в Париже.
Goroday.ru вчера в 09:23
Финансы

Эксперт спрогнозировал сильное падение курса рубля к доллару в России

В обозримом будущем курс рубля может опуститься до 200 рублей за доллар.
Известия 05:57
Происшествия

Михалков отреагировал на информацию о падении модели Пунтус из окна

Lenta.ru вчера в 13:54
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«Авангард» продлил победную серию в КХЛ, обыграв «Адмирал»

Омский «Авангард» одержал победу над владивостокским «Адмиралом» в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).
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Умер легендарный контрразведчик Иван Устинов

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Армия и оружие

Украина решила послать своих военных в Ирак на помощь НАТО

В ходе своей встречи с заместителем генсека НАТО по вопросам операций Джоном Манзою Кулеба отметил, что планируется отправка 20 украинских военных в поддержку миссии альянса в Ираке после восстановления ее работы.
Евразия Daily вчера в 00:05
Политика

Путин предложил запретить иностранное гражданство для чиновников

Президент РФ Владимир Путин во время ежегодного послания Федеральному собранию выступил за запрет для высокопоставленных чиновников и госслужащих иметь иностранное гражданство.
News.ru вчера в 06:25
Кино

Объявлен актерский состав сериала «Властелин колец»

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