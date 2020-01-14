Экономика

ТАССТАССРеальная зарплата в России увеличится в 2020 году на 2,3%

Рост реальной заработной платы в 2020 году составит 2,3%, в то время как реальные располагаемые денежные доходы населения увеличатся на 1,5%. Об этом сообщил министр труда и социальной защиты Максим Топилин в интервью "Российской газете".
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Максим Топилин рассказал, насколько в этом году вырастут зарплаты

Реальная заработная плата увеличится в этом году на 2,3%, а реальные располагаемые денежные доходы населения - на 1,5%. Об этом в интервью "Российской газете" рассказал министр труда и социальной защиты России Максим Топилин.
Российская газетавчера в 19:00

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Глава Минтруда рассказал, насколько вырастут зарплаты в 2020 году

Вечерняя Москвавчера в 22:55

Чьи зарплаты вырастут в 2020 году: Топилин перечислил, у кого и на сколько

Царьградвчера в 23:14

Министр Топилин раскрыл, как в 2020 году вырастут реальные зарплаты

URA.Ruвчера в 22:36

Рост реальной зарплаты в 2020 году составит 2,3%

Life.ruвчера в 22:07

Реальные зарплаты россиян вырастут на 2,3% в 2020 году

Комсомольская правдавчера в 23:24

Реальная зарплата в России увеличится в 2020 году на 2,3%

ТАССвчера в 21:32

Максим Топилин рассказал, насколько в этом году вырастут зарплаты

Российская газетавчера в 19:00
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Автоматически обработано 7030 источников, обновлено вчера в 23:51, Ашберн
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Газета.Ru вчера в 18:16
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В Госдуме рассказали о подготовке СБУ теракта на Крымском мосту

Служба безопасности Украины (СБУ) готовила теракт на Крымском мосту, преступление планировалось реализовать за неделю до поездки президента России Владимира Путина на рельсовом автобусе из Керчи в Тамань, сообщил депутат Госдумы Константин Затулин в эфире телеканала «Россия-24».
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Британская королева Елизавета II поддержала решение принца Гарри и его супруги Меган Маркл отказаться от королевских привилегий.
RT на русском вчера в 13:14
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При ДТП на мосту в Кемерове пострадали четыре человека

В результате столкновения семи автомобилей на мосту в Кемерове пострадали четыре человека, сообщил начальник отдела пропаганды управления ГИБДД ГУ МВД по Кемеровской области Андрей Ляльков.
RT на русском вчера в 23:18
Происшествия

В Новосибирске у многоэтажки обнаружили тела двух школьниц

В Новосибирске полиция начала проверку по факту обнаружения двух погибших школьниц у семнадцатиэтажного дома по улице Добролюбова.
Российская газета вчера в 05:22
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В США суд отклонил повторный иск ФАН против Facebook

"Тринадцатого января 2020 года суд удовлетворил иск Facebook об отклонении иска с запретом на повторную его подачу", - говорится в решении суда.
РИА Новости вчера в 22:27
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Социологи узнали об ожиданиях россиян от 2020 года

Большинство россиян ожидают от 2020 года коррупционных скандалов, отставок в правительстве и массовых протестов.
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Microsoft прекратила поддержку Windows 7

Компания Microsoft прекратила поддержку операционной системы Windows 7. Об этом сообщается на сайте компании.
Lenta.ru вчера в 18:10
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В Красноярском крае экстренно сел вертолет Ми-26

Тяжелый транспортный вертолет Ми-26 совершил экстренную посадку в Красноярском крае из-за проблем с подшипником, сообщил РИА Новости представитель экстренных служб региона.
РИА Новости вчера в 11:22
Происшествия

В СК рассказали о коррупционном происхождении миллиардов Захарченко

Речь идет о различной валюте на сумму почти 9 миллиардов рублей. Напомним, Захарченко был осужден в июне 2019 года.
Российская газета 12 января в 23:41
Политика

Хафтар покинул Москву без подписания соглашения

Главнокомандующий Ливийской национальной армией (ЛНА) фельдмаршал Халифа Хафтар покинул Москву, не подписав соглашение о перемирии с Правительством национального согласия (ПНС) Файеза Сарраджа, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на информированный ливийский источник.
Коммерсантъ вчера в 18:53
Шоу-бизнес

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Корнева сказала, что ссор с Иланой Юрьевой из-за мужчин у нее не бывает, так как она замужем, и все ребята тоже женаты, поэтому все женщины в «Уральских пельменях» являются для парней бесполыми существами, так сказать, отметила она.
RuNews24.ru вчера в 04:35
Политика

Отказ Польши пригласить Путина в Освенцим связали с местью

Политолог Александр Рар связал с местью отказ польских властей пригласить президента России Владимира Путина на празднование 75-летней годовщины освобождения Освенцима.
Lenta.ru вчера в 21:24
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Согласно оценкам Счетной палаты, общий объем финансовых нарушений, которые ежегодно выявляют аудиторы, составляет сотни миллиардов рублей, из них по уголовным делам — около 2-3 млрд руб. в год.
РБК вчера в 21:26
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СК задержал подозреваемого в убийстве и сожжении двух барнаульцев

Житель села Бобровка Алтайского края задержан по подозрению в убийстве.
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«Вашингтон» обыграл «Каролину» благодаря дублю Овечкина

Газета.Ru вчера в 21:42
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Правительство не включило закон о новых пенсиях в план на год

Правительство не стало включать проект новой системы накопительных пенсий (гарантированный пенсионный план – ГПП) в план законопроектной деятельности на 2020 год.
РИА Новости вчера в 19:55
Политика

Экс-депутат Рады учинил перепалку в прямом эфире из-за слов о Москве

Бывший депутат Верховной рады Александр Ковтуненко устроил перепалку в прямом эфире шоу "60 минут" на телеканале "России 1" в понедельник, комментируя идею другого украинского экс-парламентария Рефата Чубарова отпраздновать "450-летие сожжения Москвы".
РИА Новости вчера в 17:11
Общество

Экономист определил самый несчастный возраст россиян

Самым несчастливым возрастом для жителей России и других развивающихся стран является 48,2 года.
Известия вчера в 15:45
Здоровье

В Минздрав Хакасии зайдут аудиторы

Министерство здравоохранения Хакасии ожидает проверка эффективности использования оборудования, приобретенного для оснащения медицинских организаций республики в 2018-2020 годах.
ИА Хакасия 12 января в 23:33
Политика

В «Единой России» не поддержали идею обложить налогом домохозяек

Ранее Вострецов в разговоре с "Росбалтом" заявил, что домохозяйки должны платить налоги как самозанятые.
РИА Новости вчера в 14:24
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Утром в ДТП на омской Ленинградской площади погиб человек

«В результате ДТП водитель «ВАЗа» (личность устанавливается) от полученных травм скончался в карете скорой медицинской помощи», — сообщили в Госавтоинспекции Омской области.
БК55 вчера в 22:56
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В своем отчете Минфин США заявил, что Китай взял на себя «обязательные для исполнения обязательства воздержаться от конкурентной девальвации» и согласился опубликовать соответствующие данные об обменных курсах и внешних расчетах в рамках предварительной торговой сделки.
РБК вчера в 18:04
Политика

«Нафтогаз» объяснил отсутствие поставок российского газа на Украину

Никаких контрактов и переговоров по покупке Украиной газа у России напрямую нет, заявил исполнительный директор компании «Нафтогаз» Юрий Витренко, передает «Радио Свобода».
РБК вчера в 01:50
Кино

В Лос-Анджелесе объявили номинантов на «Оскар»

РБК вчера в 08:53
Политика

Миллер: Россия сможет достроить «Северный поток — 2» своими силами

RT на русском 12 января в 06:39
Технологии

Мошенники от имени Adidas атаковали пользователей WhatsApp

Доверчивые пользователи попадали на поддельный сайт Adidas, где им предлагалось пройти небольшой опрос и переслать это сообщение 20 контактам из своей телефонной книги.
ToDay News Ufa вчера в 07:49
Наука

В РАН сообщили об отзыве 869 статей из научных журналов

Летом прошлого года по итогам масштабной проверки комиссия рекомендовала отозвать 2528 статей из 541 научного издания.
Naked Science вчера в 03:47
Шоу-бизнес

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Вести Подмосковья вчера в 12:08
Общество

Медведев отменил часть устаревших правительственных актов

Премьер-министр Дмитрий Медведев подписал постановление об отмене с 2020 г. 1259 устаревших правительственных актов РСФСР, говорится на сайте правительства.
Ведомости вчера в 07:37
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