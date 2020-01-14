Реальная заработная плата увеличится в этом году на 2,3%, а реальные располагаемые денежные доходы населения - на 1,5%. Об этом в интервью "Российской газете" рассказал министр труда и социальной защиты России Максим Топилин.

с чего всё началось

Рост реальной заработной платы в 2020 году составит 2,3%, в то время как реальные располагаемые денежные доходы населения увеличатся на 1,5%. Об этом сообщил министр труда и социальной защиты Максим Топилин в интервью "Российской газете".

Реальная зарплата в России увеличится в 2020 году на 2,3%

Политика В Госдуме рассказали о подготовке СБУ теракта на Крымском мосту Служба безопасности Украины (СБУ) готовила теракт на Крымском мосту, преступление планировалось реализовать за неделю до поездки президента России Владимира Путина на рельсовом автобусе из Керчи в Тамань, сообщил депутат Госдумы Константин Затулин в эфире телеканала «Россия-24».

Общество Елизавета II поддержала решение принца Гарри сложить полномочия Британская королева Елизавета II поддержала решение принца Гарри и его супруги Меган Маркл отказаться от королевских привилегий.

Происшествия При ДТП на мосту в Кемерове пострадали четыре человека В результате столкновения семи автомобилей на мосту в Кемерове пострадали четыре человека, сообщил начальник отдела пропаганды управления ГИБДД ГУ МВД по Кемеровской области Андрей Ляльков.

Происшествия В Новосибирске у многоэтажки обнаружили тела двух школьниц В Новосибирске полиция начала проверку по факту обнаружения двух погибших школьниц у семнадцатиэтажного дома по улице Добролюбова.

Политика В США суд отклонил повторный иск ФАН против Facebook "Тринадцатого января 2020 года суд удовлетворил иск Facebook об отклонении иска с запретом на повторную его подачу", - говорится в решении суда.

Технологии Microsoft прекратила поддержку Windows 7 Компания Microsoft прекратила поддержку операционной системы Windows 7. Об этом сообщается на сайте компании.

Происшествия В Красноярском крае экстренно сел вертолет Ми-26 Тяжелый транспортный вертолет Ми-26 совершил экстренную посадку в Красноярском крае из-за проблем с подшипником, сообщил РИА Новости представитель экстренных служб региона.

Происшествия В СК рассказали о коррупционном происхождении миллиардов Захарченко Речь идет о различной валюте на сумму почти 9 миллиардов рублей. Напомним, Захарченко был осужден в июне 2019 года.

Политика Хафтар покинул Москву без подписания соглашения Главнокомандующий Ливийской национальной армией (ЛНА) фельдмаршал Халифа Хафтар покинул Москву, не подписав соглашение о перемирии с Правительством национального согласия (ПНС) Файеза Сарраджа, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на информированный ливийский источник.

Шоу-бизнес Ксения Корнева рассказала о переменах в «Уральских пельменях» Корнева сказала, что ссор с Иланой Юрьевой из-за мужчин у нее не бывает, так как она замужем, и все ребята тоже женаты, поэтому все женщины в «Уральских пельменях» являются для парней бесполыми существами, так сказать, отметила она.

Политика Отказ Польши пригласить Путина в Освенцим связали с местью Политолог Александр Рар связал с местью отказ польских властей пригласить президента России Владимира Путина на празднование 75-летней годовщины освобождения Освенцима.

Экономика Кудрин назвал объемы воровства из федерального бюджета Согласно оценкам Счетной палаты, общий объем финансовых нарушений, которые ежегодно выявляют аудиторы, составляет сотни миллиардов рублей, из них по уголовным делам — около 2-3 млрд руб. в год.

Здоровье В Минздрав Хакасии зайдут аудиторы Министерство здравоохранения Хакасии ожидает проверка эффективности использования оборудования, приобретенного для оснащения медицинских организаций республики в 2018-2020 годах.

Общество США перестали считать Китай валютным манипулятором В своем отчете Минфин США заявил, что Китай взял на себя «обязательные для исполнения обязательства воздержаться от конкурентной девальвации» и согласился опубликовать соответствующие данные об обменных курсах и внешних расчетах в рамках предварительной торговой сделки.

Политика «Нафтогаз» объяснил отсутствие поставок российского газа на Украину Никаких контрактов и переговоров по покупке Украиной газа у России напрямую нет, заявил исполнительный директор компании «Нафтогаз» Юрий Витренко, передает «Радио Свобода».

Технологии Мошенники от имени Adidas атаковали пользователей WhatsApp Доверчивые пользователи попадали на поддельный сайт Adidas, где им предлагалось пройти небольшой опрос и переслать это сообщение 20 контактам из своей телефонной книги.