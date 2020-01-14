Экономика
ТАССРеальная зарплата в России увеличится в 2020 году на 2,3%
Рост реальной заработной платы в 2020 году составит 2,3%, в то время как реальные располагаемые денежные доходы населения увеличатся на 1,5%. Об этом сообщил министр труда и социальной защиты Максим Топилин в интервью "Российской газете".
Читать в источнике
Оценить371
с чего всё началось
Реальная заработная плата увеличится в этом году на 2,3%, а реальные располагаемые денежные доходы населения - на 1,5%. Об этом в интервью "Российской газете" рассказал министр труда и социальной защиты России Максим Топилин, сославшись на прогноз Минэкономразвития.Российская газетавчера в 19:00
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработаны 7032 источника, обновлено в 07:29, Ашберн
Экономика
Мэрия столицы получила контрольный пакет акций «Мосметростроя»
В июле прошлого года газета "Коммерсантъ" писала, что власти столицы изучают возможность покупки всего пакета акций компании-подрядчика по строительству метро.
Политика
Хафтар покинул Москву без подписания соглашения о перемирии в Ливии
Руководитель Ливийской национальной армии (ЛНА) маршал Халифа Хафтар покинул Москву, не подписав соглашение о режиме прекращения огня с правительством национального согласия (ПНС) Ливии во главе с Фаизом Сараджем.
Общество
Каждый третий россиянин заявил об усталости от январских каникул
В настоящее время каждый третий жителей страны (33%) признается, что устал отдыхать в январе.
Общество
Елизавета II поддержала решение принца Гарри сложить полномочия
Британская королева Елизавета II поддержала решение принца Гарри и его супруги Меган Маркл отказаться от королевских привилегий.
Космос
Ученые приблизились к решению задачи трех тел
Первая формулировка задачи трех тел впервые была опубликована Исааком Ньютоном в фундаментальной работе «Математические начала натуральной философии».
Политика
В партии Порошенко заподозрили Зеленского в тайных переговорах с РФ
Президент Украины Владимир Зеленский недостойно себя вел во время кризисной ситуации вокруг крушения украинского лайнера в Иране, утверждает сопредседатель фракции "Европейская солидарность" Артур Герасимов.
Политика
МИД Австрии назвал неприемлемыми санкции против «Северного потока-2»
Министр иностранных дел Австрии Александер Шалленберг в интервью Die Press раскритиковал экстерриториальные санкции США против проекта «Северный поток-2».
Происшествия
В Германии прошли обыски у заподозренных в терроризме чеченцев
В нескольких федеральных землях Германии прошли полицейские обыски, направленные против «чеченцев из исламистской среды», сообщила на своей странице в Twitter прокуратура Берлина.
Общество
На Филиппинах объявили режим бедствия из-за извержения вулкана Тааль
Режим бедствия объявлен в понедельник на территории провинции Батангас на Филиппинах после извержения вулкана Тааль, сообщает портал Rappler со ссылкой на местные власти.
Происшествия
Выбросившую ребенка из купе полуголую россиянку сняли с поезда в Крым
Ранее 14 января стало известно, что россиянка без трусов выбросила ребенка из купе ехавшего из Москвы в Симферополь в районе Крымского моста поезда.
Экономика
Более 60% желающих взять кредит получили отказ от банков
По данным НБКИ, самый высокий уровень одобрения у заявок на ипотеку: в 2019 году банки одобрили 65,6% обращений за этим видом кредита.
Шоу-бизнес
Федор Смолов женится на внучке Ельцина, как только ей исполнится 18
В конце прошлого года появились сообщения о том, что нападающий "Локомотива" и сборной России по футболу Федор Смолов встречается с 17-летней внучкой первого президента России Бориса Ельцина Марией Юмашевой.
Армия и оружие
Военные из США назвали «чудом» спасение после ракетного удара Ирана
Происшествия
Под Ульяновском попал в ДТП музыкант группы Animal ДжаZ
Спорт
Мужская сборная России по гандболу пропустит третью Олимпиаду подряд
Право сыграть на Олимпиаде в Пекине получает победитель чемпионата континента, а еще две сборные, лучшие из тех, кто ранее не квалифицировался на Игры, получат возможность выступить в квалификационных соревнованиях.
Авто
АЕБ: в 2020 году российский авторынок продолжит падение
Продажи новых легковых и легких коммерческих машин на российском авторынке в 2020 году снизятся на 2,1%. Такой прогноз озвучила Ассоциация европейского бизнеса (АЕБ).
Происшествия
Три поезда столкнулись в метро Неаполя
Хоккей
Брэд Маршан не попал по шайбе во время исполнения буллита
Форвард разогнался, попытался перехитрить вратаря, но проехал мимо шайбы. Это была решающая попытка, которая подарила «лётчикам» победу.
Политика
Президент Эстонии заявила о несбывшейся надежде на Россию при Ельцине
После распада СССР многие эстонцы надеялись, что Россия станет свободным и демократическим государством, однако эти надежды не сбылись.
Армия и оружие
ВМС США посоветовали опасаться подлодок «Ясень-М»
Армия и оружие
Саудовских военных вышлют из США после стрельбы на базе ВМС во Флориде
Инцидент произошел 6 декабря 2019 года на территории авиабазы ВМС США Пенсакола во Флориде.
Политика
Глава МАУ обвинил власти Ирана в катастрофе Boeing
Президент авиакомпании «Международные авиалинии Украины» Евгений Дыхне возложил вину на власти Ирана за крушение Boeing 737 в районе аэропорта Тегерана.
Происшествия
Опубликована записка экс-полковника Захарченко возможным покровителям
Издание NEWS.ru опубликовало записку, которую, возможно, передал на волю бывший полковник ГУЭБиПК МВД Дмитрий Захарченко, осужденный за получение взяток.
Общество
Более 170 клиентов Почты России стали миллионерами в 2019 году
Согласно статистике государственных лотерей, в 2019 году посетители отделений Почты России приобрели более 83 миллиона лотерейных билетов, что на 22% больше, чем за аналогичный период прошлого года.
Армия и оружие
В Бундестаге усомнились в законности ликвидации США генерала Сулеймани
Эксперты германского Бундестага подвергли сомнению законность намеренной ликвидации США командующего силами спецназначения "Аль-Кудс" Корпуса стражей исламской революции (КСИР, элитные части ВС Ирана), генерала Касема Сулеймани.
Энергетика
В Белоруссии высказались о премиях российским нефтяным компаниям
Первый белорусский вице-премьер Дмитрий Крутой заявил, что Минск считает экономически нецелесообразным и бессмысленным платить премии российским нефтяным компаниям в прежних объёмах.