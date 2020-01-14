Экономика
ТАССРеальная зарплата в России увеличится в 2020 году на 2,3%
Рост реальной заработной платы в 2020 году составит 2,3%, в то время как реальные располагаемые денежные доходы населения увеличатся на 1,5%. Об этом сообщил министр труда и социальной защиты Максим Топилин в интервью "Российской газете".
Читать в источнике
Оценить694
с чего всё началось
Реальная заработная плата увеличится в этом году на 2,3%, а реальные располагаемые денежные доходы населения - на 1,5%. Об этом в интервью "Российской газете" рассказал министр труда и социальной защиты России Максим Топилин, сославшись на прогноз Минэкономразвития.Российская газета13 января в 19:00
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработаны 7042 источника, обновлено в 04:50, Ашберн
Политика
Путин начал оглашать послание Федеральному собранию
Президент России Владимир Путин начал оглашение 16-го послания Федеральному собранию.
Происшествия
Модель Ксению Пунтус перевели из реанимации в отделение травматологии
Модель Ксению Пунтус, упавшую с высоты третьего этажа, перевели из отделения реанимации в травматологию, сообщили РИА Новости в Боткинской больнице.
Происшествия
Александр Серов получил ранение в ногу во время потасовки
Народный артист России Александр Серов получил огнестрельное ранение в ногу в потасовке в конце 2019 года.
Армия и оружие
От неосторожного обращения с оружием погиб украинский боевик
Экономика
Российский министр отказался считать Европу независимой
Министр экономического развития России Максим Орешкин отказался считать страны Европы, входящие в еврозону, экономически независимыми, передает корреспондент «Ленты.ру» с сессии Гайдаровского форума «Современная денежная теория: новый взгляд».
Происшествия
В Новой Ладоге пытались похитить 10-летнюю девочку
Седоволосый мужчина в камуфляже тащил ребенка в машину. Полиция Волховского района проверяет странный инцидент в Новой Ладоге.
Хоккей
Две шайбы и передача Малкина принесли «Питтсбургу» победу в матче НХЛ
Российский нападающий «Питтсбург Пингвинз» Евгений Малкин забросил две шайбы и сделал результативную передачу в домашнем матче с «Миннесотой Уайлд».
Армия и оружие
Удар по авиабазе Тифор в провинции Хомс в Сирии нанесли ВВС Израиля
Ракетный удар по авиабазе Тифор (Т-4), расположенной на востоке провинции Хомс в Сирии, был нанесен военно-воздушными силами Израиля.
Общество
Вильфанд рассказал о наступлении аномального тепла в России
Большую часть России в ближайшие пять дней ждет отклонение от климатической нормы на 12 градусов.
Экономика
Средний размер пенсии по старости в Челнах составил 14,4 тыс. рублей
Напомним, что по итогам полугодия средняя пенсия в Челнах составляла 13 749 рублей. На тот момент в автограде было 131 867 пенсионеров.
Шоу-бизнес
Меган Маркл впервые вышла в свет после переезда в Канаду
Меган Маркл впервые вышла в свет после переезда в Канаду Меган Маркл окончательно сбежала в Канаду.
Общество
Оставленную на пять лет в клинике девочку перестали навещать
Родители, которые не забирают дочь из московской клиники «Мать и дитя» уже пять лет, в последнее время не навещали ребенка.
Общество
Многодетные семьи в России получат до миллиона рублей на ипотеку
В России принято решение, что при рождении третьего ребенка государство погасит 450 тысяч рублей ипотеки.
Авто
Bentley представила финальную версию седана Mulsanne
Компания Bentley представила финальную версию седана Mulsanne — исполнение 6.75 Edition.
Политика
Путин потребовал сконцентрироваться на первичном звене здравоохранения
Президент России Владимир Путин потребовал сконцентрировать усилия на усилении первичного звена здравоохранения.
Шоу-бизнес
Боня «похудила» себя на фото, забыв про отражение в зеркале
На последнем фото звезда позирует у зеркала.
Культура
Путин поздравил с юбилеем Максима Дунаевского
Общество
Среди новых граждан Мальты нашлись тезки российских бизнесменов
В список новых обладателей «золотых паспортов» Мальты вошли в том числе россияне.
Политика
Лавров рассказал о постепенном отказе российской экономики от доллара
Москва рассматривает дедолларизацию как ответ на непредсказуемость американской экономической политики, заявил глава российского МИД Сергей Лавров в интервью Times of India.
Энергетика
Казахстан ответил Белоруссии по поводу поставок нефти
Ранее, 14 января, вице-премьер Белоруссии Дмитрий Крутой заявил, что Минск не считает целесообразным переплачивать российским компаниям за нефть и Белоруссия направила предложения по поставкам в несколько других государств.
Общество
Патриарх Кирилл может быть связан с бизнесменом Евгением Пригожиным
Патриарх Кирилл может быть связан с бизнесменом Евгением Пригожиным через Лидию Леонову, проживавшей с главой РПЦ в одной квартире.
Политика
У дома Зеленского в Киеве митингуют украинские аграрии
В Киеве, у дома возле Маринского парка, где находится квартира президента Украины Владимира Зеленского проходит акция протеста.
Общество
Треть россиян устала от новогодних каникул
Чаще мнение о плюсах длительных каникул высказывали люди с хорошим материальным положением — это 63%.
Шоу-бизнес
Анастасия Заворотнюк отметила день рождения дочери в клинике
Актриса Анастасия Заворотнюк из-за состояния здоровья отметила день рождения дочери в клинике.
Общество
В Минфине поддержали создание частных судебных приставов в России
Министерство финансов России поддерживает создание в стране частных судебных приставов и их внедрение, сообщает принадлежащее Григорию Березкину РБК со ссылкой на подготовленную ведомством рекомендацию.
Здоровье
1000 человек привили от кори в Иркутской области с конца декабря
С 25 декабря и по 15 января в Иркутской области от кори привили 1000 человек, сообщили в минздраве региона.
Экономика
Сдающих квартиры обяжут уплатить 200 миллиардов налогов
Собственников сдающегося внаем жилья могут обязать зарегистрироваться на специальной платформе и платить налоги.