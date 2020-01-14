Экономика

ТАССТАССРеальная зарплата в России увеличится в 2020 году на 2,3%

Рост реальной заработной платы в 2020 году составит 2,3%, в то время как реальные располагаемые денежные доходы населения увеличатся на 1,5%. Об этом сообщил министр труда и социальной защиты Максим Топилин в интервью "Российской газете".
Читать в источнике
Комментировать440
с чего всё началось

Максим Топилин рассказал, как в этом году вырастут зарплаты

Реальная заработная плата увеличится в этом году на 2,3%, а реальные располагаемые денежные доходы населения - на 1,5%. Об этом в интервью "Российской газете" рассказал министр труда и социальной защиты России Максим Топилин, сославшись на прогноз Минэкономразвития.
Российская газета13 января в 19:00

Подробнее о событии

Зарплаты в 2020-м вырастут, но работать придется больше

Комсомольская правдавчера в 17:04

Главное - за кадром

Российская газетавчера в 09:50

Реальная зарплата в России увеличится в 2020 году на 2,3%

ТАСС13 января в 21:32

Топилин рассказал об изменении зарплат в этом году

РИА Новостивчера в 02:06

Стало известно, как вырастут реальные зарплаты россиян в 2020 году

Телеканал 360°вчера в 00:55

Рост реальной зарплаты в 2020 году составит 2,3%

Life.ru13 января в 22:07

Минтруд: рост зарплат по итогам 2020 года составит 2,3%

Газета.Ruвчера в 08:36
Показать все источники
Автоматически обработаны 7042 источника, обновлено в 04:50, Ашберн
Политика

Путин начал оглашать послание Федеральному собранию

Президент России Владимир Путин начал оглашение 16-го послания Федеральному собранию.
Коммерсантъ 04:05
Происшествия

Модель Ксению Пунтус перевели из реанимации в отделение травматологии

Модель Ксению Пунтус, упавшую с высоты третьего этажа, перевели из отделения реанимации в травматологию, сообщили РИА Новости в Боткинской больнице.
РИА Новости 03:08
Происшествия

Александр Серов получил ранение в ногу во время потасовки

Народный артист России Александр Серов получил огнестрельное ранение в ногу в потасовке в конце 2019 года.
Известия 03:55
Армия и оружие

От неосторожного обращения с оружием погиб украинский боевик

Новостной фронт вчера в 14:52
Экономика

Российский министр отказался считать Европу независимой

Министр экономического развития России Максим Орешкин отказался считать страны Европы, входящие в еврозону, экономически независимыми, передает корреспондент «Ленты.ру» с сессии Гайдаровского форума «Современная денежная теория: новый взгляд».
Lenta.ru 03:22
Происшествия

В Новой Ладоге пытались похитить 10-летнюю девочку

Седоволосый мужчина в камуфляже тащил ребенка в машину. Полиция Волховского района проверяет странный инцидент в Новой Ладоге.
Konkretno.ru 02:09
Хоккей

Две шайбы и передача Малкина принесли «Питтсбургу» победу в матче НХЛ

Российский нападающий «Питтсбург Пингвинз» Евгений Малкин забросил две шайбы и сделал результативную передачу в домашнем матче с «Миннесотой Уайлд».
РБК 00:37
Армия и оружие

Удар по авиабазе Тифор в провинции Хомс в Сирии нанесли ВВС Израиля

Ракетный удар по авиабазе Тифор (Т-4), расположенной на востоке провинции Хомс в Сирии, был нанесен военно-воздушными силами Израиля.
Вести.Ru вчера в 17:39
Общество

Вильфанд рассказал о наступлении аномального тепла в России

Большую часть России в ближайшие пять дней ждет отклонение от климатической нормы на 12 градусов.
Известия вчера в 23:29
Экономика

Средний размер пенсии по старости в Челнах составил 14,4 тыс. рублей

Напомним, что по итогам полугодия средняя пенсия в Челнах составляла 13 749 рублей. На тот момент в автограде было 131 867 пенсионеров.
Chelny-biz.ru 02:47
Шоу-бизнес

Меган Маркл впервые вышла в свет после переезда в Канаду

Меган Маркл впервые вышла в свет после переезда в Канаду Меган Маркл окончательно сбежала в Канаду.
Экспресс газета 03:04
Общество

Оставленную на пять лет в клинике девочку перестали навещать

Родители, которые не забирают дочь из московской клиники «Мать и дитя» уже пять лет, в последнее время не навещали ребенка.
Lenta.ru вчера в 14:39
Общество

Многодетные семьи в России получат до миллиона рублей на ипотеку

В России принято решение, что при рождении третьего ребенка государство погасит 450 тысяч рублей ипотеки.
Lenta.ru 04:38
Происшествия

В СК рассказали о жительнице Воронежа, выбросившей дочь из купе поезда

РИА Новости 03:40
Авто

Bentley представила финальную версию седана Mulsanne

Компания Bentley представила финальную версию седана Mulsanne — исполнение 6.75 Edition.
Коммерсантъ 02:03
Политика

Путин потребовал сконцентрироваться на первичном звене здравоохранения

Президент России Владимир Путин потребовал сконцентрировать усилия на усилении первичного звена здравоохранения.
РЕН ТВ 04:43
Шоу-бизнес

Боня «похудила» себя на фото, забыв про отражение в зеркале

На последнем фото звезда позирует у зеркала.
Wday.ru вчера в 22:56
Культура

Путин поздравил с юбилеем Максима Дунаевского

ТК Звезда 02:27
Общество

Среди новых граждан Мальты нашлись тезки российских бизнесменов

В список новых обладателей «золотых паспортов» Мальты вошли в том числе россияне.
Известия 02:18
Происшествия

В Саратовской области автобус с росгвардейцами попал в ДТП

РБК 03:40
Политика

Лавров рассказал о постепенном отказе российской экономики от доллара

Москва рассматривает дедолларизацию как ответ на непредсказуемость американской экономической политики, заявил глава российского МИД Сергей Лавров в интервью Times of India.
РИА Новости вчера в 17:47
Энергетика

Казахстан ответил Белоруссии по поводу поставок нефти

Ранее, 14 января, вице-премьер Белоруссии Дмитрий Крутой заявил, что Минск не считает целесообразным переплачивать российским компаниям за нефть и Белоруссия направила предложения по поставкам в несколько других государств.
BFM.ru 04:05
Общество

Патриарх Кирилл может быть связан с бизнесменом Евгением Пригожиным

Патриарх Кирилл может быть связан с бизнесменом Евгением Пригожиным через Лидию Леонову, проживавшей с главой РПЦ в одной квартире.
Эхо Москвы вчера в 23:04
Политика

У дома Зеленского в Киеве митингуют украинские аграрии

В Киеве, у дома возле Маринского парка, где находится квартира президента Украины Владимира Зеленского проходит акция протеста.
Евразия Daily 04:01
Общество

Треть россиян устала от новогодних каникул

Чаще мнение о плюсах длительных каникул высказывали люди с хорошим материальным положением — это 63%.
ТагилСити.ру вчера в 10:29
Шоу-бизнес

Анастасия Заворотнюк отметила день рождения дочери в клинике

Актриса Анастасия Заворотнюк из-за состояния здоровья отметила день рождения дочери в клинике.
URA.Ru 02:28
Общество

В Минфине поддержали создание частных судебных приставов в России

Министерство финансов России поддерживает создание в стране частных судебных приставов и их внедрение, сообщает принадлежащее Григорию Березкину РБК со ссылкой на подготовленную ведомством рекомендацию.
Газета.Ru 00:37
Происшествия

Убившего ребенка в детском саду Нарьян-Мара признали невменяемым

Газета.Ru 02:58
Здоровье

1000 человек привили от кори в Иркутской области с конца декабря

С 25 декабря и по 15 января в Иркутской области от кори привили 1000 человек, сообщили в минздраве региона.
Иркутск Сегодня вчера в 23:50
Экономика

Сдающих квартиры обяжут уплатить 200 миллиардов налогов

Собственников сдающегося внаем жилья могут обязать зарегистрироваться на специальной платформе и платить налоги.
Рамблер 01:08
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Главное