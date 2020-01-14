Экономика
ТАССРеальная зарплата в России увеличится в 2020 году на 2,3%
Рост реальной заработной платы в 2020 году составит 2,3%, в то время как реальные располагаемые денежные доходы населения увеличатся на 1,5%. Об этом сообщил министр труда и социальной защиты Максим Топилин в интервью "Российской газете".
Читать в источнике
Оценить799
с чего всё началось
Реальная заработная плата увеличится в этом году на 2,3%, а реальные располагаемые денежные доходы населения - на 1,5%. Об этом в интервью "Российской газете" рассказал министр труда и социальной защиты России Максим Топилин, сославшись на прогноз Минэкономразвития.Российская газета13 января в 19:00
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7045 источников, обновлено в 18:45, Ашберн
Политика
Украина назвала условия проведения выборов в Донбассе
В декабре помощник Зеленского Андрей Ермак называл возможной датой проведения выборов в Донбассе 31 октября 2020 года — день проведения местных выборов на Украине.
Политика
Путин предложил запретить иностранное гражданство для чиновников
Президент РФ Владимир Путин во время ежегодного послания Федеральному собранию выступил за запрет для высокопоставленных чиновников и госслужащих иметь иностранное гражданство.
Политика
Мишустин выступил против налога на богатых
Кандидат на пост премьер-министра России Михаил Мишустин прокомментировал тему возможного введения так называемого налога на богатых.
Кино
Машков назвал «безобразием» отсутствие «Дылды» в списке на «Оскар»
Художественный руководитель Театра Олега Табакова Владимир Машков назвал «безобразием» тот факт, что картину «Дылда» не включили в список номинантов на премию «Оскар».
Политика
Мишустин предложил тотальный контроль за доходами всех домохозяйств
Выстроить систему тотального контроля за доходами всех домохозяйств с целью предоставления адресной помощи предложил кандидат на пост председателя правительства РФ Михаил Мишустин.
Происшествия
Жители Камчатки ощутили подземные толчки
В ночь на пятницу, 17 января, по местному времени у берегов полуострова Камчатка в акватории Тихого океана зафиксировано землетрясение магнитудой 5,5. Подземные точки ощутили жители Петропавловска-Камчатского.
Общество
Рада приняла закон о среднем образовании, который урежет обучение на русском языке
Верховная рада приняла в целом закон "О полном общем среднем образовании", который предусматривает постепенное сокращение преподавания на языках национальных меньшинств, в том числе на русском.
Происшествия
Опубликовано видео с места стрельбы в здании суда в Новокузнецке
Опубликованы кадры с места стрельбы в здании суда в Новокузнецке, в результате которой один человек погиб, ещё один пострадал.
Общество
Познер оценил призыв лишить Урганта гражданства
Политика
Правительство России подало в отставку в полном составе
Дмитрий Медведев сообщил, что правительство России подало в отставку в полном составе.
Футбол
Роналдиньо: «Мне повезло дать пас на первый гол Месси»
Единоборства
Боец MMA в прыжке отправил своего соперника в нокаут
Калхун встал на ноги и, совершив прыжок, нанёс своему сопернику удар по голове коленом. Таким образом Эйтель был отправлен в нокаут.
Армия и оружие
Израиль совершил атаку по объекту ХАМАС в секторе Газа
Накануне истребители Израиля нанесли удар по ряду целей палестинского движения ХАМАС в ответ на ракетный обстрел из сектора Газа.
Происшествия
Михалков отреагировал на информацию о падении модели Пунтус из окна
Политика
В Минпросвещения прокомментировали критику Госдумы
Критика, прозвучавшая в адрес министерства просвещения на встречах депутатов Госдумы с кандидатом на должность премьера Михаилом Мишустиным, говорит о том, что повестка ведомства актуальна, считает первый заместитель главы Минпросвещения Павел Зенькович.
Экономика
«РусГидро» попросит ЦБ проверить скачок цен на ее акции
Компания «РусГидро» заявила, что намерена обратиться в Банк России с просьбой проверить, не было ли причиной скачка котировок ее акций манипулирование рынком.
Финансы
Предсказавший рост доллара до 200 рублей экономист объяснил свои слова
Директор Центра структурных исследований РАНХиГС Алексей Ведев, ранее занимавший пост замминистра экономического развития, назвал свои слова о курсе доллара за 200 рублей риторическим примером.
Шоу-бизнес
Бывший муж Лолиты уже был женат на пожилой женщине
Как оказалось, Дмитрий Иванов уже был женат. Его предыдущая жена была старше его на 20 лет. Для Лолиты такая информация оказалась шоком.
Хоккей
Малкин поднялся на 72-е место в списке бомбардиров в истории НХЛ
Политика
Пять стран потребовали от Тегерана компенсаций за сбитый Boeing
Правительства стран, граждане которых погибли при крушении Boeing 737-800 «Международных авиалиний Украины» в Иране, заявили, что Тегеран должен выплатить компенсации семьям погибших.
Игры
Релиз игры Cyberpunk 2077 перенесли
Польская студия CD Projekt RED заявила о переносе выхода игры Cyberpunk 2077 на 17 сентября 2020 года.
Политика
Путин обвинил ЕСПЧ в неправовых решениях
Европейский суд по правам человека, все решения которого Россия исполняет, иногда принимает явно неправовые решения, заявил президент Владимир Путин.
Экономика
Аналитики спрогнозировали рост цен на жилье в 2020 году
По данным аналитического центра «Авито Недвижимость», в целом по России за 2019 год первичное жилье подорожало на 30%, до 68 тыс. рублей за 1 кв. м, а вторичное — на 5%, до 45 тыс. рублей за 1 кв. м. В числе причин повышения — переход отрасли на проектное финансирование, а также рост НДС до 20%, отметили эксперты.
Армия и оружие
В правительстве России подтвердили планы продолжить программу по Су-57
Вице-премьер России Юрий Борисов заявил, что программа по поставкам российских истребителей пятого поколения Су-57 Вооружённым силам РФ будет продолжена в соответствии с графиком.
Кино
Список номинантов на премию «Оскар» обнародовали в США
Шоу-бизнес
Дунаевский разводится с седьмой женой
Композитор Максим Дунаевский в программе «Судьба человека» заявил, что разводится со своей седьмой женой Мариной Рождественской, с которой прожил вместе 20 лет.
Гаджеты
ЕС может обязать Apple изменить фирменный разъем в iPhone
В случае, если закон будет принят, то Apple могут заставить использоватьUSB Type-C для зарядки вместо фирменной зарядки компании.
Общество
Путин предложил выплачивать материнский капитал за рождение первенца
Владимир Путин предложил распространить программу материнского капитала на рождение первого ребёнка.