Экономика
ФинмаркетРеальные доходы домохозяйств в еврозоне и ЕС ускорили рост
В 3-м квартале 2019 года реальный доход домохозяйств в расчете на душу населения вырос в еврозоне на 0,4% после роста на 0,3% в предыдущем квартале. Реальное потребление домохозяйств в расчете на душу населения в июле-сентябре увеличилось на 0,4% после повышения на 0,1% во 2-м квартале.
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Политика
Кравчук объяснил свои слова о «встрече» Сталина и Гитлера во Львове
Первый президент Украины Леонид Кравчук объяснил свои слова о том, что Адольф Гитлер и Иосиф Сталин якобы встречались во Львове перед началом Второй мировой войны.
Происшествия
Бывшие полицейские задержаны по делу Голунова
Задержаны бывшие оперативники УВД по Западному административному округу Москвы, проходящие по делу о фальсификации материалов уголовного дела в отношении журналиста Ивана Голунова, сообщил Telegram-канал Baza.
Авто
В России сократилось число дилерских центров
В России по состоянию на январь 2020 года насчитывается около 3370 официальных дилерских центров по продаже и обслуживанию легковых автомобилей.
Происшествия
Отец, бросивший детей в «Шереметьево», сдался следователям
Футбол
«Тоттенхэм» объявил о трансфере Бергвейна из ПСВ
Вингер ПСВ Стивен Бергвейн стал игроком лондонского «Тоттенхэм Хотспур», сообщается в официальном «твиттере» команды.
Авто
«Русский Prado» от УАЗ оснастят новой коробкой передач
Именно «Русский Прадо», как отмечает источник, станет первой моделью УАЗа с новой 6-ступенчатой «механикой».
Общество
Водитель автобуса уволен на Украине из-за сериала на русском языке
Культура
Ведущей нового реалити-шоу станет 3D-копия Людмила Гурченко
Один из создателей шоу «Дом-2» Валерий Комиссаров планирует выпуск нового проекта «Битва престолов». Ведущей шоу будет Людмила Гурченко.
Политика
Песков прокомментировал идею введения термина «верховный правитель»
Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков прокомментировал предложение переименовать в Конституции должность президента России в «верховного правителя».
Армия и оружие
В МО назвали лицемерием «беспокойство» Помпео из-за «наступления» РФ в Сирии
В Минобороны России не удивлены лицемерием госсекретаря США Майкла Помпео, заявившего об испытываемом в Госдепе «беспокойстве» из-за «масштабного наступления» России и Сирии на якобы «мирных жителей» Идлиба.
Политика
Посольство США приписало освобождение Освенцима американской армии
Посольство США в Дании опубликовало в своем Twitter пост о том, что нацистский концлагерь Аушвиц (Освенцим) "был освобожден" американской армией.
Авто
В 2019 году продажи автомобилей в Петербурге упали на 4 %
Доля города на Неве в общем объеме продаж новых машин в России за год составила 8,7 %. В 2018 году этот показатель был 8,8%. Ранее были названы самые продаваемые седаны в Санкт-Петербурге.
Армия и оружие
Более 2 млн сирийцев вернулись в места постоянного проживания
Более 2 млн сирийских беженцев вернулись в места постоянного проживания, из них свыше 700 тыс. приехали в Сирию из других стран.
Происшествия
В Подмосковье отец насмерть отравил снотворным четырехмесячного сына
В подмосковном Пушкино отец насмерть отравил снотворным своего четырехмесячного сына, мужчина задержан.
Экономика
Банк «Открытие» определил сроки выхода на IPO
Банк «Открытие» может провести первичное размещение своих акций на бирже в сентябре-октябре 2021 года, заявил журналистам его глава Михаил Задорнов, передает корреспондент РБК.
Политика
СМИ сообщили о возможной отставке главы Чувашии
Глава Чувашии Михаил Игнатьев может покинуть свой пост уже на этой либо на следующей неделе.
Музыка
Российский артист выступит в первом полуфинале «Евровидения-2020»
Согласно результатам жеребьевки, артист из России выйдет на сцену в первом полуфинале конкурса.
Культура
Макаревич заявил о срыве съемок фильма о «Машине времени»
Рок-музыкант Андрей Макаревич на своей странице в Facebook опубликовал пост, в котором рассказал, что министр культуры Ольга Любимова не поддержала его новый фильм о «Машине времени».
Общество
Казахстан приостанавливает транспортное сообщение с Китаем
Казахстан приостанавливает транспортное сообщение с Китаем, сообщает пресс-служба правительства республики.
Политика
Эрдоган отверг «сделку века» Трампа по Ближнему Востоку
Президент Турции Реджеп Эрдоган назвал "сделку века" президента США Дональда Трампа абсолютно неприемлемой.
Здоровье
Назван возможный срок появления коронавируса в России
Риск появления коронавируса на территории России Чуланов оценил как высокий.
Политика
Эрдоган обвинил Россию в несоблюдении договоренностей по Сирии
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган обвинил Россию в несоблюдении договоренностей по сочинскому и астанинскому форматам.
Политика
ПАСЕ отказалась от претензий к России по Крыму и Донбассу
В документе отсутствуют какие-либо упоминания о нарушениях прав человека со стороны РФ в Крыму и в Донбассе.
Политика
ЕС требует от РФ свободного прохода судов через Керченский пролив
Евросоюз снова призвал Россию обеспечить беспрепятственный и свободных проход судов в Азовское море и в обратном направлении через Керченский пролив.
Общество
Кейт Миддлтон посетила детскую больницу в Лондоне
Кейт Миддлтон продолжает серию официальных визитов — накануне герцогиня посетила детскую больницу Evelina London, чтобы пообщаться с маленькими пациентами.
Экономика
Число банковских клиентов-миллионеров за год выросло почти на 25%
Число долларовых миллионеров на обслуживании в российских банках за год выросло на 23%, следует из исследования аналитиков Frank RG «Private banking в России 2019» (есть у РБК).
Происшествия
В Новосибирске зарезали беременную девушку в подъезде
В Новосибирске местный житель напал с ножом на беременную женщину в подъезде и убил ее.
Армия и оружие
Комплекс ПВО «Панцирь-С» получил на вооружение гиперзвуковую ракету
Российский зенитный ракетно-пушечный комплекс "Панцирь-С" получил новейшую гиперзвуковую ракету, сообщил в интервью ТАСС главный конструктор по комплексам ПВО Конструкторского бюро приборостроения им. Шипунова, входящего в "Высокоточные комплексы" госкорпорации "Ростех", Валерий Слугин.
Общество
До конца года в МО закроют полигоны «Лесная» и «Ядрово»
В Подмосковье закроют еще два полигона твердых бытовых отходов: "Лесная" в Серпухове и "Ядрово" в Волоколамске.