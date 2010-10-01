Экономика

ФинмаркетФинмаркетРеальные доходы домохозяйств в еврозоне и ЕС ускорили рост

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В 3-м квартале 2019 года реальный доход домохозяйств в расчете на душу населения вырос в еврозоне на 0,4% после роста на 0,3% в предыдущем квартале. Реальное потребление домохозяйств в расчете на душу населения в июле-сентябре увеличилось на 0,4% после повышения на 0,1% во 2-м квартале.
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