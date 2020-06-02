Экономика

РЕН ТВРЕН ТВРеальные доходы россиян снизятся в 2020 году из-за коронавируса

По итогам 2020 года реальные располагаемые доходы российских граждан упадут на 5,2%. Об этом сообщается в квартальном отчете Института народнохозяйственного прогнозирования РАН (ИНП РАН). Данные отчета приводят "Известия". Подобное снижение наблюдается впервые с момента кризиса 1998 года.
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Коронный удар: что будет с доходами россиян

Реальные располагаемые доходы граждан по итогам 2020 года упадут на 5,2%, говорится в квартальном отчете Института народнохозяйственного прогнозирования РАН (ИНП РАН). Такое снижение ожидается впервые со времен кризиса 1998 года, правда, тогда падение составило 16%.
Известиявчера в 17:01

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В 2020 году доходы россиян сократятся на 5,2 процента

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В РАН рассказали о реальных доходах населения — Известия

Аргументы и Фактывчера в 21:45

Реальные располагаемые доходы россиян могут вырасти уже в 2021 году

Известиявчера в 18:00

Самое серьёзное падение доходов ожидает россиян за последние 20 лет

News.ruвчера в 19:19

Россиян предупредили о самом серьёзном с 98 года падении доходов

URA.Ruвчера в 18:50

Реальные доходы россиян снизятся в 2020 году из-за коронавируса

РЕН ТВвчера в 17:42

В РАН предупредили о самом серьезном снижении реальных доходов с 1998 года

Телеканал 360°вчера в 20:49
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Автоматически обработано 7214 источников, обновлено в 03:30, Ашберн
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Ахал – Копетдаг: второй осечки не будет

«Ахал» одна из лучших домашних команд чемпионата. Крайний домашний тур был проигран «Алтын Асыр», а во вторую осечку подряд мало верится.
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Под Хабаровском двое медведей погибли под колесами поезда

Около Хабаровска три медведя попали под поезд, сообщает "Интерфакс" со ссылкой на министерство природных ресурсов края.
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В России начнут выдавать новые автомобильные номера

Ранее ГИБДД могла присваивать транспортным средствам только номера, начинающиеся с «1» или «7». Однако теперь регионы получили доступ к новым сочетаниям.
Lenta.ru вчера в 21:39
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Финансы

Доллар опустился ниже 69 рублей впервые с начала марта

По итогам первой минуты торгов курс американской валюты оказался на отметке 68,96 рубля — это на 16,5 копейки ниже уровня закрытия предыдущей торговой сессии.
Вести.Ru 03:25
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Общество

Анатолий Быков написал Путину письмо из СИЗО

Экс-депутат, бизнесмен Анатолий Быков, арестованный за организацию преступления 26-летней давности, написал из СИЗО письмо президенту России Владимиру Путину.
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Трамп решил мобилизовать военных для прекращения беспорядков в США

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Происшествия

СК возбудил уголовное дело после обрушения моста в Мурманской области

Следователи возбудили уголовное дело после обрушения пролета железнодорожного моста на перегоне Выходной — Кола под Мурманском, сообщается на сайте СК.
РИА Новости 03:21
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Экономика

Чистый убыток «Аэрофлота» по МСФО за I квартал вырос на 43%

Чистый убыток группы "Аэрофлот" по МСФО в первом квартале 2020 года вырос на 43% в годовом выражении и составил 22,484 миллиарда рублей, сообщила компания.
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В Саратовской области выявили 95 новых носителей коронавируса

Саратов, 2 июня 2020, 10:06 — REGNUM В Саратовской области 2 июня выявили 95 новых положительных тестов на коронавирус.
REGNUM 03:06
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Политика

Поклонская попросила ООН помочь решить проблему водной блокады Крыма

Заместитель главы комитета Госдумы по международным делам Наталья Поклонская направила письмо верховному комиссару ООН по правам человека Мишель Бачелет, в котором просит организовать дипломатические переговоры по возобновлению поставок воды с Украины в Крым.
ТАСС вчера в 08:50
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Общество

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Вода из-под крана уступает бутилированной по качеству и безопасности по ряду показателей, ее регулярное употребление может негативно влиять на здоровье.
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Шоу-бизнес

Дава закупил одежду на миллион рублей

StarHit.ru вчера в 12:00
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В Минобороны рассказали об испытаниях вакцины от коронавируса

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РИА Новости 01:21
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Общество

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Космос

В NASA предупредили о летящем к Земле потенциально опасном астероиде

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Премьер-министр Канады Джастин Трюдо, говоря об идее президента США Дональда Трампа пригласить Россию на предстоящий саммит "Большой семерки", заявил, что РФ будет оставаться "за пределами" группы.
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Политика

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Газета.Ru вчера в 13:59
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Назван опасный фактор для молодых людей с коронавирусом

Согласно статистике тяжелых случаев, ожирение является фактором риска даже для молодых людей.
Lenta.ru вчера в 23:51
Армия и оружие

Российская РЛС на Кубе опустила 2 американских самолета-невидимки

Новейшая российская РЛС, несущая боевое дежурство на Кубе, удивительным образом опустила на землю 2 американских самолета-невидимки F-22 и F-35.
Актуальные Новости 30 мая в 10:06
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Политика

ЦИК назвал оптимальную дату для голосования по поправкам в Конституцию

Оптимальным днём для голосования по Конституции РФ является 1 июля. Такую дату назвала глава ЦИК Элла Памфилова.
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Общество

Старейший мужчина мира поделился секретом долголетия

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Правительство разработало план по восстановлению доходов россиян

Целевыми показателями исполнения плана являются выход на устойчивый рост реальных доходов россиян, снижение уровня безработицы до уровня менее пяти процентов, а также обеспечение темпов роста ВВП на уровне не менее 2,5 процента в год к концу 2021 года.
Lenta.ru вчера в 18:48
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Общество

Роспотребнадзор разъяснил штрафы за отказ от вакцинации

Штрафы за отказ от вакцинации, внесенные в проект нового Кодекса об административных правонарушениях, грозят только тем, кто находится в профессиональных группах риска.
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Светлана Бондарчук первая отметила красоту Паулины Андреевой

Любопытно, что именно Светлана первая отметила красоту Паулины публично.
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Директор «Южмаша» пожаловался на убытки из-за разрыва связей с Россией

Войт напомнил, что в 2014 году "Южмаш" совместно с Россией работал над изготовлением ракет "Зенит" в рамках международного проекта "Морской старт" (Sea Launch).
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Первый препарат от коронавируса зарегистрирован в России

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Происшествия

Курганский пироман спалил машин на 18 миллионов рублей

Тринадцать машин общей стоимостью свыше 18 миллионов рублей сгорели на стоянке автосалона в Кургане.
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Сотрудники Facebook отказались работать из-за публикаций Трампа

NYT отмечает, что группа сотрудников компании устроила «виртуальную забастовку», чтобы руководство Facebook ужесточило политику соцсети в отношении постов президента США Дональда Трампа, связанных с беспорядками.
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В Генштабе ВС сообщили о первом полете американских В-1В над Украиной

Американские стратегические бомбардировщики В-1В в конце мая впервые пролетели над Украиной.
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Общество

Трамп пережидал протесты в бункере Белого дома

Коммерсантъ вчера в 05:08
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