Реальные располагаемые доходы граждан по итогам 2020 года упадут на 5,2%, говорится в квартальном отчете Института народнохозяйственного прогнозирования РАН (ИНП РАН). Такое снижение ожидается впервые со времен кризиса 1998 года, правда, тогда падение составило 16%.

с чего всё началось

По итогам 2020 года реальные располагаемые доходы российских граждан упадут на 5,2%. Об этом сообщается в квартальном отчете Института народнохозяйственного прогнозирования РАН (ИНП РАН). Данные отчета приводят "Известия". Подобное снижение наблюдается впервые с момента кризиса 1998 года.

Реальные доходы россиян снизятся в 2020 году из-за коронавируса

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