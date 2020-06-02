Экономика
РЕН ТВРеальные доходы россиян снизятся в 2020 году из-за коронавируса
По итогам 2020 года реальные располагаемые доходы российских граждан упадут на 5,2%. Об этом сообщается в квартальном отчете Института народнохозяйственного прогнозирования РАН (ИНП РАН). Данные отчета приводят "Известия". Подобное снижение наблюдается впервые с момента кризиса 1998 года.
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Реальные располагаемые доходы граждан по итогам 2020 года упадут на 5,2%, говорится в квартальном отчете Института народнохозяйственного прогнозирования РАН (ИНП РАН). Такое снижение ожидается впервые со времен кризиса 1998 года, правда, тогда падение составило 16%.Известиявчера в 17:01
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В РАН предупредили о самом серьезном снижении реальных доходов с 1998 года
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