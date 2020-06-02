Экономика

РЕН ТВРЕН ТВРеальные доходы россиян снизятся в 2020 году из-за коронавируса

По итогам 2020 года реальные располагаемые доходы российских граждан упадут на 5,2%. Об этом сообщается в квартальном отчете Института народнохозяйственного прогнозирования РАН (ИНП РАН). Данные отчета приводят "Известия". Подобное снижение наблюдается впервые с момента кризиса 1998 года.
Читать в источнике
Комментировать43
с чего всё началось

Коронный удар: что будет с доходами россиян

Реальные располагаемые доходы граждан по итогам 2020 года упадут на 5,2%, говорится в квартальном отчете Института народнохозяйственного прогнозирования РАН (ИНП РАН). Такое снижение ожидается впервые со времен кризиса 1998 года, правда, тогда падение составило 16%.
Известиявчера в 17:01

Подробнее о событии

Самое серьёзное падение доходов ожидает россиян за последние 20 лет

News.ruвчера в 19:19

В РАН рассказали о реальных доходах населения — Известия

Аргументы и Фактывчера в 21:45

В РАН предупредили о самом серьезном снижении реальных доходов с 1998 года

Телеканал 360°вчера в 20:49

В 2020 году доходы россиян сократятся на 5,2 процента

Комсомольская правда02:34

Россиян предупредили о самом серьёзном с 98 года падении доходов

URA.Ruвчера в 18:50

Реальные доходы россиян снизятся в 2020 году из-за коронавируса

РЕН ТВвчера в 17:42

Реальные располагаемые доходы россиян могут вырасти уже в 2021 году

Известиявчера в 18:00
Показать все источники
Автоматически обработано 7214 источников, обновлено в 02:45, Ашберн
Общество

Минпросвещения запланировало очный выпускной для школьников

Ранее сообщалось, что в связи с постепенным снятием ограничений Минпросвещения порекомендовало провести очные выпускные вечера 27 июня, а в регионах, где эпидситуация остается неизменной, выпускные должны пройти в онлайн-формате.
Взгляд.ру вчера в 07:58
56
Политика

Путин назначил 1 июля датой голосования по поправкам к Конституции

Президент России Владимир Путин подписал указ, в соответствии с которым общероссийское голосование по принятию поправок в Конституцию пройдет 1 июля.
РИА Новости вчера в 15:50
7,8K
Экономика

Путин поручил выплатить закрывшимся ИП по 36 390 рублей

На совещании о ситуации на рынке труда Президент поручил выплатить ИП, прекратившим работу с 1 марта 2020 года, пособия по безработице за март, апрель и май.
Бухгалтерия.ру вчера в 08:47
6
Общество

Почасовая минималка в России

Введение почасовой минималки следует ожидать в октябре 2020 года. Сейчас в России введен МРОТ - минимальный размер оплаты труда в месяц.
Бухгалтерия.ру вчера в 09:05
7
Общество

Бани и салоны красоты возобновят работу в Подмосковье с 3 июня

Салоны красоты, сауны и бани смогут возобновить работу в Московской области с 3 июня, соответствующее постановление подписал губернатор Подмосковья Андрей Воробьев.
РИАМО 01:25
86
Общество

В Госдуме предложили сажать на 10 лет за вовлечение детей в митинги

Член комитета Государственной думы по государственному строительству и законодательству Евгений Марченко («Единая Россия») заявил агентству «РИА Новости» о подготовке в нижней палате поправки, которая сделает уголовным преступлением вовлечение несовершеннолетних в несогласованные митинги.
РБК вчера в 09:30
157
Экономика

Акционеры КамАЗа могут остаться без дивидендов

Набережные Челны, Татария, 1 июня 2020, 08:15 — REGNUM Не выплачивать дивиденды по акциям за 2019 год рекомендовал совет директоров КамАЗа годовому общему собранию акционеров компании в связи с отсутствием чистой прибыли.
REGNUM вчера в 01:15
Технологии

Агрегаторам объявлений предложили идентификацию на портале госуслуг

Популярные сайты объявлений Avito, «Авто.ру», ЦИАН и другие агрегаторы с 1 июля смогут подключаться к Единой системе идентификации и аутентификации (ЕСИА) портала госуслуг.
Ведомости вчера в 23:23
9
Политика

В Кремле рассказали, как пройдет парад Победы

РИА Новости 31 мая в 06:45
2,4K
Общество

Роспотребнадзор выпустил рекомендации для кафе и ресторанов

Роспотребнадзор сформулировал рекомендации по организации работы кафе и ресторанов после отмены ограничительных мер, связанных с коронавирусом.
Вести.Ru вчера в 05:32
416
Общество

Минобороны отобрало добровольцев для испытаний вакцины от коронавируса

Министерство обороны России отобрало среди военнослужащих добровольцев для испытаний вакцины от коронавируса.
ТАСС 01:04
644
Общество

Способное достроить «Северный поток 2» судно обрело нового владельца

Ранее о собственнике трубоукладчика, который единственный из российских судов способен достроить газопровод «Северный поток – 2», ничего не сообщалось.
Известия 01:36
705
Киберспорт

Состоялся релиз тактического шутера Valorant в России

Основной упор в проекте делается на командное взаимодействие и особые способности различных персонажей.
REGNUM 02:39
Общество

В Москве еще 1855 пациентов вылечились от коронавируса

В Москве вылечиличились еще 1855 пациентов, болевших коронавирусом, сообщила заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.
Коммерсантъ 31 мая в 03:23
92
Игры

Ubisoft: у Trackmania будет не подписка, а «покупка игры на время»

Ранее сообщалось, что базовая версия Trackmania будет распространяться бесплатно.
CyberSport.ru вчера в 23:02
1
Происшествия

В США неделю протестуют против расизма и полицейского насилия, акции переходят в поджоги и грабежи. Главное

Дождь вчера в 17:53
Общество

Власти Агинского считают надпись про Путина актом хулиганства

Глава поселка Агинское Андрей Дашин и председатель думы Булат Бадмацыренов заявили, что оскорбляющая президента России Владимира Путина надпись на сопке не может считаться политическим высказыванием.
Байкал24 01:59
730
Общество

В Саратовской области шесть детей заболели COVID-19

Шесть детей есть в числе новых 142 выявленных заболевших коронавирусом в Саратовской области, общее число зараженных превысило 3 тысячи, сообщил в воскресенье оперативный штаб региона по борьбе с COVID-19.
РИА Новости 31 мая в 02:00
821
Политика

Правительство подготовило план восстановления экономики России

Москва, 1 июня 2020, 11:26 — REGNUM Правительство РФ подготовило план восстановления экономики страны.
REGNUM вчера в 04:26
678
Энергетика

Премия Urals к Brent достигла рекорда за всю историю наблюдений

Установлен рекорд премии нефти российской марки Urals к цене североморской Brent, сообщает международное ценовое агентство Argus.
Взгляд.ру вчера в 16:27
107
Технологии

Epic Games Store бесплатно раздает игры вселенной Borderlands

Экономика сегодня 30 мая в 02:33
32
Авто

Kia объявила российские цены на новый кроссовер Kia XCeed

Сегодня, 1 июня, в России стартуют продажи нового компактного купе-кроссовера KIA XCeed.
Автоновости дня вчера в 07:42
75
Общество

МВД утвердило трехзначный код региона для автономеров

Водители теперь смогут получить государственные номера с трехзначными кодами регионов, которые начинаются с цифр 2, 3, 4, 5, 6, 8 и 9. До изменения трехзначные номера начинались только с цифр 1 и 7.
REGNUM вчера в 06:45
36
Общество

Кабмин определил правила выплат волонтерам

Волонтеры и социальные работники, взявшие на себя заботу об оставшихся без поддержки людях во время пандемии новой коронавирусной инфекции, получат специальные выплаты.
Газета.Ru 31 мая в 09:15
185
Авто

Lada Vesta названа самой экспортируемой моделью АвтоВАЗа

Представители «АвтоВАЗа» рассказали, что Lada Vesta оказалась популярна в странах СНГ, однако поставки модели в Европу оказались невозможны из-за ужесточения экологических норм.
32CARS.ru 02:12
Наука

Молоко таракана может стать возможным новым суперпродуктом

Как сообщают ученые, пребывающее в средней кишке тараканов молоко по калорийности в 4 раза превосходит молоко коровы.
Замана 01:25
221
Музыка

Зрители назвали победителей «Евровидения-2020»

Российская газета вчера в 04:45
145
Здоровье

Вирусологи объяснили задержку России на плато по COVID-19

По мнению директора Института здравоохранения ВШЭ Ларисы Попович, долгое нахождение России на плато связано с тем, что не была полностью прервана цепочка заражения, как в Италии, Китае и Австрии.
Shraibikus News 01:42
35
Происшествия

В Нью-Йорке начались мародерства

Протестующие американцы после наступления темноты разграбили бутики Манхэттена, одного из районов Нью-Йорка.
Lenta.ru 00:55
46
Происшествия

В суд направлено дело москвича, распространявшего фейки ради рейтинга

Прокуратура направила в суд дело москвича, который распространял коронавирусные фейки ради накрутки рейтинга.
Российская газета вчера в 06:43
7
Как работают Яндекс.Новости?
Главное