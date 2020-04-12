Экономика
Эхо МосквыРеальные доходы россиян в ближайшие три месяца могут упасть на 17,5%
ВВП России по итогам этого года может снизиться на 3,8 процента. Ее восстановление ожидается лишь в следующем.
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с чего всё началось
Российская экономика во втором квартале 2020 года может упасть на 18% из-за режима самоизоляции населения и обвала цен на нефть, а реальные располагаемые доходы россиян — на 17,5%, следует из апрельского прогноза Института исследований и экспертизы ВЭБ.РФ.РБКвчера в 07:14
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Общество
В Москве начали оформлять пропуска для передвижения по городу
С сегодняшнего дня жители Москвы могут оформить пропуск для передвижения по городу.
Российская газета 02:50
Происшествия
В бельгийском Андерлехте произошли массовые беспорядки
Несмотря на запрет массовых мероприятий в условиях пандемии вируса COVID-19, в брюссельской коммуне Андерлехт произошли массовые беспорядки.
Коммерсантъ вчера в 06:47
Общество
За сутки в России добавилось 2558 заболевших COVID-19 в 62 регионах
За прошедшие сутки число заболевших COVID-19 в России выросло на 2558 человек.
Российская газета 03:45
Общество
Эксперт ВШЭ заявила о смене динамики распространения COVID-19 в России
Ситуация с распространением коронавируса в России больше не развивается по оптимистической траектории, заявила директор института экономики здравоохранения ВШЭ Лариса Попович в эфире шоу "Воскресный вечер с Владимиром Соловьевым" на канале "Россия 1".
РИА Новости вчера в 23:51
Политика
В Польше заявили о невозможности снабжать Украину американским газом
Как признают аналитики польской консалтинговой компании ESPERIS в докладе "Американский СПГ для Украины", у Польши просто не хватает для этого транспортных и регазификационных мощностей.
РИА Новости вчера в 01:00
Общество
Порядок наказания за нарушение правил самоизоляции оспорен в суде
Поправка была принята Мосгордумой 31 марта и вступила в силу с 1 апреля.
Ведомости вчера в 09:25
Происшествия
У 52 пациентов больницы в Уфе выявлен коронавирус
У 130 пациентов Республиканской клинической больницы в Уфе диагностирована пневмония, у 52 из них подтверждена коронавирусная инфекция.
Вести.Ru 01:20
Общество
Вирусолог рассказал о жизни в России после отмены режима самоизоляции
В случае отмены режима самоизоляции 30 апреля не стоит ждать резкого перехода к нормальной жизни.
РИА Новости вчера в 17:44
Здоровье
В Китае предсказали сроки начала второй волны коронавируса
12 апреля главный эпидемиолог Китая Чжун Наньшань оценил вероятность второй волны вспышки коронавируса в стране.
Lenta.ru 02:08
Армия и оружие
Российские военные «окружили» американские войска в Сирии
Несколько часов назад стало известно о том, что на фоне попыток американских военных прорваться в центральную и западную части Сирии, российские военные провели уникальную операцию, устроив самую настоящую «засаду» на американские военные конвои и патрули, фактически, взяв в окружение американских военнослужащих в восточной части арабской республики.
Avia.pro 11 апреля в 20:02
Политика
Песков рассказал о состоянии здоровья Путина
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков рассказал о состоянии здоровья главы государства Владимира Путина в связи с ситуацией распространения коронавируса, передает РИА "Новости".
Газета.Ru 11 апреля в 06:59
Общество
Мишустин пообещал новые меры по поддержке бизнеса
Глава правительства России Михаил Мишустин пообещал новые меры по поддержке бизнеса. Об этом сообщает «ТАСС» со ссылкой на его заявление.
Мой Брянск 03:31
Наука
Изготовленную неандертальцами веревку нашли во французской пещере
Во Франции в одной из неандертальских пещер ученые нашли волокна, сплетенные в веревку.
МИР 24 00:28
Футбол
Бывший игрок ЦСКА потребовал финансовых гарантий от правительств
Бывший полузащитник московского ЦСКА японец Кейсуке Хонда раскритиковал режимы самоизоляции и карантина, введенные правительствами многих стран, так как при этом они никак не коменсируют гражданам финансовые потери.
ProstoProSport 02:59
Политика
США побьют врага: автор антироссийских санкций нашел «украинский метод»
С аналогичными предложениями выступали конгрессмен (тоже республиканец) Джим Бэнкс, представитель "мозгового центра" Gatestone Institute Гордон Чанг и даже личный друг (по совместительству — один из ключевых источников информации) Дональда Трампа — известный телеведущий Такер Карлсон.
РИА Новости 01:00
Общество
Голикова объяснила причины срока самоизоляции в стране до 30 апреля
По словам Голиковой, президент России Владимир Путин неслучайно продлил нерабочие дни до 30 апреля – для качественной борьбы с распространением коронавируса нужно два цикла по две недели.
Газета.Ru вчера в 10:10
Политика
МИД Чехии прокомментировал ситуацию с памятником маршалу Коневу
Перенос памятника маршалу Ивану Коневу не нарушает действующих международных договоров между Чехией и Россией.
Вести.Ru 10 апреля в 05:38
Шоу-бизнес
Лидия Федосеева-Шукшина назвала размер своей пенсии
РИА Новости вчера в 01:43
Общество
Уткин ответил назвавшему его психически больным Соловьеву
Соловьев в ответ заявил, что Уткин — психически больной человек, слова которого не могут дискредитировать российское государство.
Lenta.ru 03:29
Здоровье
Расширен список лекарств для лечения коронавируса
Российский минздрав внес изменения в методические рекомендации по профилактике и лечению коронавируса.
Оka.fm 10 апреля в 05:00
Происшествия
Ураганный ветер повалил 26 деревьев в Саратове
В Саратове ураганным ветром повалило 26 деревьев. Коммунальные службы до сих пор устраняют последствия непогоды.
Саратов 24 03:27
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В ВОЗ предупредили об опасности, которую представляют маски
Еще одна опасность заключается в том, что люди, используя маски, начинают думать, что они защищены от коронавируса, их поведение меняется, они становятся менее осторожными.
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Экономика
Россия запретит ввоз дешевого бензина на полгода
Ввоз дешевого бензина в Россию может быть запрещен на шесть месяцев.
BFM.ru вчера в 12:49
Происшествия
На Кубани выявлен 41 новый случай заболевания коронавирусом
На территории Краснодарского края выявлен 41 подтвержденный новый случай COVID-2019.
Российская газета 04:20
Музыка
Онлайн-концерт Little Big посмотрели 3,6 млн человек
Байкал24 вчера в 11:56
Экономика
Россия увеличила выпуск антисептиков в 6 раз с начала весны
Российские производители антисептических средств с начала марта нарастили объем продукции в шесть раз на фоне пандемии коронавируса.
Газета.Ru 02:30
Кино
Сериал «Зулейха открывает глаза» стартует на канале «Россия 1»
13 апреля 2020 года на телеканале "Россия-1" состоится долгожданная премьера сериала "Зулейха открывает глаза" по одноименному роману Гузель Яхиной.
Вестник 02:25
Происшествия
В Саратове умерла пациентка с коронавирусом
В Саратове умерла пациентка с коронавирусом В Саратове умерла 90-летняя пациентка с коронавирусом, сообщает "Взгляд-инфо" со ссылкой на местный оперативный штаб.
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Общество
В России за сутки выявлено 2,5 тысячи случаев заражения коронавирусом
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