Российская экономика во втором квартале 2020 года может упасть на 18% из-за режима самоизоляции населения и обвала цен на нефть, а реальные располагаемые доходы россиян — на 17,5%, следует из апрельского прогноза Института исследований и экспертизы ВЭБ.РФ.

с чего всё началось

ВВП России по итогам этого года может снизиться на 3,8 процента. Ее восстановление ожидается лишь в следующем.

Реальные доходы россиян в ближайшие три месяца могут упасть на 17,5%

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