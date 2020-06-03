Экономика
СаминвесторРеальные доходы россиян во II квартале могут упасть на 18%
Сегодня, 3 июня 2020 года, стало известно, что реальные располагаемые доходы россиян во II квартале текущего года могут упасть на 18%. Об этом сообщает «РБК» со ссылкой на оценку «Высшей школы экономики» (ВШЭ). Причём без государственной поддержки падение оказалось бы выше на 3,8 процентного пункта.
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Падение реальных располагаемых денежных доходов россиян во втором квартале 2020 года даже с учетом реализации антикризисных мер поддержки населения может составить 18% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, следует из оценки института «Центр развития» НИУ ВШЭ (.pdf).РБКвчера в 17:00
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Россияне во втором квартале в любом случае потеряют 1/5 доходов: ВШЭ
Агентство новостей розничной торговливчера в 07:20
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