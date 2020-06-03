Падение реальных располагаемых денежных доходов россиян во втором квартале 2020 года даже с учетом реализации антикризисных мер поддержки населения может составить 18% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, следует из оценки института «Центр развития» НИУ ВШЭ (.pdf).

с чего всё началось

Сегодня, 3 июня 2020 года, стало известно, что реальные располагаемые доходы россиян во II квартале текущего года могут упасть на 18%. Об этом сообщает «РБК» со ссылкой на оценку «Высшей школы экономики» (ВШЭ). Причём без государственной поддержки падение оказалось бы выше на 3,8 процентного пункта.

Реальные доходы россиян во II квартале могут упасть на 18%

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