Экономика

Lenta.ruLenta.ruСпрогнозированы доходы россиян в этом году

Без антикризисных мер поддержки реальные располагаемые доходы населения могли бы рухнуть во втором квартале 2020 года на 21,8 процента в годовом выражении. Однако господдержка населения может уменьшить это падение на 3,8 процента, спрогнозировали эксперты.
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Падение реальных располагаемых денежных доходов россиян во втором квартале 2020 года даже с учетом реализации антикризисных мер поддержки населения может составить 18% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, следует из оценки института «Центр развития» НИУ ВШЭ (.pdf
).
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