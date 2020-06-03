с чего всё началось

Сегодня, 3 июня 2020 года, стало известно, что реальные располагаемые доходы россиян во II квартале текущего года могут упасть на 18%. Об этом сообщает «РБК» со ссылкой на оценку «Высшей школы экономики» (ВШЭ). Причём без государственной поддержки падение оказалось бы выше на 3,8 процентного пункта.

Реальные доходы россиян во II квартале могут упасть на 18%

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