Экономика

СаминвесторСаминвесторРеальные доходы россиян во II квартале могут упасть на 18%

Сегодня, 3 июня 2020 года, стало известно, что реальные располагаемые доходы россиян во II квартале текущего года могут упасть на 18%. Об этом сообщает «РБК» со ссылкой на оценку «Высшей школы экономики» (ВШЭ). Причём без государственной поддержки падение оказалось бы выше на 3,8 процентного пункта.
Читать в источнике
Комментировать10
с чего всё началось
Падение реальных располагаемых денежных доходов россиян во втором квартале 2020 года даже с учетом реализации антикризисных мер поддержки населения может составить 18% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, следует из оценки института «Центр развития» НИУ ВШЭ (.pdf
).
РБКвчера в 17:00

Подробнее о событии

Падение реальных доходов россиян во II квартале года может достичь 18%

Эхо Москвы00:05

Эксперты заявили о падении доходов россиян на 18%

Московский Комсомолец03:59

Экономисты спрогнозировали падение доходов россиян на 18%

Телеканал 360°02:16

Эксперты: за чертой бедности может оказаться 16% трудоспособного населения

Газета.Ru15:47

Спрогнозированы доходы россиян в этом году

Lenta.ruвчера в 18:51

В ВШЭ ожидают падения реальных доходов в 3 раза сильнее прогноза властей

РБКвчера в 17:00

Россияне станут еще беднее

Finam.Ruвчера в 09:52
Показать все источники
Автоматически обработано 7216 источников, обновлено в 16:08, Ашберн
Экономика

МВФ снял с повестки заседания вопрос о предоставлении кредита Украине

Вопрос о выделении Украине первого транша в $1,9 млрд из кредитной программы на $5 млрд вычеркнут из графика официальных заседаний совета директоров Международного валютного фонда.
Новый День 07:21
Здоровье

Минздрав расширил список лекарств для лечения коронавируса

Список возможных лекарств для лечения коронавирусной инфекции у взрослых насчитывает 15 препаратов, сообщили в Министерстве здравоохранения.
RT на русском 08:20
89
Шоу-бизнес

Охлобыстин отреагировал на слова Пригожина о «бедствующих» артистах

Российский актёр Иван Охлобыстин прокомментировал недавнее заявление продюсера Иосифа Пригожина о бедствующем положении артистов.
Аргументы и Факты вчера в 15:29
44
Политика

Путин возмутился докладом губернатора о разливе топлива в Норильске

Президент России Владимир Путин удивился докладу губернатора Красноярского края Александра Усса о разливе топлива в Норильске.
Известия 09:16
4
Общество

МЧС проверит системы оповещения с сиренами впервые по всей России

Правительственная комиссия по предупреждению и ликвидации ЧС и обеспечению пожарной безопасности под руководством главы МЧС Евгения Зиничева решила провести в октябре этого года по всей России проверки готовности систем оповещения.
Коммерсантъ 06:04
305
Происшествия

Жительница Петербурга умерла после незаконной пластической операции

Следователи возбудили уголовное дело после смерти женщины из-за незаконной пластической операции в одной из клиник Петербурга.
Газета.Ru 13:35
3
Шоу-бизнес

Михаил Боярский выглядит изможденным и болезненно худым

Многие поклонники актера отметили, что всеми любимый «мушкетер» выглядит в кадре особенно уставшим. Некоторым показалось, что он похудел.
Woman.ru 14:08
91
Политика

Белый дом: Трамп может использовать военных для подавления восстаний

Президент США Дональд Трамп при необходимости использует военных для подавления восстаний, пишет ТАСС со ссылкой на секретаря Белого дома Кейли Макинэни.
Газета.Ru 15:32
1
Авто

Названы автомобили, попадающие под льготные автокредиты в России

С 1 июня список моделей, которые можно приобрести по программам льготного кредитования «Первый/Семейный автомобиль» заметно расширился и теперь есть из чего выбирать.
SpeedMe вчера в 08:34
72
Политика

Лукашенко отправил в отставку правительство Белоруссии

Президент Белоруссии Александр Лукашенко отправил в отставку правительство страны.
Ведомости 12:12
1K
Шоу-бизнес

Евгений Миронов раскритиковал Галкина за пародию на Собянина и Путина

Piter.tv вчера в 07:47
1,1K
Происшествия

Разбой россиянина перед убийством спецназом попал на видео

Lenta.ru 08:40
197
Общество

Смертность в Санкт-Петербурге в мае выросла на 32%

В Санкт-Петербурге смертность в мае увеличилась на 32% по сравнению с аналогичным периодом 2019 года.
Коммерсантъ 15:42
21
Происшествия

Суд арестовал обвиняемого в убийстве шестилетней девочки в Крыму

Суд в Крыму арестовал на два месяца обвиняемого в убийстве шестилетней девочки и надругательстве над ней.
RT на русском 11:38
9
Армия и оружие

Путин утвердил список условий для применения ядерного оружия

Президент Владимир Путин 2 июня утвердил своим указом «Основы государственной политики Российской Федерации в области ядерного сдерживания».
Ведомости вчера в 12:06
1,9K
Политика

Трамп хочет заключить ядерный пакт с Россией

Президент США Дональд Трамп заявил о желании заключить с Россией ядерный пакт.
Коммерсантъ 11:12
563
Политика

Почти 200 муниципальных депутатов подписали обращение против поправок в Конституцию

192 муниципальных депутатов из 26 регионов России подписали открытое письмо против поправок в Конституцию.
Дождь 11:57
75
Армия и оружие

Армия Хафтара попала в засаду у Триполи

Lenta.ru 05:45
19
Авто

«Яндекс» представил новое поколение беспилотных автомобилей

«Яндекс» представил новое поколение беспилотных автомобилей, созданное на базе автомобиля Hyundai Sonata в сотрудничестве с Hyundai Mobis, дочерним предприятием автопроизводителя.
Коммерсантъ вчера в 05:00
187
Экономика

Средства россиян на текущих счетах в банках за апрель рекордно выросли

Что говорят банки Переток средств населения с депозитов на текущие счета был заметным в апреле, но это временное явление, сообщил член правления ВТБ Дмитрий Пьянов.
РБК 01:00
117
Общество

Выплаты малоимущим семьям с детьми могут увеличить

Выплаты российским малоимущим семьям с детьми от трех до семи лет могут быть увеличены.
Петрозаводск говорит вчера в 08:22
455
Игры

Rockstar Games может выпустить ремейк Red Dead Redemption

Rockstar Games, возможно, планирует выпустить ремейк оригинальной Red Dead Redemption.
CyberSport.ru 04:46
9
Здоровье

Мишустин подписал распоряжение о возвращении больниц к обычной работе

Премьер-министр России Михаил Мишустин подписал распоряжение о постепенном возвращении к оказанию плановой медпомощи больниц, чей коечный фонд был перепрофилирован под COVID-19, соответствующий документ опубликован на сайте кабмина.
РИА Новости 12:49
52
Общество

В Швеции появилась вакансия, на которой работать практически не нужно

Авторы проекта намерены оплачивать его работу в течение 120 лет. Заявки поступили уже с территории Соединенных Штатов, Филиппин и Тайваня.
Evo-rus.com 14:48
13
Футбол

Захаряк может стать новым главным тренером «Краснодара»

«Краснодар» собирается заменить на посту главного тренера Сергея Матвеева на Игоря Захаряка. Такой информацией располагает ресурс «Мaтч ТВ».
ProstoProSport 08:55
Общество

В Черногории объявили о завершении эпидемии коронавируса

В Черногории окончилась эпидемия коронавирусной инфекции, сообщило правительство страны.
RT на русском вчера в 18:31
9
Общество

Ростуризм сообщил, когда откроются южные пляжи

Вести.Ru 07:47
477
Кино

«Текст» по версии продюсеров стал лучшим фильмом года

«Текст» ранее получил четыре премии «Золотой орел». Премию Ассоциации продюсеров кино и телевидения вручают с 2013 года.
Соловей.Инфо вчера в 04:24
122
Экономика

Польша пригрозила «Газпрому» штрафом €50 млн по делу о Nord Stream 2

Польское Управление по конкуренции и защите прав потребителей (Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, UOKiK) завело дело в отношении "Газпрома" из-за отказа компании сотрудничать по проводимому антимонопольному расследованию, сообщается на сайте UOKiK.
РБК 03:40
846
Политика

ЦИК обсудит электронное голосование по Конституции в пяти регионах

Дистанционное электронное голосование по внесению поправок в Конституцию, кроме Москвы, смогут провести еще четыре региона — Санкт-Петербург, Красноярский край, Нижегородская область и Карелия, следует из проекта повестки заседания ЦИК.
РБК 12:48
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Главное