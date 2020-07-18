с чего всё началось

Во II квартале 2020 года реальные располагаемые доходы россиян упали на 8% в годовом выражении, свидетельствуют данные Федеральной службы государственной статистики РФ (Росстат). Также Росстат пересмотрел оценку динамики реальных доходов в I квартале 2020 года.

Реальные доходы россиян во II квартале упали на 8%

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Происшествия Участник акции в поддержку Фургала получил пять суток ареста Суд на Дальнем Востоке назначил пять суток ареста Антону Расину, одному из трех задержанных на митинге против преследования хабаровского гебернатора Сергея Фургала. 8

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Финансы Биржевой курс доллара поднялся выше 72 рублей впервые с начала июля Курс доллара на Московской бирже 20 июля впервые за две недели поднялся выше отметки в 72 руб.: он не стоил столько с 7 июля. 1

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Происшествия Осужденный сбежал из колонии-поселения в ЕАО Напоминаем, что в колониях-поселениях осужденные содержатся под надзором, но без охраны, от подъема до отбоя пользуются правом свободного передвижения по всей территории колонии, могут носить одежду гражданского образца, передвигаться без конвоя или сопровождения за пределами исправительного учреждение, если это необходимо по характеру выполняемой работы.

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Футбол «Химки» получили деньги для участия в премьер-лиге Футбольный клуб «Химки» получил финансовую помощь для того, чтобы команда смогла выступить в следующем сезоне РПЛ.

Технологии Sony будет продавать не более одной консоли PlayStation 5 в одни руки Один из юзеров форума Reddit обнаружил в коде официального сайта Sony информацию, что компания будет продавать не более одной приставки PlayStation 5 в одни руки. 1