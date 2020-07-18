Экономика
СаминвесторРеальные доходы россиян во II квартале упали на 8%
Во II квартале 2020 года реальные располагаемые доходы россиян упали на 8% в годовом выражении, свидетельствуют данные Федеральной службы государственной статистики РФ (Росстат). Также Росстат пересмотрел оценку динамики реальных доходов в I квартале 2020 года.
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с чего всё началось
Реальные располагаемые доходы населения во втором квартале 2020 года, на который пришелся пик пандемии и связанного с ней кризиса, сократились на 8% в годовом выражении, говорится в докладе Росстата.Дождь17 июля в 12:49
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Политика
В Иране казнили обвиняемого в шпионаже в пользу ЦРУ
Власти Ирана в понедельник утром казнили Махмуда Мусави Маджда, обвиняемого в шпионаже в пользу ЦРУ, а также передаче сведений о передвижениях убитого в январе генерала Касема Сулеймани.
РБК 03:03
Шоу-бизнес
Иван Телегин распродает совместное с Пелагеей имущество
В настоящее время стороны пытаются решить два важных вопроса: вопрос с алиментами на общую дочь Таисию, а также вопрос с разделением совместно нажитого имущества.
Bimru.ru 03:10
Общество
«Сколтех» смог определить, откуда коронавирус попал в Россию
Новый коронавирус попал в Россию, вопреки существующим мнениям, не из Китая, а в основном из Европы.
BFM.ru 01:15
Общество
Bloomberg узнал о доступе российской элиты к вакцине от COVID в апреле
Топ-менеджерам российских компаний и правительственным чиновникам уже в апреле была предоставлена экспериментальная вакцина, разработанная НИИ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи.
РБК 01:34
Политика
Кадыров потребовал от Зеленского подтвердить свои извинения
Газета.Ru вчера в 02:31
Политика
Оппозиция ответила на слова Лукашенко о конституции «не под женщину»
Моя Москва.онлайн вчера в 12:15
Фигурное катание
Фигуристка Екатерина Александровская погибла в Москве
18 июля в Москве было найдено тело российской фигуристки Екатерины Александровской, которая с 2016 года представляла на соревнованиях Австралию.
Газета.Ru 18 июля в 10:29
Армия и оружие
Депутат Госдумы Шерин оценил угрозы Украины уничтожить Крымский мост
Политическая Экспертиза 18 июля в 12:13
Происшествия
Участник акции в поддержку Фургала получил пять суток ареста
Суд на Дальнем Востоке назначил пять суток ареста Антону Расину, одному из трех задержанных на митинге против преследования хабаровского гебернатора Сергея Фургала.
Росбалт 01:58
Общество
В Саратовской области за сутки коронавирус выявили еще у 93 человек
Саратов, 20 июля 2020, 09:58 — REGNUM В Саратовской области по состоянию на 20 июля коронавирус подтвердился у 8349 человек, за сутки положительные тесты получили еще 93 пациента.
REGNUM 02:58
Общество
На рынке «Фуд Сити» возобновили торговлю армянскими товарами
Газета.Ru вчера в 06:31
Шоу-бизнес
Британская принцесса вышла замуж в винтажном платье Елизаветы II
Британская принцесса Беатрис, тайно вышедшая замуж за итальянского аристократа Эдоардо Мапелли-Моцци (Edoardo Mapelli Mozzi), появилась на церемонии в винтажном платье, принадлежавшем ее бабушке, королеве Елизавете II.
Lenta.ru вчера в 05:07
Происшествия
СК возбудил дело после убийства сестры экс-директора «Ростсельмаша»
В Ростовской области следователи возбудили уголовное дело по факту убийства женщины в результате разбойного нападения.
Известия вчера в 12:11
Финансы
Биржевой курс доллара поднялся выше 72 рублей впервые с начала июля
Курс доллара на Московской бирже 20 июля впервые за две недели поднялся выше отметки в 72 руб.: он не стоил столько с 7 июля.
Ведомости 03:22
Космос
Археолог нашел на Марсе древние руины неизвестного происхождения
На Марсе археолог нашел древние руины.
ToDay News Ufa 02:10
Наука
Доказана эффективность ультрафиолета против коронавируса
Об эффективности ультрафиолета сообщил иммунолог, профессор Миланского государственного университета Марио Клеричи в беседе с РИА Новости.
Lenta.ru вчера в 22:26
Происшествия
Осужденный сбежал из колонии-поселения в ЕАО
Напоминаем, что в колониях-поселениях осужденные содержатся под надзором, но без охраны, от подъема до отбоя пользуются правом свободного передвижения по всей территории колонии, могут носить одежду гражданского образца, передвигаться без конвоя или сопровождения за пределами исправительного учреждение, если это необходимо по характеру выполняемой работы.
EAOmedia.ru 02:57
Политика
МИД опроверг, что задержанных в Ливии россиян передали Турции
В Министерстве иностранных дел России не подтвердили информацию о том, что захваченные в 2019 году россияне были переправлены в Турцию.
Общественная служба новостей 03:03
Футбол
«Химки» получили деньги для участия в премьер-лиге
Футбольный клуб «Химки» получил финансовую помощь для того, чтобы команда смогла выступить в следующем сезоне РПЛ.
CT news 03:28
Космос
На Байконуре на старт установили ракету с грузовиком «Прогресс МС-15»
Ракету-носитель "Союз-2.1а" с транспортным грузовым кораблем "Прогресс МС-15" установили на стартовый комплекс космодрома Байконур.
Газета.Ru 01:58
Хоккей
Ковалев стал главным тренером «Куньлуня»
Советский спорт 02:56
Технологии
Sony будет продавать не более одной консоли PlayStation 5 в одни руки
Один из юзеров форума Reddit обнаружил в коде официального сайта Sony информацию, что компания будет продавать не более одной приставки PlayStation 5 в одни руки.
UfaTime.ru 02:59
Музыка
Пересматриваем концерт The Prodigy и отмечаем городской выпускной: подборка онлайн-событий недели
Екатеринбург Онлайн 03:02
Политика
Жириновский оценил сроки назначения врио главы Хабаровского края
Лидер ЛДПР Владимир Жириновский считает, что нового врио губернатора Хабаровского края могут объявить в понедельник, 20 июля.
RT на русском 18 июля в 15:26
Кино
Netflix разыгрывает «бессмертный аккаунт»
В честь премьеры фильма «Бессмертная гвардия» компания Netflix с 17 по 19 июля предоставила возможность выиграть бесплатную подписку на 1000 месяцев в одноименной видеоигре.
ИА Красная Весна 18 июля в 19:35
Кино
Самый дорогой фильм в истории Netflix снимут режиссеры «Мстителей»
ToDay News Ufa 01:07