Реальные пенсии в России выросли на 1,5% за прошлый год
В Счетной палате отметили, что ПФР выполнил все обязательства по выплате и индексации пенсий и пособий в 2019 году в срок и в полном объеме В Счетной палате рассказали, что реальный размер пенсий за прошлый год вырос в России на 1,5% и достиг 14 608 рублей, сообщает ТАСС.В источнике
С чего всё началось
В России реальный размер назначенных пенсий в 2019 году вырос на 1,5%
Реальный размер назначенных пенсий вырос в 2019 году по отношению к 2018 году на 1,5%, средний размер страховой пенсии в целом составил 14 608 рублей на 31 декабря 2019 года. Об этом говорится в заключении Счетной палаты на отчет об исполнении бюджета ПФР.
ТАСС17:05
Подробнее о событии
Стариковская треть: средние пенсии сильно упали по отношению к средним зарплатам
Комсомольская правда09:00